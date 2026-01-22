Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 cây vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng quá ít khiến chú rể đòi hủy hôn

Tâm sự gia đình 22/01/2026 14:02

Mẹ tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt, bà mong tôi hãy hiểu cho nỗi khổ của bà. Thấy mẹ mình khóc đau khổ, tôi đương nhiên không thể oán trách bà nữa. Tôi và mẹ cứ ôm nhau khóc sụt sịt ngay trong ngày cưới của tôi.

Chị họ của tôi lấy chồng vào 4 năm trước. Mẹ tôi âm thầm tặng chị 15 cây vàng. Lúc đó tôi không hề biết, nghe chị khoe tôi mới thấy bất ngờ. Nhưng tôi không có ý kiến gì, mẹ muốn cho họ hàng bao nhiêu thì đó là mong muốn của mẹ.

Trước ngày tổ chức đám cưới, tôi còn nghĩ chắc mẹ sẽ cho vợ chồng tôi nhiều vàng để dành. Vì mẹ tặng chị họ những 15 cây vàng, chẳng lẽ với con gái ruột bà lại tặng ít đi sao? Chồng sắp cưới của tôi nghe thế cũng rất mong chờ. Chúng tôi cùng nhau vẽ ra những kế hoạch sẽ thực hiện sau khi trở thành vợ chồng.

Nhưng tôi chẳng ngờ được, ngày tôi cưới, mẹ tôi trao cho con gái 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi tức giận muốn khóc hỏi mẹ: “Mẹ ơi con mới là con gái ruột của mẹ, vậy mà mẹ cho con vàng cưới còn không bằng một nửa của chị họ. Mẹ không sợ tụi con buồn sao?”.

Mẹ thấy phản ứng của tôi thì tỏ vẻ khó xử, cất 5 chỉ vàng vào túi áo. Mẹ từ từ kể một câu chuyện khiến tôi bất ngờ vô cùng.

Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 cây vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng quá ít khiến chú rể đòi hủy hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi mẹ tôi lấy bố tôi, bà có sinh một bé gái rồi gửi cho người chị ruột không chồng nuôi giúp. Những năm sau này, mẹ âm thầm gửi tiền cho chị ruột để nuôi cô con gái đó. Ngày chị họ cưới, mẹ muốn dùng 15 cây vàng để bù đắp cho chị thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ.

Mẹ tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt, bà mong tôi hãy hiểu cho nỗi khổ của bà. Thấy mẹ mình khóc đau khổ, tôi đương nhiên không thể oán trách bà nữa. Tôi và mẹ cứ ôm nhau khóc sụt sịt ngay trong ngày cưới của tôi.

Nhưng chồng tôi thì rất tức giận, anh nói rằng mẹ tôi không nể mặt anh và gia đình. Tôi đành năn nỉ chồng hãy thông cảm vì mẹ tôi cũng có nỗi khổ riêng. Thấy con rể hăm he hủy đám cưới, mẹ tôi nói sẽ cố gắng kiếm tiền mua vàng để gửi lại hai vợ chồng tôi.

Tôi thấy mình sai quá khi nói với chồng về số vàng mẹ đã cho chị họ. Nếu tôi im lặng thì bây giờ cũng không phải lâm vào tình cảnh khó xử thế này.

Giờ tôi phải làm sao đây?

Gặp lại vợ cũ trong chiếc áo mỏng tanh, tôi mất kiểm soát khi cô ấy ghé tai van nài một câu đầy ám ảnh

Gặp lại vợ cũ trong chiếc áo mỏng tanh, tôi mất kiểm soát khi cô ấy ghé tai van nài một câu đầy ám ảnh

Sau 3 năm ly hôn, tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của vợ cũ. Cô ấy sống trong giàu sang, trông rất mãn nguyện với người chồng già kia. Do đó tôi không bao giờ ngờ có một ngày vợ cũ đến tận nhà tìm tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Đúng 9h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Từng cười nhạo vợ cũ trắng tay sau ly hôn, 3 năm sau tôi chết lặng nhìn thứ cô ấy cầm trên tay

Từng cười nhạo vợ cũ trắng tay sau ly hôn, 3 năm sau tôi chết lặng nhìn thứ cô ấy cầm trên tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 cây vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng quá ít khiến chú rể đòi hủy hôn

Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 cây vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng quá ít khiến chú rể đòi hủy hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Gặp lại vợ cũ trong chiếc áo mỏng tanh, tôi mất kiểm soát khi cô ấy ghé tai van nài một câu đầy ám ảnh

Gặp lại vợ cũ trong chiếc áo mỏng tanh, tôi mất kiểm soát khi cô ấy ghé tai van nài một câu đầy ám ảnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Công an vào cuộc vụ cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm

Công an vào cuộc vụ cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Vợ im lặng bất thường sau cánh cửa khóa chặt, tôi phá cửa xông vào rồi ngã quỵ khi thấy thứ vợ đang ôm chặt trong tay

Vợ im lặng bất thường sau cánh cửa khóa chặt, tôi phá cửa xông vào rồi ngã quỵ khi thấy thứ vợ đang ôm chặt trong tay

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước
Đêm cuối trước khi ra tòa, chồng ôm gối xin "ngủ nhờ", lời thú tội lúc nửa đêm của anh khiến tôi xé nát đơn ly hôn

Đêm cuối trước khi ra tòa, chồng ôm gối xin "ngủ nhờ", lời thú tội lúc nửa đêm của anh khiến tôi xé nát đơn ly hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Tôi từng hận anh vì lá đơn ly hôn tuyệt tình, để rồi khi bế con về thăm nhà nội, tôi khóc không thành tiếng trước sự thật nghiệt ngã

Tôi từng hận anh vì lá đơn ly hôn tuyệt tình, để rồi khi bế con về thăm nhà nội, tôi khóc không thành tiếng trước sự thật nghiệt ngã

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Đi công tác 3 tháng mang về đứa trẻ đỏ hỏn làm cả nhà dậy sóng, lời thú tội của chị dâu khiến anh tôi quỵ ngã vì hối hận

Đi công tác 3 tháng mang về đứa trẻ đỏ hỏn làm cả nhà dậy sóng, lời thú tội của chị dâu khiến anh tôi quỵ ngã vì hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Cháy trung tâm mua sắm điện máy ở Đồng Nai, hai mẹ con tử vong

Cháy trung tâm mua sắm điện máy ở Đồng Nai, hai mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từng cười nhạo vợ cũ trắng tay sau ly hôn, 3 năm sau tôi chết lặng nhìn thứ cô ấy cầm trên tay

Từng cười nhạo vợ cũ trắng tay sau ly hôn, 3 năm sau tôi chết lặng nhìn thứ cô ấy cầm trên tay

Gặp lại vợ cũ trong chiếc áo mỏng tanh, tôi mất kiểm soát khi cô ấy ghé tai van nài một câu đầy ám ảnh

Gặp lại vợ cũ trong chiếc áo mỏng tanh, tôi mất kiểm soát khi cô ấy ghé tai van nài một câu đầy ám ảnh

Đêm cuối trước khi ra tòa, chồng ôm gối xin "ngủ nhờ", lời thú tội lúc nửa đêm của anh khiến tôi xé nát đơn ly hôn

Đêm cuối trước khi ra tòa, chồng ôm gối xin "ngủ nhờ", lời thú tội lúc nửa đêm của anh khiến tôi xé nát đơn ly hôn

Tôi từng hận anh vì lá đơn ly hôn tuyệt tình, để rồi khi bế con về thăm nhà nội, tôi khóc không thành tiếng trước sự thật nghiệt ngã

Tôi từng hận anh vì lá đơn ly hôn tuyệt tình, để rồi khi bế con về thăm nhà nội, tôi khóc không thành tiếng trước sự thật nghiệt ngã

Đi công tác 3 tháng mang về đứa trẻ đỏ hỏn làm cả nhà dậy sóng, lời thú tội của chị dâu khiến anh tôi quỵ ngã vì hối hận

Đi công tác 3 tháng mang về đứa trẻ đỏ hỏn làm cả nhà dậy sóng, lời thú tội của chị dâu khiến anh tôi quỵ ngã vì hối hận

Tôi thương xót chị mẹ đơn thân nuôi con, tôi ngất lịm khi thấy người đàn ông này bước ra từ phòng ngủ của chị ấy

Tôi thương xót chị mẹ đơn thân nuôi con, tôi ngất lịm khi thấy người đàn ông này bước ra từ phòng ngủ của chị ấy