Người ta thường nói điện thoại là vật dụng cá nhân giúp đàn ông che giấu việc ngoại tình dễ dàng nhất. Tuy nhiên, dù che giấu cách nào, chuyện mờ ám của họ cũng không qua được giác quan thứ sáu của những người vợ khôn ngoan. Dù chồng xóa hết chứng cứ trong điện thoại, phụ nữ cũng sẽ nhận ra bằng cách để ý những điều nhỏ nhặt này.

Muốn biết chồng ngoại tình hay không, phụ nữ chỉ cần chú ý đến điểm này. Nếu dạo gần đây chồng bạn luôn ôm điện thoại bên người mọi lúc mọi nơi thì chắc chắn anh ấy đang che giấu điều gì đó không muốn cho vợ biết.

Nếu không làm chuyện gì mờ ám, đàn ông sẽ nghe máy ngay. Chỉ khi đó là những cuộc gọi của nhân tình, anh ấy mới tắt không dám nghe công khai trước mặt vợ.

Không nghe điện thoại của bạn

Ảnh minh họa: Internet

Tắt máy hoặc không nghe điện thoại của vợ 1, 2 lần thì có thể anh ấy đang bận họp, hoặc bận gì đó. Nhưng việc này lặp lại quá nhiều lần thể hiện anh ấy đang có chuyện gì đó mờ ám. Có thể đang mải mê say đắm bên nhân tình nên đàn ông mới không nghe những cuộc gọi của vợ.

Lén nghe điện thoại

Hành động lén lút chỉ có đàn ông làm chuyện xấu mới làm. Người quang minh chính đại sẽ không ngại công khai nói chuyện trước mặt vợ. Cho dù không có nhân tình thì hành động lén nghe điện thoại cũng cho thấy anh ấy đang che giấu điều mờ ám gì đó.

Cười tủm tỉm khi nghe điện thoại

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là một trong những dấu hiệu đàn ông ngoại tình. Nếu chồng bạn thường xuyên cười tủm tỉm khi nghe điện thoại của ai đó, hãy chú ý. Khi yêu, đàn ông có những hành động ngây ngô như những chàng thiếu niên mới lớn. Chỉ cần để tâm một chút, bạn sẽ nhận ra sự bất thường của anh ấy ngay.

Khôi phục tin nhắn đã xóa

Nếu nghi ngờ chồng lén lút bên ngoài, bạn hãy tìm cách khôi phục lại những tin nhắn đã xóa trong điện thoại của chồng khi có cơ hội. Chắc chắn mọi bí mật của anh ấy sẽ lộ diện ngay lập tức. Phụ nữ khôn ngoan hãy biết bảo vệ mình, đừng dại khờ tin chồng mù quáng mà thiệt thân.