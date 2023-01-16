Đến thăm bạn thân vừa mới sinh con nhân lúc chồng đi công tác, vừa mở cửa cô ta có biểu hiện giật mình khiến tôi sinh nghi, nhìn giếng nước trong nhà bạn tôi khóc không thành tiếng trước gã đàn ông trước mặt

Tâm sự 16/01/2023 15:45

Tôi và cô bạn kia hiện tại đang sống cùng chồng con còn Thùy đã ly hôn cách đây mấy năm. Năm ngoái nó khoe có bạn trai, còn mang thai với anh ta. Nó bảo vì nó là mẹ đơn thân, đang nuôi một cậu con trai nhỏ nên chưa chắc người đàn ông kia đã làm đám cưới với nó.

Hôm vừa rồi chồng tôi đi công tác, công việc của tôi đang thời gian khá rảnh rỗi nên tôi đã quyết định rủ một cô bạn nữa về tận quê của Thùy. Chúng tôi đi thăm cô bạn mình vừa sinh em bé được mấy ngày.

Ba người chúng tôi là một nhóm thân thiết với nhau từ khi còn học đại học. Sau này ra trường, lập gia đình, dù thời gian gặp gỡ không còn nhiều như trước nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất gần gũi. 

Tôi và cô bạn kia hiện tại đang sống cùng chồng con còn Thùy đã ly hôn cách đây mấy năm. Năm ngoái nó khoe có bạn trai, còn mang thai với anh ta. Nó bảo vì nó là mẹ đơn thân, đang nuôi một cậu con trai nhỏ nên chưa chắc người đàn ông kia đã làm đám cưới với nó. Song Thùy không quan trọng, chỉ cần anh ta có trách nhiệm với con là đủ.

Vì không kết hôn nên Thùy về quê ngoại sinh con, nhờ bố mẹ đẻ nó chăm giúp thời gian ở cữ. Quê Thùy khá xa, cách thành phố gần 200km. Tôi và cô bạn kia đều bận rộn công việc, con cái nên chúng tôi hẹn nhau khi nào Thùy đưa con lên thành phố sẽ đến chơi. Chứ chưa hề có kế hoạch về tận quê nó thăm hỏi. 

Cũng may cô bạn kia khá rảnh rỗi nên chúng tôi quyết định dẫn theo mấy đứa trẻ về quê Thùy. Hai đứa con tôi khá lớn rồi, đứa nhỏ nhất 6 tuổi, dễ dàng đưa theo mà không sợ quá phiền phức.

 

Đến thăm bạn thân vừa mới sinh con nhân lúc chồng đi công tác, vừa mở cửa cô ta có biểu hiện giật mình khiến tôi sinh nghi, nhìn giếng nước trong nhà bạn tôi khóc không thành tiếng trước gã đàn ông trước mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để cho Thùy một phen bất ngờ trước sự nhiệt tình của hai đứa bạn thân, chúng tôi không hề báo trước cho nó. Địa chỉ nhà thì từ hồi đại học bọn tôi đã về chơi nhà nhau nên biết tường tận cả rồi. Tuy nhiên lâu ngày không về, hai đứa cũng phải đi lòng vòng một lát mới tìm được đích xác nhà Thùy.

Căn nhà của bố mẹ nó xây dựng theo kiểu cũ, thậm chí vẫn còn một chiếc giếng ở trong sân trước nhà. Vào đến sân, hai đứa còn chưa kịp ào vào nhà cho Thùy một phen bất ngờ thì cả tôi và cô bạn đều chết sững khi nhìn đến giếng nước của bố mẹ Thùy. 

Có một người đàn ông đang thả dây gàu múc nước trong giếng để giặt đồ sơ sinh cho em bé. Người đó không ai khác chính là chồng tôi - người đáng lẽ giờ phút ấy phải đang đi công tác.

Vậy là chuyến thăm cô bạn thân sinh con đã giúp tôi khám phá ra một bí mật khủng khiếp mà hai con người ấy che giấu nhiều tháng ngày qua. Đứa con Thùy sinh ra chính là của chồng tôi chứ không phải ai khác.

Lý do theo lời chồng tôi thì do tôi chỉ sinh được hai đứa con gái, không chịu đẻ tiếp đứa thứ ba. Anh ta không muốn ly hôn, đành tìm Thùy gửi nhờ một bé trai. Thùy đang độc thân lại từng sinh con trai, khả năng có thể giúp được anh ta là rất lớn. Và cay đắng hơn cả, Thùy đã đồng ý. 

Họ lén lút liên lạc, qua lại với nhau sau lưng tôi. Rất kín kẽ vì chồng tôi không xác định bỏ vợ, do đó bản thân tôi chẳng hay biết gì. Thùy kín như bưng không tiết lộ về bạn trai, tôi với cô bạn kia tôn trọng nó nên cũng chẳng đào sâu tìm hiểu. 

Chuyện chỉ có như thế thôi, chẳng hề phức tạp gì nhưng nó lại khiến tôi phải đau khổ tột cùng. Người chồng mà tôi ngỡ là yêu thương vợ cùng cô bạn thân chơi chung bao lâu nay đã hợp sức lại đâm một nhát dao chí mạng vào tim tôi. 

Ngày hôm đó tôi cùng cô bạn lập tức quay về. Thùy vừa sinh con xong, tôi chẳng độc ác đến mức làm gì nó. Còn chồng tôi thì phải ở lại chăm sóc đứa con trai mới đẻ của anh ta.

Tôi có nên ly hôn không? Nếu vợ chồng tôi ra tòa thì chắc chắn anh ta sẽ cưới Thùy. Nghĩa là tôi tự tay dâng chồng cho kẻ khác, nghĩ mà không cam lòng. Nhưng nếu không ly hôn thì tôi sẽ phải sống với nỗi giày vò đau đớn này cả đời ư?

Lâu ngày qua nhà chị gái chơi nhưng quên mang theo đồ, mặc tạm bộ quần áo của ôsin, tôi chết lặng khi có vòng tay rắn chắc ôm chặt cứng đằng sau lưng đi kèm với giọng nói đầy quen thuộc

Lâu ngày qua nhà chị gái chơi nhưng quên mang theo đồ, mặc tạm bộ quần áo của ôsin, tôi chết lặng khi có vòng tay rắn chắc ôm chặt cứng đằng sau lưng đi kèm với giọng nói đầy quen thuộc

Tắm rửa xong, tôi ra bếp rót cốc nước ấm uống rồi chuẩn bị đi ngủ. Đang lúi húi rót nước thì giật nảy mình khi một người xông vào bếp, lao đến ôm chầm lấy tôi reo vui: “Cứ tưởng em về quê cơ mà, biết anh về nên lén lên cho anh bất ngờ hả?…”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng ngoại tình góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 12 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 37 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả