Vợ đi công tác, đêm đầu tiên tôi bỗng nhận được cuộc gọi kêu cứu, vội lần theo địa chỉ tới nơi thì sốc nặng khi thấy cảnh này!

Tâm sự 24/11/2023 04:57

Tôi năm nay 34 tuổi, đẹp trai phong độ, tự nhận mình cực kỳ ga lăng và tâm lý với bạn gái cũng như với vợ. Lúc gặp vợ, kỳ thực tôi bị vẻ ngoài cá tính xen lẫn thông minh của cô ấy đánh gục. Ở cô ấy có đầy đủ các yếu tố mà mọi người đàn ông đều ao ước.

Yêu nhau khoảng 1 năm thì chúng tôi tiến đến hôn nhân. Vợ tôi dù đã kết hôn nhưng vẫn có nhiều fan hâm mộ theo đuổi. Nhiều lúc tôi tỏ ra ghen tuông thì cô ấy chỉ cười xòa nói rằng "em phải tôn trọng họ vì họ dành tình cảm cho mình nhưng em là người biết giữ chừng mực, anh đừng lo".

Hôm ấy, vợ nói đi công tác qua đêm, tôi ở nhà một mình lo cho thằng nhóc lớn. Khoảng 1h đêm, thằng bé buồn đi vệ sinh. Vừa đưa nó đi xong thì tôi thấy có cuộc gọi, là số vợ. Tôi đang tính nhẩm chắc vợ nhớ hai bố con nên nghe luôn. Vừa alo thì đầu dây bên kia vợ tôi hớt hải giọng thất thanh bảo tôi hãy mau đến cứu cô ấy.

Vợ đi công tác, đêm đầu tiên tôi bỗng nhận được cuộc gọi kêu cứu, vội lần theo địa chỉ tới nơi thì sốc nặng khi thấy cảnh này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vội vã mang con sang nhà hàng xóm gửi rồi lần theo địa chỉ vợ cho. Tới nơi, tôi sốc khi thấy đó là địa chỉ một khách sạn hạng sang. Lên tới phòng vợ, tôi còn sốc nữa khi thấy 1 đám có cả trai lẫn gái vẻ mặt rất hung dữ. Vợ tôi và một gã đàn ông trên người chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm đã bị đánh cho tơi tả ở một góc nhà.

Thấy tôi, vợ tôi khóc lóc "anh ơi cứu em với". Một người phụ nữ lên tiếng "anh là chồng cô ta à, sao không giữ gìn cẩn thận mà để cô ta ve vãn chồng người khác thế, may cho cô ta hôm nay là tôi chỉ cảnh cáo, còn tiếp diễn thì không có đường về đâu". Tôi tái mét mặt, mặc dù vô cùng tức giận và tủi hổ nhưng vẫn ra ôm vợ và đưa về.

Vợ đi công tác, đêm đầu tiên tôi bỗng nhận được cuộc gọi kêu cứu, vội lần theo địa chỉ tới nơi thì sốc nặng khi thấy cảnh này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Suốt đoạn đường tôi chẳng nói gì còn vợ thì liên tục khóc. Cô ấy nói cô ấy trót dại, họ mới chỉ qua lại 1 tháng nay và xin tôi tha thứ. Giờ tôi đang rất bối rối, không biết nên làm sao nữa, tôi đâu có làm gì quá đáng với vợ, xin cho tôi lời khuyên với.

Nửa đêm, tôi đi rón rén vào phòng sợ con tỉnh giấc, dưới đèn ngủ lờ mờ tôi sửng sốt khi thấy vợ đang quấn lấy người đàn ông lạ

Nửa đêm, tôi đi rón rén vào phòng sợ con tỉnh giấc, dưới đèn ngủ lờ mờ tôi sửng sốt khi thấy vợ đang quấn lấy người đàn ông lạ

Đến một lần tôi phải đi công tác gần hai tuần vì lượng công việc rất nhiều. Khi tôi về nhà thì cũng không báo trước cho vợ, vì lúc đó cũng đã 3 giờ sáng rồi.

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