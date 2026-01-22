Vợ bỏ đi ngay khi biết tôi mắc bệnh hiểm nghèo, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em quay về

Tâm sự 22/01/2026 15:52

Tôi chỉ mới có gia đình, còn chưa chào đón con đầu lòng, tôi còn bố mẹ phải phụng dưỡng. Nhưng giờ tôi mắc bệnh nan y, nếu không thể qua khỏi thì cuộc đời của tôi thật quá ngắn ngủi.

Tôi và My yêu nhau 3 năm rồi tổ chức đám cưới. Làm vợ chồng 4 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có tin tức con cái. Đi khám bác sĩ thì nguyên nhân là do tôi nhưng My cũng chẳng trách chồng. Gia đình tôi biết vậy thì càng yêu thương con dâu, ai cũng sợ có ngày My bỏ chồng. Nhưng chúng tôi đã yêu và lấy nhau 7 năm, tôi rất tin tưởng vợ.

Thời gian đó tôi thấy người có nhiều dấu hiệu lạ nhưng chưa chịu đi khám. Vì tiền bạc trong nhà đều dồn để vợ chồng thụ tinh nhân tạo. Đến khi bỗng dưng tôi bị sụt cân liên tục thì đành phải đi khám. Kết quả khám ra khiến tôi choáng váng, tôi bị bệnh ung thư. Tôi suy sụp tinh thần, chìm ngập trong hoảng loạn.

Tôi chỉ mới có gia đình, còn chưa chào đón con đầu lòng, tôi còn bố mẹ phải phụng dưỡng. Nhưng giờ tôi mắc bệnh nan y, nếu không thể qua khỏi thì cuộc đời của tôi thật quá ngắn ngủi. Những người thân của tôi phải đau lòng cỡ nào. Tôi gọi vợ vào phòng rồi đưa cho cô ấy tờ giấy chẩn đoán bệnh. Vợ tôi ôm lấy tôi khóc nức nở.

Sau đó, My lấy lại bình tĩnh khá nhanh rồi an ủi, động viên tôi. Tôi và vợ vẫn chưa nói lời nào với bố mẹ. Tối hôm đó, tôi nghe My nói:

Vợ bỏ đi ngay khi biết tôi mắc bệnh hiểm nghèo, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em quay về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Giờ anh bệnh như thế thì phải vào viện, không giấu bố mẹ lâu được. Nhưng anh phải cố gắng giữ tinh thần tích cực. Cái bệnh này, quan trọng nhất là tinh thần, anh phải cố gắng nhiều rồi”.

Sau đó My còn nói một câu khiến tôi bất ngờ: “Em xin lỗi anh, để mẹ chăm sóc anh lúc này nhé”.

Sáng hôm sau, vợ tôi bỏ đi. Tôi vừa khổ sở vì bệnh tật vừa oán hận khi vợ có thể đối xử cạn tình cạn nghĩa khi chồng bệnh nặng. Suốt 3 tháng sau đó, vợ tôi mất tăm, chẳng ai biết cô ấy đi đâu. Tinh thần càng mỏi mệt thì sức khỏe của tôi càng yếu đi. Căn bệnh ung thư của tôi đã đến giai đoạn cuối. Chỉ có bố mẹ ruột và bố mẹ vợ thay phiên nhau chăm sóc tôi.

Bất ngờ một ngày tôi thấy vợ trở về. Cô ấy nhìn mập mạp hơn, đi về phía giường bệnh của tôi. Tôi giận vợ lắm, không muốn nhìn thấy cô ấy. Nhưng My đưa tôi xem một tờ giấy khiến tôi bật khóc. Đó là giấy khám thai, vợ tôi đã mang thai!

Suốt 3 tháng qua vợ tôi đã tìm mọi cách để ra sức thử thụ tinh nhân tạo nhiều lần. Cô ấy muốn cho tôi động lực để cố gắng vượt qua cơn bạo bệnh lần này. Cô ấy không muốn tôi và mọi người biết vì sợ sẽ bị ngăn cản. Ai cũng sợ lỡ như tôi mất đi thì My sẽ phải một mình nuôi con khó khăn.

Tôi khóc nức nở ôm lấy vợ. Tôi không biết mình còn sống được bao lâu, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể nhìn được mặt con. Huống hồ, tôi làm sao có thể phụ lòng người vợ tào khang của mình.

Từng cười nhạo vợ cũ trắng tay sau ly hôn, 3 năm sau tôi chết lặng nhìn thứ cô ấy cầm trên tay

Từng cười nhạo vợ cũ trắng tay sau ly hôn, 3 năm sau tôi chết lặng nhìn thứ cô ấy cầm trên tay

Sau khi ly hôn, tôi nhanh chóng tái hôn. Tôi muốn cho vợ cũ thấy tôi dễ dàng tìm được người thay thế cô ấy. Nhưng cùng lúc đó, việc làm ăn của tôi xuống dốc. Vợ mới là kế toán kinh doanh cho tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Thấy cháu nhỏ ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với hành động của chị dâu

Thấy cháu nhỏ ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với hành động của chị dâu

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Cứ ngỡ hết yêu nên mới ly hôn, thấy vợ tái mặt ngất lịm ngay cổng tòa, tôi khóc nghẹn nhận ra mình suýt mất em mãi mãi

Cứ ngỡ hết yêu nên mới ly hôn, thấy vợ tái mặt ngất lịm ngay cổng tòa, tôi khóc nghẹn nhận ra mình suýt mất em mãi mãi

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không dám đánh ghen mà lặng lẽ rút lui vì nhận ra gương mặt "quyền lực" ấy

Thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không dám đánh ghen mà lặng lẽ rút lui vì nhận ra gương mặt "quyền lực" ấy

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Tưởng chồng ghé nhà mỗi ngày vì còn nặng tình, tôi chết lặng khi biết "mục đích thật" sau những lần thăm hỏi

Tưởng chồng ghé nhà mỗi ngày vì còn nặng tình, tôi chết lặng khi biết "mục đích thật" sau những lần thăm hỏi

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Bỏ mặc mẹ con tôi 3 năm rồi đem vàng đến đòi "nhận con", chồng cũ nhục nhã quay xe khi nhìn thấy thứ trên tay đứa bé

Bỏ mặc mẹ con tôi 3 năm rồi đem vàng đến đòi "nhận con", chồng cũ nhục nhã quay xe khi nhìn thấy thứ trên tay đứa bé

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Vợ bỏ đi ngay khi biết tôi mắc bệnh hiểm nghèo, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em quay về

Vợ bỏ đi ngay khi biết tôi mắc bệnh hiểm nghèo, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em quay về

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tiết lộ kết quả nồng độ cồn tài xế xe tải vụ tai nạn làm 2 người tử vong

Tiết lộ kết quả nồng độ cồn tài xế xe tải vụ tai nạn làm 2 người tử vong

Đời sống 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Cháy trung tâm mua sắm điện máy ở Đồng Nai, hai mẹ con tử vong

Cháy trung tâm mua sắm điện máy ở Đồng Nai, hai mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Thấy cháu nhỏ ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với hành động của chị dâu

Thấy cháu nhỏ ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với hành động của chị dâu

Thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không dám đánh ghen mà lặng lẽ rút lui vì nhận ra gương mặt "quyền lực" ấy

Thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không dám đánh ghen mà lặng lẽ rút lui vì nhận ra gương mặt "quyền lực" ấy

Bỏ mặc mẹ con tôi 3 năm rồi đem vàng đến đòi "nhận con", chồng cũ nhục nhã quay xe khi nhìn thấy thứ trên tay đứa bé

Bỏ mặc mẹ con tôi 3 năm rồi đem vàng đến đòi "nhận con", chồng cũ nhục nhã quay xe khi nhìn thấy thứ trên tay đứa bé

Cả họ mỉa mai chị dâu vì tái giá khi anh tôi mới mất 3 tháng, biết lý do thật sự tôi bật khóc dúi vào tay chị 50 triệu

Cả họ mỉa mai chị dâu vì tái giá khi anh tôi mới mất 3 tháng, biết lý do thật sự tôi bật khóc dúi vào tay chị 50 triệu

Gặp lại vợ cũ sau 6 tháng ly hôn, tôi rụng rời khi thấy bụng cô ấy nhô cao và bí mật về cái thai khiến tôi quỵ ngã

Gặp lại vợ cũ sau 6 tháng ly hôn, tôi rụng rời khi thấy bụng cô ấy nhô cao và bí mật về cái thai khiến tôi quỵ ngã