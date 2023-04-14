Vào nhà lấy thêm móc áo, tôi 'hóa đá' tay chân bủn rủn khi thấy cảnh tượng khó tin trong phòng làm việc của chồng

Tâm sự 14/04/2023 07:25

Nhưng hôm qua, khi đem đồ ra ngoài phơi, tôi thấy thiếu móc áo nên quay vào nhà lấy và chứng kiến cảnh tượng rất bực bội.

Vốn dĩ tôi và H chơi rất thân với nhau. Vì nhà gần nhau, học chung lớp suốt 12 năm nên tình bạn của chúng tôi khăng khít lắm. Sau đó, cả hai tốt nghiệp ra trường, tôi xin được vào một công ty nước ngoài và yêu chồng mình bây giờ. Hiện tại, chồng tôi đang làm giám đốc nhân sự của công ty. Cuộc sống kinh tế của chúng tôi rất tốt.

Nhưng bạn tôi lại khác. Cô ấy lấy chồng ngay khi ra trường rồi lại nhanh chóng ly hôn khi con gái được hơn một tuổi. Nhảy qua nhảy lại vài công ty, cô ấy đang nhờ chồng tôi xin vào công ty giúp. Mấy ngày nay, hầu như ngày nào H cũng đến nhà tôi chơi, thậm chí có hôm còn ở lại ăn cơm tối. Tôi cứ nghĩ cô ấy đang muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với vợ chồng tôi để thuận lợi cho buổi phỏng vấn sắp tới.

Nhưng hôm qua, khi đem đồ ra ngoài phơi, tôi thấy thiếu móc áo nên quay vào nhà lấy và chứng kiến cảnh tượng rất bực bội. Chồng tôi ngồi làm việc trong phòng riêng, H đang ngồi sát bên anh, cổ váy trễ xuống, hở cả nửa bầu ngực. Chồng tôi cũng chẳng nói gì, chỉ bình tĩnh đánh máy tính, làm cho xong dự án.

Vào nhà lấy thêm móc áo, tôi 'hóa đá' tay chân bủn rủn khi thấy cảnh tượng khó tin trong phòng làm việc của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn cảnh đó, tôi đủ hiểu H muốn gì? Giận quá, tôi quát lớn, đuổi H về ngay. Cô ấy thấy tôi đứng trước phòng thì giật mình, luống cuống thanh minh. Nhưng chồng tôi lại bình thản nói: "Anh đã cảnh báo em chú ý bạn thân nhiều lần, em lại không chịu tin anh".

Đúng là trước đây, chồng tôi hay nói hình như H có ý gì đó với anh. Cô ấy hay kéo váy, cúi xuống khoe ngực hay làm như vô tình đụng vào tay anh. Nhưng tôi không nghe, còn cười bảo chồng đa nghi, tự cho rằng mình hấp dẫn lắm? Giờ thấy cảnh này, máu nóng cứ sôi lên.

H bỏ về, còn thách thức tôi cố mà giữ chồng, coi chừng mất. Tôi nghĩ đến câu nói ấy mà càng khó chịu và ghen tuông hơn. Dù rõ ràng chứng kiến cảnh tượng đó, thấy chồng không hề có ý định gì với H, nhưng anh cũng không đuổi H đi hay bảo cô ta lịch sự. Có khi nào cả hai đã nảy sinh quan hệ sau lưng tôi không?

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Tôi sửng sốt, hỏi chị đang nói gì? Chị ấy lại ngạc nhiên, hỏi tôi không biết đó chính là cặp nhẫn cưới cũ mà chị từng đeo sao?

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