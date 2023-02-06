Vợ chồng chung sống hạnh phúc viên mãn chưa được bao lâu đã phải chia ly theo cách buồn bã nhất, ngồi gói ghém di vật của vợ, tôi khóc lặng trước những món đồ được cô ấy gìn giữ

Tâm sự 06/02/2023 11:35

Nghe chồng nói vậy, vợ tôi lại thêm có động lực mà cố gắng và lạc quan hơn trong hành trình của mình. Nhưng khi chưa kịp có một mụn con bế bồng thì 7 tháng trước cô ấy lại đột ngột ra đi vì tai nạn. Ngày đưa ra nghĩa trang chôn cất mà tôi xót xa và thương cô ấy quá.

Vợ chồng tôi chung sống với nhau đã 4 năm nay nhưng chúng tôi chưa có con cái. Nguyên nhân là do vợ tôi bị dính buồng tử cung kể từ sau khi thực hiện thủ thuật nạo hút thai lần đầu tiên ở một phòng khám sản khoa tư nhân.

Trước đó, vợ chồng tôi cũng từng đón nhận tin vui bầu bí. Đó là sau cưới gần 1 năm thì vợ mang thai. Tuy nhiên, thai nhi đột nhiên bị chết lưu trong bụng khiến cô ấy phải làm thủ thuật bỏ. Vì tham công tiếc việc nên cô ấy không muốn vào viện xử lý mà xử lý tại 1 phòng khám sản tư.

Tuy nhiên, sau lần bỏ thai ấy, vợ chồng tôi mãi không thể có tin vui. Sốt ruột đi khám thì được biết vợ bị dính buồng tử cung rất khó có thể có em bé. Bác sĩ chuyên khoa nói, có thể trong quá trình thực hiện các thủ thuật bỏ thai lưu, phòng khám tư kia đã khiến tử cung bị tổn thương sâu. Và quả thực suốt 3 năm qua, chúng tôi đã từng điều trị uống thuốc nam thuốc bắc nhưng không có tin vui.

Biết vợ buồn rầu và khát con, tôi rất thương và chưa một lần trách cứ cô ấy. Nhiều lần tôi đề nghị vợ thụ tinh ống nghiệm nhưng em cứ sợ tốn kém nên vẫn chưa đồng ý. Có lúc em bảo: “Em mệt mỏi rồi. Hay là chúng ta dừng lại tại đây đi”.

Tôi lại phải bảo: “Mới có 3-4 năm tìm con mà em đã oải thế rồi. Hãy nhìn những vợ chồng hiếm muộn khác họ còn phải chờ đợi cả chục năm trời mới có tin vui. Đừng bỏ cuộc quá sớm, hạnh phúc nào cũng phải chờ đợi ở phía cuối con đường em ạ. Nếu khó quá chúng ta thụ tinh ống nghiệm đi cho có nhiều hy vọng”.

Vợ chồng chung sống hạnh phúc viên mãn chưa được bao lâu đã phải chia ly theo cách buồn bã nhất, ngồi gói ghém di vật của vợ, tôi khóc lặng trước những món đồ được cô ấy gìn giữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Đợi thêm 1 thời gian nữa xem sao rồi em tính. Thụ tinh ống nghiệm tốn kém mà không phải 1 lần đã thành công được, trong khi kinh tế vợ chồng chỉ có hạn”.

Nghe chồng nói vậy, vợ tôi lại thêm có động lực mà cố gắng và lạc quan hơn trong hành trình của mình. Nhưng khi chưa kịp có một mụn con bế bồng thì 7 tháng trước cô ấy lại đột ngột ra đi vì tai nạn. Ngày đưa ra nghĩa trang chôn cất mà tôi xót xa và thương cô ấy quá.

Những ngày sau khi vợ mất, tôi không cho người thân gia đình được thu dọn đồ đạc của vợ mà vẫn để y nguyên như lúc cô ấy còn sống. Thế nhưng hôm trước mẹ tôi gọi điện lên bảo tranh thủ ngày cuối năm, thu dọn lại đồ đạc và các di vật của vợ mang đốt vì người mất cũng đã mất rồi. Biết không thể sống mãi với quá khứ nên tôi cũng nghe lời bà thu dọn.

Nhưng khi thu dọn, tôi bất ngờ phát hiện đồ đạc mà vợ giữ gìn cẩn thận bao năm qua phần lớn đều là những món đồ sơ sinh sắm cho đứa con chưa kịp chào đời đã mất mấy năm trước. Trong suốt những tháng ngày thai kỳ, dù tôi biết rõ cô ấy rất mong con chào đời nhưng nhìn thấy đống đồ đạc của con được vợ xếp từng món đồ gọn gàng, gìn giữ kỹ lưỡng khiến tôi thấy đau đớn trong lòng mà ôm mặt khóc nức nở.

Chắc hẳn vợ đã luôn nhớ về đứa con chưa kịp chào đời nên mới giữ hết đồ đạc và không vứt bất cứ món nào. Giờ thì cô ấy cũng đã đi theo con, để tôi một mình trên thế gian này. Biết vợ khát con như vậy, những năm qua tôi đã cố gắng chạy vạy để thụ tinh ống nghiệm cho cô ấy sớm được làm mẹ. Giờ thì cô ấy cũng đã đi theo con, để tôi một mình trên thế gian này rồi. Giá như tôi quyết sớm hơn rất có thể vợ tôi giờ đã được làm mẹ rồi... 

Dính buồng tử cung có thể thụ tinh trong ống nghiệm không?

Theo các bác sĩ chuyên khoa, dính buồng tử cung không thể làm được thụ tinh ống nghiệm (IVF). Để làm được IVF, các cặp vợ chồng cần phải đáp ứng được các điều kiện theo yêu cầu của bác sĩ. Bởi vì, khi đang gặp bệnh lý này, nếu làm IVF thai nhi khó làm tổ, nếu có thành trứng cũng khó giữ được thai hoặc để sảy thai.

Dính buồng tử cung được xem là nguyên nhân hàng đầu gây ra vô sinh ở nữ giới. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng bệnh lý này như nạo hút thai do thực hiện các thủ thuật liên quan đến buồng tử cung hoặc viêm nhiễm phụ khoa…

Do đó, bị dính buồng tử cung có làm IVF được không, bác sĩ sẽ chỉ định bệnh nhân điều trị dứt điểm dính buồng tử cung trước khi thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Lao vào công việc để quên đi nỗi nhớ bạn trai, tình cờ gặp lại anh trong tình cảnh éo le, tôi khóc ngất trong vòng tay anh để rồi nhận ra sự thật phũ phàng

Lao vào công việc để quên đi nỗi nhớ bạn trai, tình cờ gặp lại anh trong tình cảnh éo le, tôi khóc ngất trong vòng tay anh để rồi nhận ra sự thật phũ phàng

Sau thời gian kiên nhẫn, cuối cùng khách hàng đã chịu gặp. Tôi rất bất ngờ khi gặp lại bạn trai cũ, đang là phó giám đốc ở công ty. Không muốn để lộ mối quan hệ nên chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao như những người khác. Nhờ có Nam tác động vào mà vị giám đốc khó tính đã chấp nhận ký kết hợp đồng với công ty tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt