Không thể ngờ nổi trước đám cưới của tôi nửa năm thì Hằng bỗng biến mất. Mấy ngày sau khi đi nó mới gọi điện về bảo rằng nó muốn đến một nơi không ai quen biết để xây dựng cuộc sống mới. Nó xin tôi đừng hỏi gì cả, đồng thời cảm ơn tôi về những năm tháng đã qua, về những tình cảm mà tôi dành cho nó. Vậy thôi rồi nó cắt đứt liên lạc không cho tôi gọi đến nữa. Về hỏi bố mẹ Hằng thì ông bà cũng chỉ lắc đầu. Vậy là lý do Hằng ra đi và cuộc sống của nó sau đó luôn là một bí mật đối với tôi trong suốt 5 năm qua.

Tôi có cô bạn thân tên Hằng chơi với nhau từ hồi học cấp 2, nhà lại ở gần nhau nên dù sau này không học chung trường đại học và chỗ làm việc khác biệt thì chúng tôi vẫn rất gắn bó, thân thiết. Chúng tôi thân nhau còn hơn chị em gái ruột, có gì cũng thủ thỉ tâm sự , yêu ai thất tình ra sao đều kể hết cho đối phương biết.

Tôi lao vào nhà bố mẹ Hằng, tóm chặt lấy nó ngắm nghía từ đầu đến chân, dồn dập hỏi nó những năm qua sống ra sao, tại sao lại biến mất không một lời từ biệt. Tôi bật khóc vì quá xúc động khi được gặp lại người bạn gái, người chị em thân thiết.

Nửa năm sau khi Hằng đi, tôi đã kết hôn với bạn trai sau 3 năm yêu nhau. Hiện tại chúng tôi có 2 đứa con, nếp tẻ đủ cả, cuộc sống gia đình êm ấm hạnh phúc. Đúng lúc này Hằng đột ngột trở về không hề báo trước. Nó không gọi cho tôi nhưng khi đưa con về quê chơi thì tôi đã gặp Hằng ở nhà bố mẹ nó.

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Hằng ngược lại chỉ nhìn tôi cười gượng gạo. Rồi nó hướng ánh mắt sang bên cạnh, còn có một người khác đang đứng. Sở dĩ tôi không chú ý đến ngay từ đầu vì tôi quá chú tâm vào Hằng, ngoài ra thì người đó chỉ là một đứa bé. Nó đứng nép sau Hằng nên tôi không nhìn rõ. Để rồi đến khi nhìn thấy khuôn mặt đứa bé trai ấy thì tôi không khỏi bàng hoàng tê tái. Thằng bé giống chồng tôi như đúc!

- Hôm đó mày và anh ấy cãi nhau, anh ấy tìm gặp tao xin lời khuyên rồi trút bầu tâm sự. Thời điểm đó tao cũng vừa thất tình, hai đứa đã đi uống rượu và rồi… Sáng ra tao hổ thẹn vô cùng, không biết làm sao phải đối mặt với mày. Cho đến khi phát hiện bản thân mang thai thì tao quyết định phải đi biệt xứ. Tao không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống và hạnh phúc của mày được…

Tôi đờ đẫn đến chết lặng nghe Hằng kể lại chuyện xưa cũ. Vậy ra đó mới là lý do thật sự cho sự biến mất của Hằng 5 năm qua. Bảo sao tôi với nó thân thiết như thế mà nó vẫn giấu tôi mọi chuyện. Thì ra là vì không thể nói, vì quá hổ thẹn và thấy tội lỗi với tôi. Còn tôi, suốt những ngày tháng qua vẫn luôn cho rằng mình là một người phụ nữ may mắn, sở hữu được người đàn ông đáng mơ ước. Hóa ra chồng đã phản bội tôi lên giường với chính người bạn gái thân của vợ mà tôi chẳng hề hay biết gì!

Hằng bảo bây giờ bố mẹ nó có tuổi rồi, nó không thể đi mãi được. Tôi và chồng đã sinh được hai đứa con, hạnh phúc ổn định, thiết nghĩ dù nó có trở về thì 2 mẹ con nó cũng sẽ không thể làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi nữa. Chỉ cần tôi vờ như không biết gì là được, nó sẽ không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tất nhiên nó cũng không đời nào nói cho chồng tôi biết về đứa bé ấy. Nó đã một mình nuôi con những năm qua thì chẳng có lý do gì để nó phải cho con nhận bố.

Tôi không biết phải trách ai bây giờ? Chuyện đã qua quá lâu rồi, hiện tại có trách hờn Hằng và chồng tôi cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Hằng nói đúng, tôi đã có hai đứa con, những năm qua chồng đối xử với tôi rất tốt, sao tôi đành lòng ly hôn. Và tôi cũng tin Hằng sẽ giữ đúng lời hứa.

Vậy lẽ nào chỉ còn cách quên đi tất cả, vờ như mẹ con Hằng không tồn tại nữa? Biết đó là cách làm tốt nhất mà sao tôi vẫn thấy đau đớn thế này! Tôi phải làm gì đây?