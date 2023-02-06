Vợ chồng chung sống hạnh phúc viên mãn chưa được bao lâu đã phải chia ly theo cách buồn bã nhất, ngồi gói ghém di vật của vợ, tôi khóc lặng trước những món đồ được cô ấy gìn giữ

Trước đó, vợ chồng tôi cũng từng đón nhận tin vui bầu bí. Đó là sau cưới gần 1 năm thì vợ mang thai. Tuy nhiên, thai nhi đột nhiên bị chết lưu trong bụng khiến cô ấy phải làm thủ thuật bỏ. Vì tham công tiếc việc nên cô ấy không muốn vào viện xử lý mà xử lý tại 1 phòng khám sản tư.

Vợ chồng tôi chung sống với nhau đã 4 năm nay nhưng chúng tôi chưa có con cái. Nguyên nhân là do vợ tôi bị dính buồng tử cung kể từ sau khi thực hiện thủ thuật nạo hút thai lần đầu tiên ở một phòng khám sản khoa tư nhân.

Biết vợ buồn rầu và khát con, tôi rất thương và chưa một lần trách cứ cô ấy. Nhiều lần tôi đề nghị vợ thụ tinh ống nghiệm nhưng em cứ sợ tốn kém nên vẫn chưa đồng ý. Có lúc em bảo: “Em mệt mỏi rồi. Hay là chúng ta dừng lại tại đây đi”.

Tuy nhiên, sau lần bỏ thai ấy, vợ chồng tôi mãi không thể có tin vui. Sốt ruột đi khám thì được biết vợ bị dính buồng tử cung rất khó có thể có em bé. Bác sĩ chuyên khoa nói, có thể trong quá trình thực hiện các thủ thuật bỏ thai lưu, phòng khám tư kia đã khiến tử cung bị tổn thương sâu. Và quả thực suốt 3 năm qua, chúng tôi đã từng điều trị uống thuốc nam thuốc bắc nhưng không có tin vui.

Tôi lại phải bảo: “Mới có 3-4 năm tìm con mà em đã oải thế rồi. Hãy nhìn những vợ chồng hiếm muộn khác họ còn phải chờ đợi cả chục năm trời mới có tin vui. Đừng bỏ cuộc quá sớm, hạnh phúc nào cũng phải chờ đợi ở phía cuối con đường em ạ. Nếu khó quá chúng ta thụ tinh ống nghiệm đi cho có nhiều hy vọng”.

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“Đợi thêm 1 thời gian nữa xem sao rồi em tính. Thụ tinh ống nghiệm tốn kém mà không phải 1 lần đã thành công được, trong khi kinh tế vợ chồng chỉ có hạn”.

Nghe chồng nói vậy, vợ tôi lại thêm có động lực mà cố gắng và lạc quan hơn trong hành trình của mình. Nhưng khi chưa kịp có một mụn con bế bồng thì 7 tháng trước cô ấy lại đột ngột ra đi vì tai nạn. Ngày đưa ra nghĩa trang chôn cất mà tôi xót xa và thương cô ấy quá.

Những ngày sau khi vợ mất, tôi không cho người thân gia đình được thu dọn đồ đạc của vợ mà vẫn để y nguyên như lúc cô ấy còn sống. Thế nhưng hôm trước mẹ tôi gọi điện lên bảo tranh thủ ngày cuối năm, thu dọn lại đồ đạc và các di vật của vợ mang đốt vì người mất cũng đã mất rồi. Biết không thể sống mãi với quá khứ nên tôi cũng nghe lời bà thu dọn.

Nhưng khi thu dọn, tôi bất ngờ phát hiện đồ đạc mà vợ giữ gìn cẩn thận bao năm qua phần lớn đều là những món đồ sơ sinh sắm cho đứa con chưa kịp chào đời đã mất mấy năm trước. Trong suốt những tháng ngày thai kỳ, dù tôi biết rõ cô ấy rất mong con chào đời nhưng nhìn thấy đống đồ đạc của con được vợ xếp từng món đồ gọn gàng, gìn giữ kỹ lưỡng khiến tôi thấy đau đớn trong lòng mà ôm mặt khóc nức nở.

Chắc hẳn vợ đã luôn nhớ về đứa con chưa kịp chào đời nên mới giữ hết đồ đạc và không vứt bất cứ món nào. Giờ thì cô ấy cũng đã đi theo con, để tôi một mình trên thế gian này. Biết vợ khát con như vậy, những năm qua tôi đã cố gắng chạy vạy để thụ tinh ống nghiệm cho cô ấy sớm được làm mẹ. Giờ thì cô ấy cũng đã đi theo con, để tôi một mình trên thế gian này rồi. Giá như tôi quyết sớm hơn rất có thể vợ tôi giờ đã được làm mẹ rồi...

Dính buồng tử cung có thể thụ tinh trong ống nghiệm không?

Theo các bác sĩ chuyên khoa, dính buồng tử cung không thể làm được thụ tinh ống nghiệm (IVF). Để làm được IVF, các cặp vợ chồng cần phải đáp ứng được các điều kiện theo yêu cầu của bác sĩ. Bởi vì, khi đang gặp bệnh lý này, nếu làm IVF thai nhi khó làm tổ, nếu có thành trứng cũng khó giữ được thai hoặc để sảy thai.

Dính buồng tử cung được xem là nguyên nhân hàng đầu gây ra vô sinh ở nữ giới. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng bệnh lý này như nạo hút thai do thực hiện các thủ thuật liên quan đến buồng tử cung hoặc viêm nhiễm phụ khoa…

Do đó, bị dính buồng tử cung có làm IVF được không, bác sĩ sẽ chỉ định bệnh nhân điều trị dứt điểm dính buồng tử cung trước khi thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.