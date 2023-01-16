Dành dụm được số vốn đầu tư lên đến 2 tỷ đồng, trở về nhà tôi tá hỏa phát hiện vợ và số tiền bay biến mất tích, 3 tháng sau tôi sốc nặng trước cô gái xinh đẹp trước mặt

Tâm sự 16/01/2023 19:20

Hôm vừa rồi tôi đi công tác 1 tuần về thì choáng váng phát hiện vợ tôi đã bỏ đi, còn ôm theo 2 tỷ đồng tôi để trong két sắt chuẩn bị đầu tư làm ăn. Con cái cô ấy gửi hết sang ông bà nội, mẹ tôi cũng không hề biết vợ bỏ đi, tưởng cô ấy gửi con một buổi rồi quay lại đón.

Tôi và vợ kết hôn đến nay được 6 năm và đã có 2 đứa con. Nói về vợ tôi, trong 6 năm qua cô ấy luôn là người mẹ người vợ tốt, cũng đối xử với bố mẹ chồng khá chu đáo. Thế nhưng ngặt một nỗi cô ấy xấu quá khiến tôi rất phiền lòng.

Tôi là người đàn ông thành đạt, ra ngoài gặp gỡ biết bao những cô nàng trẻ trung, xinh đẹp, về nhà nhìn cô vợ vừa già vừa xấu, có chán vợ cũng là điều dễ hiểu. Cô ấy xấu như vậy nên tôi chẳng dám đưa ra ngoài, mỗi lần dự tiệc hay gặp gỡ khách hàng tôi đều phải dẫn chân dài khác đi thay. Đồng nghiệp và cấp dưới đến nhà chơi còn tưởng vợ tôi là osin ấy chứ. 

Mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi lại cưới cô ấy đúng không? Đơn giản một lẽ khi tôi và vợ đến với nhau thì tôi vẫn chưa có gì trong tay. Nghèo hèn có muốn lấy vợ đẹp cũng chẳng được! Những cô nàng xinh đẹp họ đều ý thức được giá trị của mình, chẳng bao giờ nhòm ngó đến gã đàn ông tay trắng như tôi. 

Sau 6 năm kết hôn tôi đã giàu có lên, nếu đột nhiên đòi ly hôn ruồng rẫy vợ thì lại bạc tình bạc nghĩa quá, tôi thật sự không làm được. Vì nể tình nghĩa với cô ấy mà thời gian qua tôi phải chấp nhận mang tiếng có cô vợ xấu xí. Nhiều lúc cũng chán lắm mà chẳng biết phải làm thế nào.

Hôm vừa rồi tôi đi công tác 1 tuần về thì choáng váng phát hiện vợ tôi đã bỏ đi, còn ôm theo 2 tỷ đồng tôi để trong két sắt chuẩn bị đầu tư làm ăn. Con cái cô ấy gửi hết sang ông bà nội, mẹ tôi cũng không hề biết vợ bỏ đi, tưởng cô ấy gửi con một buổi rồi quay lại đón. 

 

Dành dụm được số vốn đầu tư lên đến 2 tỷ đồng, trở về nhà tôi tá hỏa phát hiện vợ và số tiền bay biến mất tích, 3 tháng sau tôi sốc nặng trước cô gái xinh đẹp trước mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 tháng trôi qua rồi, tôi đã hỏi thăm khắp nơi nhưng cũng không có tung tích gì của vợ. Trong lòng tôi căm phẫn và uất hận vô cùng. Vợ đã xấu còn ôm tiền bỏ nhà theo trai, thật quá mất mặt! Tôi tức giận gọi điện cho bố mẹ vợ mắng ông bà không biết dạy con, nếu còn lương tâm thì hãy liên lạc ngay với con gái giục cô ta trả tiền cho tôi. Nhưng bố mẹ vợ cứ khăng khăng nói rằng ông bà không biết con gái đi đâu, làm gì. Còn 2 đứa con của tôi nữa chứ, không có người chăm sóc nên bố mẹ tôi phải ngày đêm trông nom các cháu đến là khổ. 

Để rồi sau 3 tháng vợ tôi đột ngột trở về. Khi cô ấy bước vào nhà tôi choáng váng không nhận ra, còn tưởng người lạ nào nhưng người lạ mà biết mật khẩu và có chìa khóa nhà tôi hay sao? Cho đến khi vợ lên tiếng thì tôi mới loạng choạng đứng không vững nhận ra đó chính là cô vợ mình tìm kiếm mấy tháng nay. Vợ tôi như biến thành một người khác, xinh đẹp và rực rỡ khác một trời một vực!

Khi đó tôi mới bàng hoàng biết được trong mấy tháng qua vợ đã ôm 2 tỷ của tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ lên đời nhan sắc!

"Anh lúc nào chẳng chê tôi xấu, vậy tôi đi làm đẹp thì có gì sai? Vừa để mát mặt anh vừa cho bản thân tôi thêm tự tin. Anh đừng nói tôi tiêu tiền của anh nhé, 6 năm qua tôi nai lưng phục vụ gia đình và chăm sóc bố mẹ anh, số tiền ấy dành cho tôi vẫn chưa xứng đâu!", vợ tôi đanh thép nói như vậy khiến tôi cứng họng không phản bác được gì.

Quả thật nhìn cô ấy xinh đẹp ra khiến tôi chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Nhưng cứ nghĩ đến 2 tỷ đồng là tôi lại tiếc đứt ruột. Vợ chẳng những phẫu thuật thẩm mỹ mà còn mua một loạt quần áo, trang sức, giày dép, túi xách, mỹ phẩm mới... Giờ đây nhìn vợ chẳng khác gì những cô nàng xinh đẹp vẫn vây quanh tôi. Khi tôi bày tỏ sự tiếc xót tiền bạc thì vợ bĩu môi: “Muốn vợ đẹp lại vẫn muốn tiết kiệm được tiền, anh nằm mơ giữa ban ngày à?”. Đúng thật, tôi nghẹn họng không nói được gì nữa. 

Đang mặc một chiếc váy thật xinh đẹp quyến rũ, vừa hay tưởng chồng đã về tôi liền nhờ anh cài dùm cúc áo, ngửi được mùi nước hoa lạ quay mặt lại tôi khiếp vía khi nhìn rõ người đứng sau

Đang mặc một chiếc váy thật xinh đẹp quyến rũ, vừa hay tưởng chồng đã về tôi liền nhờ anh cài dùm cúc áo, ngửi được mùi nước hoa lạ quay mặt lại tôi khiếp vía khi nhìn rõ người đứng sau

Nghe tiếng bước chân lại gần phòng ngủ, tôi liền đưa lưng ra phía cửa để anh cài cho nhanh vì sắp muộn giờ rồi. "Sao anh về sớm thế, em tưởng anh tăng ca đến muộn cơ mà?", tôi cười hỏi anh nhưng không có tiếng đáp lại.

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