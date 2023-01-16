Chị gái vốn đưa cho tôi một chiếc khóa nhà từ trước, để thi thoảng có việc gì đột xuất thì ghé vào nhà chị. Ngày hôm trước tôi nói chuyện với chị được biết đêm đó nhà chị không ai ở nhà. Anh rể đi công tác từ mấy hôm rồi, chị tôi thì vừa đi công tác sáng ấy. Anh chị vắng nhà hết nên osin cũng xin nghỉ về quê thăm gia đình.

Hôm trước đi liên hoan với cánh đồng nghiệp về khuya, trời lại mưa to, tôi bèn ghé vào nhà chị gái ngủ nhờ một đêm.

Tắm rửa xong, tôi ra bếp rót cốc nước ấm uống rồi chuẩn bị đi ngủ. Đang lúi húi rót nước thì giật nảy mình khi một người xông vào bếp, lao đến ôm chầm lấy tôi reo vui: “Cứ tưởng em về quê cơ mà, biết anh về nên lén lên cho anh bất ngờ hả?…”.

Tôi bị mắc mưa ướt như chuột lột, vào đến nhà chị gái lập tức đi tắm rồi mượn một chiếc váy của chị mặc tạm. Thấy trong nhà tắm treo một chiếc váy lụa rất đẹp, tôi đoán là váy của chị gái nên lấy mặc luôn. Dáng người tôi giống dáng người chị, chiếc váy vừa khít khiến tôi càng chắc mẩm đó chính là váy của chị mình.

Tôi bủn rủn chân tay nhận ra đó là giọng nói của anh rể. Tôi quay mặt lại, 4 mắt nhìn nhau, cả hai đều bàng hoàng không thể tin nổi. Anh ta mặt cắt không còn giọt máu khi biết mình đã nhận lầm người. Tôi không phải cô osin nhà anh mà chính là em gái vợ anh ta. Còn tôi khi đó mới biết anh rể đã ngoại tình sau lưng chị gái từ bao giờ mà chị ấy không hay biết gì.

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Anh ta lắp bắp kinh hãi mãi không nói nên lời. Một lúc sau, anh ta mếu méo xin tôi đừng nói cho chị gái biết. Hóa ra cô osin này là em họ của bạn thân anh ta, không học hành gì muốn lên thành phố kiếm việc làm. Tạm thời chưa xin được việc gì khả quan nên đành đi làm giúp việc.

Vợ của anh chàng kia không thích thuê người nhà bởi sợ rắc rối và phiền phức. Anh ta mới nhờ bạn thân tức là anh rể tôi giúp đỡ. Anh rể nói với vợ rằng cô ta là em họ của mình. Vậy là chị gái tôi không nghi ngờ gì. Nếu không chắc chắn chẳng người vợ nào chấp nhận thuê cô osin trẻ tuổi sống trong nhà.

Chị tôi đang mang thai 4 tháng. Anh rể biện minh bởi thế anh ta mới ngã vào vòng tay cô osin kia. Chiếc váy tôi đang mặc là anh ta mua tặng người tình. Nhìn từ phía sau dáng người tôi và cô osin khá giống nhau nên anh ta lầm tưởng.

Mọi chuyện đã rõ ràng, anh ta khẳng định lập tức cho osin nghỉ việc, chấm dứt hoàn toàn quan hệ bất chính với cô ta. Chỉ xin tôi giữ bí mật này không tiết lộ cho ai.

Tôi rất thân với chị gái nên hiểu tính chị ấy vô cùng quyết liệt và cứng rắn. Chị tôi không bao giờ chấp nhận sự phản bội, đó cũng là lý do mà anh rể lo sợ tới mức ấy. Hiện tại tôi giúp anh ta giấu diếm chị gái, hạnh phúc gia đình chị được bảo toàn nhưng thực tế chuyện chị bị phản bội là không thể thay đổi được. Thứ hạnh phúc ấy cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Tôi tin rằng chị gái thà đối mặt với nỗi đau và sự tan vỡ còn hơn là sống trong kiểu hạnh phúc vỏ bọc ấy.

Song khổ nỗi chị tôi lại đang mang thai. Cú sốc này liệu chị có tiếp nhận nổi? Một khi chị tôi biết chồng ngoại tình, chắc chắn sẽ ly hôn. Vậy thì cháu tôi sẽ thiếu thốn tình cảm của bố, không có gia đình đủ đầy. Thật sự thiệt thòi cho đứa bé quá. Anh rể ngoài chuyện tằng tịu với osin thì vẫn rất quan tâm đến vợ con và muốn giữ gìn gia đình.

Từ cái đêm hôm ấy đến giờ đã là một tuần, chị tôi đi công tác về rồi nhưng tôi vẫn tiến thoái lưỡng nan không biết có nên nói cho chị hay không. Xin các chị em cho tôi lời khuyên.