Xích mích với chồng, tôi quyết ly hôn và mang con về nhà mẹ đẻ ngay lập tức, đứng từ xa nhìn người đứng ở phía trước mặt khiến tôi gào khóc nức nở ôm vào lòng

Tâm sự 15/01/2023 07:23

Còn chồng tôi, vợ ca thán, kể lể với anh thì nhận được câu nói tỉnh bơ: “Em ở nhà có mỗi vài việc vặt đấy không làm được còn kêu ca”. Biết chồng áp lực công việc, phải nuôi vợ con, lại thấy anh hờ hững chẳng bận tâm, tôi cũng chán không tâm sự với anh nữa.

Sau đám cưới tôi mang thai ngay. Thai yếu phải nghỉ làm ở nhà. Không kiếm ra tiền, từ ấy tôi trở thành tội đồ trong mắt mẹ chồng. Khi tôi sinh được 4 tháng thì em trai chồng kết hôn. 

Em dâu vừa xinh đẹp, gia cảnh lại khá giả. Mẹ chồng tôi quý em dâu ra mặt. Bình thường bà đã không ưa tôi, bây giờ có sự so sánh tôi với em dâu, bà lại càng bất mãn với con dâu cả. 

Tôi ở nhà trông con kiêm luôn người giúp việc của cả gia đình. Em dâu có mẹ chồng bênh vực, lúc nào cũng viện cớ bận việc để đùn hết công việc nhà cho tôi. Bố chồng và em trai chồng không quan tâm đến điều đó, họ chỉ cần có cơm ngon, nhà sạch mỗi khi tan làm về là được. 

Còn chồng tôi, vợ ca thán, kể lể với anh thì nhận được câu nói tỉnh bơ: “Em ở nhà có mỗi vài việc vặt đấy không làm được còn kêu ca”. Biết chồng áp lực công việc, phải nuôi vợ con, lại thấy anh hờ hững chẳng bận tâm, tôi cũng chán không tâm sự với anh nữa. 

Ngày nào cũng vậy, tối tối mẹ chồng và em chồng ngồi chơi xơi nước, ríu rít chuyện trò, còn tôi vừa trông con vừa nấu nướng, dọn dẹp. Họ đối xử với tôi còn chẳng bằng osin ấy chứ. Nhưng tôi không bỏ đi được thì chỉ còn cách cắn răng mà chấp nhận.  

Cho đến hôm đó, con tôi ốm mà tôi cũng mệt mỏi vì cả đêm thức đêm trông con quấy, người muốn ốm đến nơi. Đã thế em dâu còn mang bạn về nhà, bảo tôi nấu cơm cho họ 1 mâm tiệc đầy. Tôi tức quá từ chối thẳng thì mẹ chồng lớn tiếng trách tôi ích kỷ, người nhà không giúp đỡ nhau. Tôi ích kỷ, còn họ thì gọi là gì? Ác độc chắc? 

 

Xích mích với chồng, tôi quyết ly hôn và mang con về nhà mẹ đẻ ngay lập tức, đứng từ xa nhìn người đứng ở phía trước mặt khiến tôi gào khóc nức nở ôm vào lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quá chán nản, tôi chẳng thèm nói thêm một lời, lập tức dọn đồ, bế con về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi, tôi gọi điện cho chồng nói hết nỗi lòng của mình, bảo với anh ấy tôi quyết định ly hôn. Tôi vòng sang nhà cô bạn thân trút bầu tâm sự, ổn định lại cảm xúc, xin nó lời khuyên rồi mới đưa con về nhà đẻ. 

Về tới cổng, thấy 1 người đứng ở đó từ bao giờ mà tôi ngơ ngẩn cả người. Đó là chồng tôi, dưới chân còn có 1 túi hành lý to tướng. Anh nhìn thấy mẹ con tôi thì chạy lại bế con: 

“Anh xin lỗi vì trong thời gian qua đã để em phải chịu khổ. Từ giờ em đi đâu, anh đi đấy, em thích ở nhà mẹ đẻ thì anh ở rể, còn không vợ chồng mình ra ngoài thuê trọ”. 

Lúc ấy tôi mới biết chồng nghe tôi gọi điện xong thì lao ngay về nhà. Anh vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của mẹ và em dâu. 

“Nó đi rồi càng tốt, mỗi khi nhìn thấy nó là mẹ bực dọc khó chịu. Con có tiền thuê 1 đứa giúp việc về đây, mẹ con mình chẳng phải động tay làm việc gì lại tha hồ sai bảo. Chẳng như nó, sai vài việc thì mang tiếng. Mẹ ghét nó từ đầu rồi, càng sống chung càng ghét, đúng là chẳng được tích sự gì, không như con vừa đẹp lại giỏi, con trai mẹ đúng là có phúc…”, bà nói như vậy và còn nhiều lời khó nghe nữa. 

Thời điểm đó anh mới hiểu ra những gì vợ đã trải qua. Hàng ngày sống trong sự thành kiến của mẹ chồng, chẳng cần nghĩ cũng biết tôi đã phải chịu đựng thế nào. 

Tôi vui mừng vô cùng, òa khóc nhào vào lòng chồng. Đúng là tôi đã từng trách anh nhưng bây giờ anh hiểu ra rồi, tôi chấp nhận tha thứ. Suy cho cùng tôi không muốn ly con, anh rất thương con.

Chuyện vợ chồng tôi đã ổn thỏa nhưng bây giờ tôi không biết nên ra ngoài thuê trọ hay ở chung với ông bà ngoại. Ra ngoài thuê thì tốn tiền, hiện tại chỉ mình chồng tôi đi làm thôi. Ở với bố mẹ thì sợ xích mích mất tình cảm. Xin chị em cho tôi lời khuyên. 

Tức giận vì bạn trai không hiểu mình, tìm đến nhà bạn thân để tâm sự, mở cửa tủ quần áo tôi như hồn bay khỏi xác khi xuất hiện gương mặt quen thuộc ở bên trong tủ

Tức giận vì bạn trai không hiểu mình, tìm đến nhà bạn thân để tâm sự, mở cửa tủ quần áo tôi như hồn bay khỏi xác khi xuất hiện gương mặt quen thuộc ở bên trong tủ

Chúng tôi cãi nhau, Huấn đùng đùng bỏ về. Ở phòng trọ khó chịu mãi không ngủ được, tôi quyết định đến nhà cô bạn thân để trút bầu tâm sự.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng ly hôn góc tâm sự

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả