Đến thăm bạn thân vừa mới sinh con nhân lúc chồng đi công tác, vừa mở cửa cô ta có biểu hiện giật mình khiến tôi sinh nghi, nhìn giếng nước trong nhà bạn tôi khóc không thành tiếng trước gã đàn ông trước mặt

Ba người chúng tôi là một nhóm thân thiết với nhau từ khi còn học đại học. Sau này ra trường, lập gia đình, dù thời gian gặp gỡ không còn nhiều như trước nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất gần gũi.

Hôm vừa rồi chồng tôi đi công tác, công việc của tôi đang thời gian khá rảnh rỗi nên tôi đã quyết định rủ một cô bạn nữa về tận quê của Thùy. Chúng tôi đi thăm cô bạn mình vừa sinh em bé được mấy ngày.

Vì không kết hôn nên Thùy về quê ngoại sinh con, nhờ bố mẹ đẻ nó chăm giúp thời gian ở cữ. Quê Thùy khá xa, cách thành phố gần 200km. Tôi và cô bạn kia đều bận rộn công việc, con cái nên chúng tôi hẹn nhau khi nào Thùy đưa con lên thành phố sẽ đến chơi. Chứ chưa hề có kế hoạch về tận quê nó thăm hỏi.

Tôi và cô bạn kia hiện tại đang sống cùng chồng con còn Thùy đã ly hôn cách đây mấy năm. Năm ngoái nó khoe có bạn trai, còn mang thai với anh ta. Nó bảo vì nó là mẹ đơn thân, đang nuôi một cậu con trai nhỏ nên chưa chắc người đàn ông kia đã làm đám cưới với nó. Song Thùy không quan trọng, chỉ cần anh ta có trách nhiệm với con là đủ.

Cũng may cô bạn kia khá rảnh rỗi nên chúng tôi quyết định dẫn theo mấy đứa trẻ về quê Thùy. Hai đứa con tôi khá lớn rồi, đứa nhỏ nhất 6 tuổi, dễ dàng đưa theo mà không sợ quá phiền phức.

Ảnh minh họa: Internet

Để cho Thùy một phen bất ngờ trước sự nhiệt tình của hai đứa bạn thân, chúng tôi không hề báo trước cho nó. Địa chỉ nhà thì từ hồi đại học bọn tôi đã về chơi nhà nhau nên biết tường tận cả rồi. Tuy nhiên lâu ngày không về, hai đứa cũng phải đi lòng vòng một lát mới tìm được đích xác nhà Thùy.

Căn nhà của bố mẹ nó xây dựng theo kiểu cũ, thậm chí vẫn còn một chiếc giếng ở trong sân trước nhà. Vào đến sân, hai đứa còn chưa kịp ào vào nhà cho Thùy một phen bất ngờ thì cả tôi và cô bạn đều chết sững khi nhìn đến giếng nước của bố mẹ Thùy.

Có một người đàn ông đang thả dây gàu múc nước trong giếng để giặt đồ sơ sinh cho em bé. Người đó không ai khác chính là chồng tôi - người đáng lẽ giờ phút ấy phải đang đi công tác.

Vậy là chuyến thăm cô bạn thân sinh con đã giúp tôi khám phá ra một bí mật khủng khiếp mà hai con người ấy che giấu nhiều tháng ngày qua. Đứa con Thùy sinh ra chính là của chồng tôi chứ không phải ai khác.

Lý do theo lời chồng tôi thì do tôi chỉ sinh được hai đứa con gái, không chịu đẻ tiếp đứa thứ ba. Anh ta không muốn ly hôn, đành tìm Thùy gửi nhờ một bé trai. Thùy đang độc thân lại từng sinh con trai, khả năng có thể giúp được anh ta là rất lớn. Và cay đắng hơn cả, Thùy đã đồng ý.

Họ lén lút liên lạc, qua lại với nhau sau lưng tôi. Rất kín kẽ vì chồng tôi không xác định bỏ vợ, do đó bản thân tôi chẳng hay biết gì. Thùy kín như bưng không tiết lộ về bạn trai, tôi với cô bạn kia tôn trọng nó nên cũng chẳng đào sâu tìm hiểu.

Chuyện chỉ có như thế thôi, chẳng hề phức tạp gì nhưng nó lại khiến tôi phải đau khổ tột cùng. Người chồng mà tôi ngỡ là yêu thương vợ cùng cô bạn thân chơi chung bao lâu nay đã hợp sức lại đâm một nhát dao chí mạng vào tim tôi.

Ngày hôm đó tôi cùng cô bạn lập tức quay về. Thùy vừa sinh con xong, tôi chẳng độc ác đến mức làm gì nó. Còn chồng tôi thì phải ở lại chăm sóc đứa con trai mới đẻ của anh ta.

Tôi có nên ly hôn không? Nếu vợ chồng tôi ra tòa thì chắc chắn anh ta sẽ cưới Thùy. Nghĩa là tôi tự tay dâng chồng cho kẻ khác, nghĩ mà không cam lòng. Nhưng nếu không ly hôn thì tôi sẽ phải sống với nỗi giày vò đau đớn này cả đời ư?