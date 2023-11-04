Người ta thường nói yêu nhiều sẽ luôn phải nhận những thiệt thòi. Dĩ nhiên anh cảm thấy cũng vậy. Đàn ông thường sẽ có chút đào hoa trong người. Nhưng anh thì không, từ ngày yêu đến giờ anh chưa từng khiến vợ mình phải phiền lòng vì bất cứ điều gì. Bởi anh hiểu nếu vợ anh buồn anh cũng sẽ chẳng vui cho được.

Mỗi một câu chuyện đều có những lý do riêng của nó. Cuộc hôn nhân của anh chị vốn rất êm đềm nếu như không có những chuyện không thể ngờ đến xảy ra.

Anh tự có trách nhiệm với bản thân và với gia đình nhỏ của mình. Ngày anh cưới chị về làm vợ, anh vẫn luôn tự nhủ rằng mình phải thật sự rất cố gắng để có thể yêu thương vợ nhiều hơn. Trước kia, người con gái của anh vô cùng xinh đẹp. Để loại được bao nhiêu chàng trai khác anh mới có cơ hội trở thành bạn trai rồi trở thành chồng của vợ bây giờ. Chẳng có lý do gì khiến anh không yêu thương người con gái ấy.

Tin tưởng vào tình yêu và cuộc hôn nhân của mình bao nhiêu thì khi phát hiện ra rằng mình bị phản bội lại cảm thấy đau đớn và tủi đến bấy nhiêu. Nhiều lần, rất nhiều lần anh đã nghĩ lại những gì đã qua và cách mà vợ đối xử với mình. Phải chăng mình còn có điều gì chưa tốt.

Trước đó khoảng một tuần anh với vợ đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa về vấn đề sinh con. Anh thì muốn vợ sinh sớm để chăm con giờ này cũng tiện. Vợ anh nằng nặc đòi để 2 năm nữa trong khi vợ chồng đã kết hôn được 1 năm rồi.

Thế là cãi nhau, chiến tranh lạnh cả tuần nay không thèm ngủ với nhau rồi. Anh vẫn muốn ngủ cùng vợ nhưng bị vợ đẩy ra ngoài không cho ngủ cùng. Anh thường đi làm sớm hơn nên cũng chỉ mở cửa ngó xem vợ thế nào mà lần nào vợ cũng chốt ở trong khiến anh không thể nào xem được.

Hôm đó vẫn thói quen anh mở vào phòng vợ thì thấy mở được. Vừa mở cửa ra thấy vợ nằm chùm kín chăn lên đầu. Anh mới gọi:

- Ngân ơi, anh đi làm đây.

- Anh cứ đi đi. – vợ đáp lại mà không thèm mở ra nhìn mặt anh. Tiến tới cạnh giường kéo chăn vợ ra mà không được. Anh mới hỏi:

- Em sao à?

- Em sốt nên người hơi nóng thôi.

- Đâu, mở ra cho anh xem nào.

- Em không sao, anh cứ đi làm đi không lại muộn.

- Không sao thật chứ?

- Dạ thật mà.

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Nghe vợ nói thế anh đành đi làm chứ biết làm sao. Thế nhưng đi được nửa đường chẳng hiểu sao anh lại bất an đến thế. Đang đi làm mà cứ thấy không an tâm bèn mua cho vợ hộp cháo rồi quay lại xem vợ thế nào thì anh đánh rơi cả hộp cháo trên tay khi vừa đến cửa phòng vợ nghe tiếng khúc khích:

- Hóa ra chồng em ngốc thật, chẳng biết tý gì luôn. – anh tức tốc đẩy cửa vào thì thấy hình ảnh khó tin vợ mình đang khỏa thân trên giường với người tình cũ. Anh hét lên:

- Em làm gì vậy, sao lại làm cái trò đó sau lưng anh?

- Em, em... – tình cũ vợ đáp:

- Người cô ấy yêu là tôi, chẳng qua lấy anh chỉ vì thấy anh hiền lành thôi. Chúng tôi chia tay chỉ vì hiểu nhầm thôi.

- Em nói gì đi.

- Em xin lỗi, em... mình ly hôn đi anh.

Câu nói của chị như cứa sâu vào trái tim đã tổn thương của anh. Giờ thì anh biết làm gì đây với cuộc hôn nhân của mình. Biết bao nhiêu sự cố gắng đều đã quá giới hạn. Chị muốn ly hôn trong khi dù biết bị chị phản bội anh vẫn quá tha thiết với tình yêu dành cho người vợ của mình. Rồi không biết rằng sau này anh với chị sẽ ra sao, cuộc hôn nhân của hai người sẽ đi đâu về đâu nữa.