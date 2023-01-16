Trở về nhà sau chuyến công tác kéo dài 5 tháng, mở cánh cửa phòng tắm, tôi đứng chôn chân trước thân hình nóng bỏng vòng nào ra vòng đó của cô gái lạ

Tâm sự 16/01/2023 13:46

Mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh của vợ, tôi bèn ra ngoài tìm cô ấy. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi gọi và vợ ậm ừ đáp lại. Tôi đã báo trước thời gian về nên vợ cũng không bất ngờ. Thấy cửa phòng tắm không chốt xong, tôi liền mở vào.

Tôi vừa trở về nhà được 1 tuần sau chuyến công tác kéo dài 5 tháng. Suốt 5 tháng ấy tôi không về thăm vợ con lần nào vì khoảng cách xa hơn nữa công việc lại rất bận.

Lúc tôi về đến nhà là khoảng hơn mười giờ tối. Có cầm theo chìa khóa từ trước nên tôi cứ thế mở cửa vào. Phòng khách vắng lặng, con đang ngủ say trong phòng ngủ, tôi vào ngắm nghía, vuốt ve con một lát.

Mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh của vợ, tôi bèn ra ngoài tìm cô ấy. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi gọi và vợ ậm ừ đáp lại. Tôi đã báo trước thời gian về nên vợ cũng không bất ngờ. Thấy cửa phòng tắm không chốt xong, tôi liền mở vào.

Để rồi khi nhìn người phụ nữ khỏa thân đứng tắm dưới vòi hoa sen mà tôi giật nảy mình, quay phắt người lao ra ngoài. Rõ ràng đấy không phải là vợ tôi. Sao lại có người phụ nữ lạ nào tắm trong nhà tôi thế này? Cô hàng xóm hay bạn bè của vợ? Nhưng tôi đã báo trước sẽ về, sao vợ còn dẫn bạn về nhà?

Tôi đang tìm đi tìm vợ hoặc lấy điện thoại ra gọi cô ấy thì người trong nhà tắm bỗng lên tiếng: “Sao thế anh? Làm gì mà như ma đuổi vậy?”. Đúng là giọng vợ tôi rồi.

Tôi vừa khó hiểu vừa kinh ngạc, lần nữa đẩy cửa vào. Lần này thì cô ấy quay mặt lại, cười tươi rói: "Chào mừng anh về nhà!". Tôi đờ đẫn không thể tin nổi, chính là vợ tôi chứ không phải ai khác. 

Trở về nhà sau chuyến công tác kéo dài 5 tháng, mở cánh cửa phòng tắm, tôi đứng chôn chân trước thân hình nóng bỏng vòng nào ra vòng đó của cô gái lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

Lúc nãy cô ấy quay lưng ra ngoài cửa, mái tóc dài vợ cũng đã cắt phăng, đặc biệt là thân hình cô ấy khác biệt một trời một vực so với trước. Nước nóng nên hơi bước bốc lên cũng làm mờ tầm nhìn. Mà căn bản là trong suy nghĩ của tôi, thân hình vợ khác biệt một trời một vực, có lẽ tôi bị ám ảnh quá nhiều về cân nặng của vợ sau sinh. Nên khi nhìn bóng dáng thon thả đó, điều đầu tiên nảy ra trong đầu tôi chính là người đó không phải vợ. 

“Sao cứ nhìn em chằm chằm vậy? Trông em lạ lắm à, chỉ là giảm cân thôi mà”, vợ cười nói. Thật sự lạ chứ. Thời còn con gái vợ tôi khá thon thả nhưng không được nảy nở như thế này. Còn sau sinh cô ấy tăng hẳn 30kg, cả người to lớn và sồ sề khiến tôi bây giờ nghĩ đến vẫn còn phát hoảng. 

Sau 5 tháng xa cách, vợ lột xác hoàn toàn, cô ấy bảo nỗ lực tập gym nên mới có 3 vòng lý tưởng như thế. Bình thường gọi điện về, vợ chỉ giơ điện thoại cho tôi ngắm con, giờ nhìn thấy cô ấy thay đổi, tôi không sốc mới là lạ. 

Vào phòng, tôi lập tức ôm chầm lấy vợ. Ai ngờ cô ấy đẩy mạnh ra rồi tỉnh bơ nói: “Anh bảo ngán vợ đến tận cổ, không muốn nhìn thấy nữa nên mới tình nguyện xin đi công tác cơ mà. Lúc người ta sinh xong xấu xí thì chê ỉ chê ôi. Bây giờ vợ xinh đẹp, thon thả lại sán vào, làm gì có chuyện dễ dàng thế?”. Sau đó vợ đuổi tôi sang phòng làm việc ngủ.

Khi trước tôi có nhắn tin với bạn thân như vậy thật. Ai ngờ vợ cậu ta đọc được tin nhắn đó trong máy chồng, chụp lại rồi mách với vợ tôi. Hồi sinh xong nhan sắc vợ "xuống cấp" thảm hại, tôi xin đi công tác phần vì công việc phần nữa cũng bởi lý do chán vợ. Bây giờ cô ấy ghi thù nên "cấm vận" chồng khiến tôi có khổ không nói nên lời.

Một tuần rồi cô ấy vẫn không cho tôi động vào người, chỉ bắt tôi làm việc nhà và chăm con. Cho dù tôi có xuống nước xin lỗi, năn nỉ thế nào cũng không được. Vợ tuyên bố để xem tôi biểu hiện thế nào đã. Sau đó thì thường xuyên ăn mặc váy ngủ gợi cảm lượn qua lượn lại trước mặt tôi. Trong khi đó tôi xa vợ lâu ngày, lúc đi công tác cũng chẳng dám ra ngoài “tìm vui” vì sợ bệnh tật và cũng vì vẫn không đành lòng phản bội vợ. 

Tôi phải làm thế nào bây giờ? Cứ thế này tôi sắp không chịu nổi nữa rồi nhưng vợ thì vẫn bình chân như vại!

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