Tưởng có đêm 'ôn lại kỷ niệm' cùng tình cũ, vừa bắt đầu tôi đã gặp chuyện kinh hãi, vội vơ quần áo trốn chạy lúc giữa khuya

Tâm sự 18/02/2023 04:40

Thú thật tôi không dám duy trì mối quan hệ bồ bịch “dài hạn” vì sợ vợ phát hiện. Nhưng chỉ là một đêm tình nơi đất khách quê người thì điều đó thật tuyệt vời mà lại cực an toàn.

Tuần trước tôi đi công tác theo chỉ thị của công ty, khách sạn do công ty sắp xếp cho, mọi chuyện cũng không có gì nếu như tối hôm đó tôi không tình cờ gặp lại người yêu cũ ở sảnh khách sạn.

Hỏi ra mới biết Duyên, tên cô ấy, cũng đi công tác. Gặp lại người yêu cũ sau 5 năm chia tay, trong lòng tôi cũng thấy bồi hồi xao xuyến. Dù sao cũng là người phụ nữ mình từng yêu thương, tuy không đến được với nhau nhưng trong lòng tôi vẫn có tình cảm.

Song do hoàn cảnh gia đình không hợp nhau nên bố mẹ tôi phản đối. Cuối cùng tôi nghe theo lời bố mẹ cưới cô vợ nhan sắc bình thường nhưng học hành đàng hoàng, có công việc ổn định, gia đình gia giáo.

 

Tối đó Duyên trang điểm kỹ càng, mặc chiếc váy mềm mại tuyệt đẹp, nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào khiến tôi không thể kìm lòng nổi.

Tôi biết Duyên đã kết hôn nhưng cô ấy tâm sự hôn nhân không hạnh phúc do vợ chồng không có tiếng nói chung. Lòng tôi lâng lâng vui sướng khi Duyên thổ lộ rằng nhiều lúc vẫn nhớ tôi da diết.

Tối đó chúng tôi đã uống rượu với nhau, cuối cùng quyết định về phòng tôi ôn lại thêm chuyện cũ. Tôi không muốn ly hôn mà người yêu cũ dường như cũng chẳng muốn chia tay chồng nên khi Duyên đồng ý theo tôi về phòng lúc đêm muộn, giữa chúng tôi đã ngầm đạt thành một thỏa thuận.

Rằng đây sẽ là cuộc tình một đêm, trở về Hà Nội thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Thú thật tôi không dám duy trì mối quan hệ bồ bịch “dài hạn” vì sợ vợ phát hiện. Nhưng chỉ là một đêm tình nơi đất khách quê người thì điều đó thật tuyệt vời mà lại cực an toàn.

Tưởng có đêm 'ôn lại kỷ niệm' cùng tình cũ, vừa bắt đầu tôi đã gặp chuyện kinh hãi, vội vơ quần áo trốn chạy lúc giữa khuya - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và Duyên vào phòng tôi uống thêm vài ly rượu, trò chuyện thêm một lát rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ai mà ngờ được khi tôi vừa cởi đồ thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Cửa mở, hai gã đàn ông cao to xộc vào phòng sập cửa lại. Một gã trợn mắt quát tôi:

- Mày có biết ngủ với vợ người khác thì tội lớn thế nào không?

Tôi ú ớ kinh hãi, lúc ấy mới biết một trong hai gã đàn ông chính là chồng của Duyên. Ban đầu tôi định báo công an nhưng khi gã trưng ra các bằng chứng đầy đủ, giấy đăng ký kết hôn, ảnh chụp họ chụp chung với nhau thì tôi nhũn hết người, không còn dám làm gì nữa.

Trong lúc chúng tôi sợ hãi thì một gã nhanh tay chụp lại toàn bộ cảnh tượng tôi và Duyên trang phục không đứng đắn trong phòng khách sạn. Hắn cứng rắn tuyên bố:

- Chuẩn bị 500 triệu để đổi lấy những hình ảnh này, nếu mày vẫn muốn giữ danh dự và hạnh phúc gia đình.

 

Tôi sợ hãi cùng cực, dù là phòng khách sạn mình thuê nhưng lại vơ vội quần áo trốn chạy lúc 2h sáng. Không biết chạy được bao lâu tôi mới bình tĩnh lại một chút, cay đắng, uất hận mà không làm được gì.

Tôi gọi cho Duyên, cô ta khóc lóc xin lỗi bảo rằng làm vậy theo lời chồng, không còn cách nào khác vì vợ chồng cô ta đang nợ nần một khoản tiền lớn. Hóa ra đây là quê chồng cô ta, từ lúc chiều họ đã nhìn thấy tôi và lên kế hoạch buổi tối dụ dỗ tôi vào tròng. Duyên không còn ở Hà Nội mà theo chồng về quê sinh sống.

Tôi hối hận quá, giá kể đừng ham vui thú một đêm tình với người yêu cũ thì mọi chuyện sẽ chẳng đến nông nỗi này. Bây giờ nếu không đưa tiền thì gia đình tôi sẽ tan vỡ. Mà đó là khoản tiền lớn, tôi làm sao có thể lấy đi sao cho vợ không hay biết gì?

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Trống ngực đập thình thịch, tôi vội vã gửi con rồi phóng xe ra chợ. Ra tới nơi, tim tôi thắt lại khi nhìn thấy việc mà chồng mình đang làm.

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