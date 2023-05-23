Đang đám tang chồng qua đời vì tai nạn, tôi sốc tột độ khi người phụ nữ lạ đến chìa tờ giấy nói một điều khiến tôi nhức nhối đến ám ảnh

Tâm sự 23/05/2023 19:31

Cứ ngỡ hạnh phúc đến đầu bạc răng long, nhưng cớ sự xảy ra khiến tôi chỉ còn biết khóc thầm cho số phận bạc bẽo.

Ngày chồng mất, trong khi tôi ngất lên ngất xuống chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ nghe thấy có tiếng xì xào của mấy chị chồng là có hai mẹ con lạ đến xin được để tang chồng tôi.

Từ ngày cưới nhau đến nay đã được 6 năm, tình cảm vợ chồng tôi rất tốt, chưa bao giờ hai bên xảy ra xung khắc gì. Chồng rất yêu thương vợ con, hàng tháng làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho vợ giữ.

Lương của hai vợ chồng khá cao nên lấy nhau mới được mấy năm chúng tôi đã mua được nhà chung cư cao cấp cùng với tiện nghi hiện đại.

Nhiều người bạn đồng nghiệp hay trêu đùa tôi là lấy chồng đẹp trai giàu có thế dễ dàng có gái theo đuổi lắm. Tôi rất tin tưởng chồng nên trả lời rất thoải mái: “Chồng ai thì mình không biết chứ chồng mình thì chỉ có vợ con là nhất còn chuyện ngoại tình là không bao giờ có”.

Đang đám tang chồng qua đời vì tai nạn, tôi sốc tột độ khi người phụ nữ lạ đến chìa tờ giấy nói một điều khiến tôi nhức nhối đến ám ảnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cứ nghĩ hạnh phúc vợ chồng sẽ đi đến lúc đầu bạc răng nong nào ngờ tình vợ chồng mới được vài năm đã phải chia lìa. Trên đường đi làm về chồng tôi đã gặp tai nạn ô tô và ra đi mãi mãi để lại cho vợ con nỗi đau khổ tột cùng.

Ngày chồng mất, trong khi tôi ngất lên ngất xuống chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ nghe thấy có tiếng xì xào của mấy chị chồng là có hai mẹ con lạ lắm đến xin được để tang chồng tôi.

Nỗi đau mất chồng đang còn đó lại đón nhận được tin chồng có con riêng khiến tôi tan nát cõi lòng. Tôi cũng chẳng còn sức mà đi đánh ghen, người chết rồi thì để cho anh ấy ra đi thanh thản, có đau khổ gì một mình tôi xin chịu tất.

Khi công việc đưa tang đã xong xuôi thì người đàn bà lạ kia đưa ra một tờ giấy khiến tôi thực sự sốc. Chị ta cho biết đã sống với chồng tôi trong khoảng thời gian dài.

Nhìn đứa bé con chị ta tầm 3 tuổi khiến tôi đau vô cùng, thì ra một thời gian dài bị cắm sừng mà tôi cứ nghĩ là gia đình mình rất hạnh phúc, chồng rất tuyệt vời.

Đang đám tang chồng qua đời vì tai nạn, tôi sốc tột độ khi người phụ nữ lạ đến chìa tờ giấy nói một điều khiến tôi nhức nhối đến ám ảnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị ta bảo trong tờ giấy có ghi cam kết là chồng tôi sẽ chia cho mẹ con chị ta một nửa căn hộ chung cư cao cấp mà gia đình tôi đang sống. Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.

Đúng lúc đó mẹ chồng tôi bước đến và giật lấy tờ giấy chẳng đọc gì mà xé nát vụn. Mẹ chỉ thẳng vào mặt người đàn bà kia đuổi đánh không thương xót. Thấy thái độ hung hăng của mẹ chồng tôi, chị ta sợ hãi vội vã kéo con bỏ chạy.

Tôi buồn rầu bảo mẹ là: “Cô ta có con với chồng con, theo luật là đứa nhỏ đó cũng được hưởng một phần đó mẹ”. Mẹ chồng bảo cả họ không ai nhận họ hàng với cái người cướp chồng của người khác còn có ý định chiếm đoạt nhà nữa. Nhà là tiền của vợ chồng con làm ra không việc gì phải sợ, bố mẹ sẽ luôn đứng về phía các con.

Có được những lời động viên của mẹ chồng khiến tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên. Cảm ơn mẹ chồng đã đứng về phía tôi cho dù tôi sinh hai con gái còn cô ta có con trai.

 

Đang hấp hối, mẹ chồng đột ngột tỉnh dậy rồi tuyên bố một câu khiến tôi chỉ còn biết lắc đầu

Đang hấp hối, mẹ chồng đột ngột tỉnh dậy rồi tuyên bố một câu khiến tôi chỉ còn biết lắc đầu

Mẹ chồng tôi là người coi tiền là mạng sống, ra ngoài, bà khôn khéo biết nói chuyện để chẳng bao giờ phải tốn tiền của.

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