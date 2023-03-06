Vợ đang thở mà chồng vẫn giục đưa quan tài đến khiến ai cũng chỉ trích thậm tệ, nhưng lúc biết sự thật thì đều 'cứng họng'

Tâm sự 06/03/2023 06:50

Bác sỹ phải làm đủ mọi cách thì mới giúp cô vượt qua cơn nguy hiểm, thế nhưng dù lúc đó Yến đang thở nhưng Đăng vừa ôm vợ vừa cầm điện thoại gọi người giục ship quan tài đến.

Yêu 7 năm Đăng và Yến mới nên nghĩa vợ chồng, ngày cưới ai cũng tin rằng trải qua bao khó khăn như vậy thì vợ chồng Đăng sẽ được hạnh phúc viên mãn. Với Đăng và Yến cũng như bao vợ chồng khác mong muốn sống hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long, ấy thế nhưng ở đời vốn không ai biết được điều gì cả. Với Đăng cũng vậy, có nằm mơ anh không ngờ rằng mình lại sắp mất đi vợ mãi mãi.

Cưới về được gần 2 năm thì Yến cứ ốm yếu rồi sụt quần xanh xao, đi khám thì bác sỹ kết luận Yến bị ung thư. Khỏi phải nói nói lúc đó Đăng đau đớn như nào, anh ôm lấy chân bác sỹ khóc lóc.

- Xin hãy cứu lấy vợ tôi...chúng tôi mới chỉ kết hôn thôi. Thậm chí chúng tôi còn chưa có con nữa...hãy cứu vợ tôi. Có bán cả nhà tôi cũng chấp nhận.

- Chúng tôi xin lỗi...Mong anh và gia đình hãy chuẩn bị tâm lý.

Từ ngày biết vợ bị bệnh thì Đăng chẳng còn tâm trí làm việc nữa, anh ở nhà chăm cho vợ thật chu đáo. Người ta nhìn vào hoàn cảnh đó cũng thấy an lòng cho Yến, vì ít ra lúc đau yếu cô còn có chồng ở bên. Chứ nhiều người phụ nữ khác khi biết mình bị bệnh thì chồng không quan tâm mà bỏ đi gái gú.

Cứ tưởng Đăng yêu vợ như vậy thì sẽ chăm sóc cho đáo cho cô, nào ngờ hôm đó Yến bỗng hôn mê. Bác sỹ phải làm đủ mọi cách thì mới giúp cô vượt qua cơn nguy hiểm, thế nhưng dù lúc đó Yến đang thở nhưng Đăng vừa ôm vợ vừa cầm điện thoại gọi người giục ship quan tài đến.

- Trời đất...sao lại có người chồng độc ác như vậy chứ? Vợ còn sống mà đã gọi đem quan tài đến. Hóa ra chỉ là giả tạo, cậu ta muốn vợ chết đi cho rảnh nợ.

Vợ đang thở mà chồng vẫn giục đưa quan tài đến khiến ai cũng chỉ trích thậm tệ, nhưng lúc biết sự thật thì đều 'cứng họng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ Đăng ác nên mọi người chẳng còn ai muốn lui tới thăm vợ chồng anh nữa, nhưng ngày hôm sau người ta xì xào về chuyện Đăng mua quan tài về nhà rồi hàng đêm bế vợ vào trong đó nằm chung. Chẳng ai biết Đăng đang nghĩ gì cả, cho đến khi hôm đó Yến hấp hối nói.

- Chồng ơi....em sợ lắm. Cái chết có đáng sợ không anh?

- Nó còn nhanh hơn cả nhắm mắt ngủ nữa em ạ.

- Nhưng em sợ nằm trong quan tài lạnh lắm.

- Chẳng phải lâu nay anh và em đã từng nằm ngủ trong quan tài sao? Em có thấy sợ không?

- Em không sợ...vì lúc nào cũng có anh.

- Đúng rồi...em cứ an tâm đi nhé. Luôn có anh ở bên cạnh em. Bây giờ anh lại bế em ngủ trong quan tài như trước nhé.

Yến nhìn chồng gật đầu, và rồi nằm trong quan tài 10 phút thì Yến qua đời trong vòng tay của chồng. Đến tận lúc đó người ta mới hiểu vì sao Yến còn thở mà Đăng vẫn mua quan tài về, hóa ra anh muốn lúc vợ còn sống cho cô ấy tập quen với việc nằm trong quan tài không đáng sợ. Cũng chính vì vậy mà Yến mới dám đối mặt với cái chết một cách nhẹ nhàng, ngày đưa Yến ra nghĩa trang người ta thấy Đăng không rơi giọt nức mắt nào...có lẽ nỗi đau của anh đã hóa thành đá. Chỉ biết rằng cứ mỗi sáng sớm Đăng đều mang một đóa hoa hồng màu trắng ra mộ vợ...vì anh không muốn Yến sợ hãi khi nằm dưới đất lạnh một mình....

Nghĩ lấy chồng rồi được chồng nuôi, chẳng phải đi làm chi cho mệt, tôi bật ngửa khi nhận ngay 'kết đắng' này

Nghĩ lấy chồng rồi được chồng nuôi, chẳng phải đi làm chi cho mệt, tôi bật ngửa khi nhận ngay 'kết đắng' này

Có người nghĩ phụ nữ lấy chồng, xem như bước sang một trang mới đầy màu sắc. Có người cùng ăn cùng ngủ, không phải là hạnh phúc lắm sao?

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 19 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 11 giờ 56 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 9 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 12 giờ 17 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 12 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường