Trong hơn 2 tháng tôi sinh con và ở cữ bên ngoại, chồng tôi sang được 1 lần ngày tôi sinh, dù khoảng cách chỉ chưa đầy 50 cây số. Mẹ chồng tôi viện cớ dạo này bà ốm đau liên miên không thể đi đường xa. Bà bảo tôi cố gắng, lúc nào đem con về thì bà sẽ bù đắp cho tôi đâu ra đấy.

Thiết nghĩ phụ nữ ai sinh con cũng muốn được ở bên cạnh mẹ đẻ, nhờ bà chăm sóc những ngày tháng khó khăn ấy. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Khi tôi xin phép chồng và mẹ chồng, không ngờ hai người đồng ý ngay lập tức mà không hề gây chút khó dễ nào. Tôi định bụng ở quê ngoại khoảng 2 tháng, sau đó mới đưa con về nhà chồng. Mẹ chồng cũng không ra hạn cho tôi phải về sớm nên tôi rất cảm kích và yên tâm.

Hết 2 tháng tôi quyết định dọn đồ, đưa con về nhà chồng. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấy nóng ruột không yên. Vì thế tôi tự gọi taxi đưa con về sớm hơn kế hoạch 3 ngày. Khi chiếc taxi đỗ ở cửa nhà chồng, tôi còn tưởng mình đi nhầm nhà. Nhà chồng tôi đang dựng rạp cưới tưng bừng và tổ chức cỗ bàn rất linh đình. Anh trai chồng đã kết hôn và ra ở riêng, chỉ còn vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Ông bà không còn đứa con nào khác, vậy đám cưới này là của ai?

Chồng tôi thì bảo công việc của anh rất bận rộn, sáng đi sớm tối tăng ca đến khuya mới về nhà. Cả tuần được một ngày nghỉ còn muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu về thăm hai mẹ con tôi thường xuyên, anh ấy thật sự không còn sức lực để làm việc. “Anh cày cuốc cực khổ cũng là vì hai mẹ con chứ là vì ai?”, chồng tôi nói như vậy nên tôi không đành lòng trách móc anh ấy nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi hốt hoảng bế con vào nhà chồng thì chết đứng khi nhìn lên tấm ảnh cưới treo trên sân khấu tiệc cưới. Chú rể đang cười tươi rạng rỡ nhìn cô dâu đắm đuối trong bức ảnh đó không ai khác chính là chồng tôi. Người phụ nữ kia ra có gương mặt rất lạ lẫm, tôi không nhận ra là ai.

Mẹ chồng từ trong nhà chạy ra nhìn thấy tôi thì tái mặt rồi cuống quýt kéo tôi vào phòng kín nói chuyện. Tôi cũng có rất nhiều điều muốn hỏi bà. Từ thực tế cho thấy rõ ràng đám cưới này ông bà đang tổ chức cho chồng tôi. Nhưng tôi là vợ anh còn ngồi ở đây, bế trên tay đứa con vừa tròn 2 tháng của chúng tôi. Đám cưới ấy thật sự quá hoang đường!

Để rồi sau khi nghe mẹ chồng kể lại tường tận mọi chuyện mà tôi không khỏi rụng rời chân tay. Hóa ra chồng tôi đã ngoại tình với cô con gái sếp từ bao giờ, hiện tại cô ta đã mang thai. Phần vì không muốn mất việc, phần vì muốn trèo cao để đổi đời nhanh chóng nên chồng tôi lập tức đưa ra quyết định cưới con gái sếp làm vợ. Nhân lúc tôi về quê ngoại ở cữ để tổ chức đám cưới. Tôi đoán nếu tôi không xin về thì chồng cũng sẽ kiếm cớ để đuổi tôi về ngoại sinh con.

“Mọi chuyện đều là bất đắc dĩ thôi con ạ. Người ta có quyền có thế, con gái người ta bụng mang dạ chửa ra đấy, mình làm sao có thể chạy làng được? Nó cũng biết rõ chuyện thằng T. (tên chồng tôi) có vợ con rồi nhưng nó vẫn đồng ý. Con với thằng T. đã đăng ký kết hôn là vợ chồng chính thức rồi. Dù có tổ chức đám cưới thì thằng T. với nó cũng chỉ là vợ chồng không có danh phận mà thôi. Con đừng lo, cứ bình tĩnh đâu sẽ có đấy. Bây giờ 2 mẹ con ra nhà nghỉ ở tạm vài hôm, đợi đám cưới xong xuôi thì về đây ở nhé. Mẹ còn muốn chăm cháu nội của mẹ cơ mà”, mẹ chồng mềm mỏng và kiên nhẫn thuyết phục tôi.

Tôi không hiểu tại sao con gái sếp danh giá như thế lại cố tình trở thành kẻ thứ ba cướp chồng người khác. Chồng tôi không phải quá tệ nhưng cũng chẳng ưu tú đến mức khiến cô ta phải giành giật như thế. Mà thôi, chuyện yêu đương và suy nghĩ của người khác tôi cũng chẳng thể đánh giá được. Biết đâu ở chồng tôi lại có điểm hấp dẫn khiến cô ta bất chấp tất cả thì sao.

Hiện tại theo ý mẹ chồng thì tôi tạm lánh đi để chồng tôi và cô ta tổ chức đám cưới được suôn sẻ. Nhà chồng tôi sẽ nói với người ngoài rằng tôi và chồng đã ly hôn. Sau đám cưới chồng tôi và cô ta sẽ đến sống ở căn hộ mà nhà cô ta mua cho. Còn tôi thì bế con về nhà chồng ở với bố mẹ chồng. Tóm lại tôi với cô ta sẽ trở thành bà cả và bà 2 của chồng tôi.

Tôi cười cay đắng, hiện tại chuyện vẫn còn quá đột ngột nên nhà chồng tôi mới đưa ra phương án sắp xếp kiểu này. Nhưng tôi chắc chắn người phụ nữ đó không bao giờ chấp nhận là bà 2. Cô ta là người đến sau nên tạm thời chịu nhún nhường, đảm bảo sau một thời gian nữa cô ta sẽ tìm cách bắt tôi và chồng ly hôn. Mà tôi so với cô ta thì rõ ràng không có cửa so sánh, nhà chồng tôi lập tức chọn cô ta không cần suy nghĩ.

Hiện tại tôi đang ôm con ở nhà nghỉ, còn chồng tổ chức tiệc cưới linh đình với vợ mới. Tôi nghỉ làm từ lúc mang thai, hiện tại mà ly hôn thì không biết hai mẹ con tôi phải sống thế nào. Trở về nhà mẹ đẻ chỉ khiến bà phải phiền lòng và vất vả mà thôi. Tôi phải làm thế nào đây? Cắn răng chịu đựng nhìn chồng chung sống với người phụ nữ khác, chờ con cứng cáp lên rồi mới ly hôn hay sao?