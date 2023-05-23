Bị tai nạn không còn khả năng sinh con, chồng tuyên bố một điều khiến vợ khóc ngất

Tâm sự 23/05/2023 21:44

Nhưng anh không ngờ thông qua dòng tin nhắn ấy, anh đã biết chủ nhân của cái thai...

Anh là con trai cả trong gia đình. Năm 15 tuổi, anh bỏ quê lên thành phố lập nghiệp. Bôn ba nhiều năm, làm nhiều nghề, cuối cùng anh chọn ở lại làm công nhân cho nhà chị. Nhờ tính tình chịu thương chịu khó, cần cù, mẹ chị tin tưởng giao cho anh công việc lái xe vận chuyển hàng. Chị thấy anh hiền lành nên cũng đem lòng cảm mến nhưng chỉ dừng ở mức tình bạn.

Không lâu sau, công việc làm ăn đi vào ổn định, anh rước Toàn, em trai của anh lên làm cùng. Tuy là hai anh em nhưng tính cách của cả hai rất khác nhau, anh thì hiền lành, ngoan ngoãn, còn Toàn thì có phần bốc đồng, cộc tính.

Tuy yêu chị nhưng anh không bao giờ nói ra chỉ lẳng lặng nhìn theo. Còn Toàn thì khác, Toàn luôn biết cách tạo niềm vui và quan tâm chị. Chính vì vậy mà chị đem lòng yêu thương Toàn. Khi biết được điều đó, anh buồn bã muốn nghỉ việc. Sợ mất đi một công nhân giỏi, mẹ chị quyết định tìm cớ đuổi Toàn đi, và cũng là cách để chị và Toàn không đến được với nhau.

Bị tai nạn không còn khả năng sinh con, chồng tuyên bố một điều khiến vợ khóc ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày Toàn nghỉ việc, mẹ chị đốc thúc anh và chị lấy nhau, vì bà đi xem bói nói tuổi của cả hai rất hợp, cưới nhau về sẽ giàu có. Sau sự việc đó, chị và Toàn vẫn lén lút qua lại. Nhiều lần chị kể cho Toàn việc đám cưới của chị, nhưng anh điều ậm ừ cho qua, không nói gì thêm.

Dây dưa một thời gian, thấy Toàn không có động thái gì, có lẽ, anh không muốn cưới chị hay anh không thật sự yêu chị nhiều như chị nghĩ. Chính vì vậy mà chị đâm ra chán nản, không còn thiết tha gì đến chuyện yêu đương nữa. Chị đành nghe theo mọi sự sắp đặt của mẹ.

Cưới nhau xong, tuy không có tình yêu nhưng chị vẫn cho anh thoải mái trong chuyện chăn gối. Dù đã cố gắng nhưng không hiểu sao đến nay chị vẫn chưa có thai. Anh buồn bã, âm thầm đi gặp bác sĩ để kiểm tra, nhất là từ sau vụ việc tai nạn lần ấy và kết quả là anh bị vô sinh. Mọi chuyện anh đều giữ bí mật, không cho chị biết.

Bị tai nạn không còn khả năng sinh con, chồng tuyên bố một điều khiến vợ khóc ngất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày hôm đó, anh không còn thiết tha trong chuyện ấy nữa. Mặt khác, mẹ chị luôn hối thúc hai người có con sớm, vì đẻ tuổi này làm ăn rất tốt. Những lần như thế, anh đều ậm ừ cho qua, còn chị thì thở dài ngao ngán.

Khoảng 2 tháng sau, chị có thai, anh như chết lặng nhưng vẫn không nói cho vợ biết sự thật của mình. Gia đình dưới quê của anh biết chị có bầu, ai nấy đều rất vui mừng, gửi rất nhiều quà bánh lên cho chị tẩm bổ.

Một hôm, anh phát hiện những tin nhắn của chị và Toàn, cả hai vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Nhìn những tin nhắn đó lòng anh đau như cắt, mọi thứ như sụp đổ. Không ngờ bấy lâu nay, chị ở bên anh nhưng trong tâm trí luôn có hình bóng của Toàn. Và anh chắc chắn một điều cái thai đó là của Toàn.

Vài hôm sau, chị vô cùng ngạc nhiên khi thấy Toàn đến nhà chơi, hỏi ra mới biết là do anh mời. Anh đang lui cui trong bếp chuẩn bị vài món để nhậu với em trai. Chị cũng phụ giúp một tay. Cả ba ngồi ăn cùng nhau rất gượng gạo. Anh bắt đầu đi vào vấn đề chính, anh nói.

- Tôi biết hai người vẫn còn liên lạc với nhau. Và cái thai em đang mang là của em trai tôi. Bác sĩ chẩn đoán tôi vô sinh, không thể có con được.

Chị và Toàn sửng sốt, mặt mày tái mét. Vì trong một lần bất cẩn, chị lỡ mang thai con của Toàn, nhưng nghĩ chồng và Toàn là anh em cùng huyết thống nên sẽ không ai phát hiện ra.

Anh cười nhạt rồi tiếp tục nói.

- Không sao, tôi sẽ tha thứ cho hai người. Tôi sẽ chấp nhận nuôi đứa bé này. Tốt nhất hai người nên dừng mối quan hệ này ở đây đi, đừng để đi quá xa. Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này, dù gì nói ra cũng rất nhục nhã.

Từng câu từng lời của anh khiến chị và Toàn vô cùng xấu hổ, không nói được lời nào. Kể từ ngày hôm đó, Toàn và chị không còn liên lạc với nhau nữa. Anh biết vậy cũng rất yên lòng, anh vẫn yêu thương và chăm sóc chị. Ngày chị sinh, anh vui mừng xem đứa bé như chính con ruột của mình.

Từ ngày có tiếng trẻ con trong nhà, vợ chồng chị ngày càng khắng khít hơn. Lúc này, chị mới dần có cảm tình với anh. Nhiều lần, Toàn sang thăm cháu, thái độ của anh rất bình thường, không có gì quá gay gắt.

Đứa bé dần lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của anh. Nhìn thấy chồng không chút oán hận, lòng chị lại càng ân hận gấp trăm ngàn lần về những việc đã xảy ra. Hiện tại, chị luôn cố gắng vun đắp tình cảm cho gia đình bé bỏng của mình mà không tơ tưởng đến bất cứ điều gì khác nữa. Có lẽ bí mật này sẽ theo vợ chồng chị đến cuối cuộc đời.

 

 

Đang đám tang chồng qua đời vì tai nạn, tôi sốc tột độ khi người phụ nữ lạ đến chìa tờ giấy nói một điều khiến tôi nhức nhối đến ám ảnh

Đang đám tang chồng qua đời vì tai nạn, tôi sốc tột độ khi người phụ nữ lạ đến chìa tờ giấy nói một điều khiến tôi nhức nhối đến ám ảnh

Cứ ngỡ hạnh phúc đến đầu bạc răng long, nhưng cớ sự xảy ra khiến tôi chỉ còn biết khóc thầm cho số phận bạc bẽo.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ