Nhưng Thắng vẫn không có biểu hiện gì đáng nghi vấn khiến chị có thể "nắm thóp" được chồng. Anh vẫn như trước đây, là một người chồng, người cha ân cần mẫu mực. Chỉ có điều, từ ngày lên chức vụ mới, đồng nghĩa với đó là việc Thắng chăm chút nhiều đến hình thức bên ngoài, để tâm tới việc gây dựng hình ảnh nhiều hơn.

Khi Thắng, chồng chị được đề bạt làm giám đốc một công ty truyền thông có tiếng, niềm vui và hãnh diện vì có chồng thành đạt của chị kéo dài không lâu. Những cảnh báo của bạn bè về sự thay đổi bạc bẽo của đa số đàn ông khi có trong tay tiền tài danh vọng khiến chị bắt đầu lo lắng mất ăn mất ngủ. Bản thân có ý để tâm đến nhất cử nhất động của anh nhiều hơn.

Mà không lo lắng bất an sao được khi Thắng mới chạm ngưỡng 40, ngày càng trẻ trung thơ thới khi mọi thứ về tiền bạc, danh vọng hanh thông. Đàn ông tầm ấy, khị đạt độ "chín" về mọi thứ, gái mới bu đầy. Trong khi môi trường làm việc của chồng toàn các em trẻ đẹp, năng động, khéo léo, tốt nghiệp toàn những trường đại học "điểm" ra.

Lẽ ra với một người phụ nữ nhạy bén, phải hiểu đó là sự để tâm và đầu tư hình ảnh mang tính "thương mại", theo chiều có lợi cho công việc của chồng. Nhưng không hiểu sao, trong suy nghĩ kỳ cục của chị bấy giờ, đó là những tín hiệu ngầm cảnh báo việc anh đã bắt đầu có những mối quan hệ ngoài luồng mới mẻ.

Mọi sự nghi ngờ của chị bắt đầu có cơ sở khi Như, một cô gái mới ngoài 20, trẻ đẹp năng động, tốt nghiệp đại học ngoại thương xin đầu quân về công ty, làm việc dưới trướng chồng chị. Hai người bọn họ là những chất xám điển hình của công ty, chuyện nảy sinh những ý tưởng truyền thông nhạy bén.

Trong những lần chạy dự án, Như và chồng chị luôn sát cánh bên nhau, hợp tác tâm đầu ý hợp, đem lại hiệu quả làm việc và nguồn thu dồi dào về cho công ty sau đó.

Nhẽ ra chị nên vui vì chồng tìm được cộng sự giỏi giang. Nhưng không hiểu sao, nỗi bất an, gọi thẳng ra là ghen tuông vô lối khiến chị mờ mắt. Chị lùng sục vào facebook chồng, tìm ra những bức ảnh chụp cả công ty đi ăn nhậu, và không khó nhận ra khi Thắng, chồng chị và cô gái ấy có không hiếm những bức hình ngồi gần nhau, tươi cươi tâm đầu ý hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Buổi chiều ấy, Thắng tan sở sớm hơn mọi ngày. Lẽ ra thời gian còn lại, anh nên xung phong giúp vợ bằng cách đỡ đần việc nội trợ hay đi đón con. Nhưng không, vừa có tiếng chuông báo ai đó gọi điện đến, anh sửa sang áo quần, lên xe vội đi ngay. Linh tính chuyện chẳng lành, chị bám theo, gọi xe ôm và chỉ định người đàn ông chạy xe ấy kiên trì bám theo, không để mất dấu chồng.

Đúng như chị dự đoán, Thắng hẹn gặp Như ở một quán cà phê. Nhìn thấy cảnh ấy, trống ngực chị đập thình thịch. Cảm giác uất ức lẫn tủi hổ dâng trào. Họ kín đáo chọn một góc khuất trong quán cà phê, vừa trò chuyện vui vẻ rồi cùng nhau trao đổi những tấm hình. Nhiều khi bốn mắt họ nhìn nhau, rồi nhìn những bức hình một cách mãn nguyện, mắt môi rạng ngời hạnh phúc.

Không cầm lòng được, chị từ góc xa lao tới, chửi bới xỉa xói vào người phụ nữ trẻ tình địch ấy. Sau giây phút khựng lại vì bất ngờ, Thắng túm lấy tay chị, ra sức thanh minh và trấn an vợ. Nhưng những hành động ấy của chồng càng như chất kích thích, khiến chị hung dữ hơn.

Chị không biết mình đã có những hành động mất kiểm soát tới mức nào cho tới khi có một bàn tay vững chãi như gọng kìm tóm lấy tay chị. Là một người con trai còn trẻ nhưng đầy uy lực, xuất hiện kịp thời và hóa giải mọi thứ. Anh ta tự xưng là chồng sắp cưới của Như, đến quán cà phê như đã hẹn trước với cô ấy.

Lúc định thần lại, chị mới có dịp nhìn lại những tấm hình mà trước đó trong cơn cuồng ghen, chị đã xé, đã dẫm lên đầy khinh bỉ. Hóa ra đó không phải là những tấm tấm hình bọn họ chụp chung trong một lần lén lút đi nghỉ mát nào đó như chị dự đoán. Đó là những poster đang được bọn họ bàn bạc và chọn lựa cho một bộ phim sắp công bố.

Người trai trẻ ấy nói, anh ta và Như dự định tháng tới làm đám cưới. Vì thế, Như xin nghỉ phép cả tuần nay. Và đó là lý do Như và chồng chị không trao đổi công việc ở công ty như thường lệ, lại hẹn nhau ở quán cà phê dẫn tới sự hiểu lầm tai hại này.

Anh ta còn cho chị xem tin nhắn Như gửi vào máy anh trước khi tới điểm hẹn với Thắng, chồng chị. Nội dung tin nhắn, cô nói rõ thời gian địa điểm tới để bàn thảo công việc với sếp, và hẹn chồng sắp cưới tới đón sau 30 phút để đi thử áo cưới.

Chị tê tái rút lui. Không biết bằng cách nào chị có thể lê tấm thân mỏi mệt về nhà, khi nghĩ tới cảnh hòa khí vợ chồng không tránh khỏi sứt mẻ sau hành vi thiếu kiểm soát ấy đang chờ đón.

Sự việc xảy ra đã gần một tháng. Chị biết mình sai nên âm thầm chăm chút cho gia đình, chồng con nhiều hơn, những mong được chuộc lỗi. Thắng hay ngồi tư lự một mình, nhiều lúc nhìn vợ buồn bã.

Trong chuyện ái ân, Thắng cũng chỉ làm qua loa cho có, chứ không cuồng nhiệt như trước đây nữa. Chị biết đó là cái giá phải trả cho giây phút cuồng ghen, làm mờ lý trí của mình. Nếu thời gian quay trở lại, chị sẽ làm khác đi, không ngu xuẩn tự tay tước đoạt hạnh phúc gia đình mà mình đang nắm giữ.