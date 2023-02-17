Nghi ngờ chồng ngoại tình vì liên tục mất đồ tế nhị mỗi 'cuộc vui', gắn camera theo dõi, tôi tá hỏa khi thủ phạm ăn cắp xuất hiện

Tâm sự 17/02/2023 11:54

Phòng ngủ của hai vợ chồng chẳng có ai ra vào ngoài mẹ chồng thỉnh thoảng dọn dẹp, tôi không lấy thì chỉ có chồng tôi lấy thôi.

Vợ chồng tôi cưới nhau gần một năm và đang kế hoạch chưa có con. Bởi cả hai còn trẻ, muốn phấn đấu làm ăn để ổn định kinh tế đồng thời tranh thủ tận hưởng thời kỳ vợ chồng son.

Chúng tôi quen nhau từ thời học cấp ba, hai gia đình ở gần nhau nên khá thân thiết. Sau khi cưới, tôi về sống chung với gia đình chồng gồm ba mẹ và một đứa em trai đang học cấp ba.

Chồng tôi cũng xác định sau này tích lũy đủ tiền sẽ ra riêng để nhà cửa cho em trai. Cuộc sống của tôi ở nhà chồng khá thoải mái. Ba mẹ chồng đều đang công tác nên đi làm cả ngày, ở nhà chỉ có em trai thỉnh thoảng ở nhà.

 

Nhiệm vụ của tôi là lo cơm nước buổi trưa cho chồng và em trai còn buổi tối mẹ chồng sẽ về sớm nấu nướng. Hàng tháng, vợ chồng tôi đưa tiền sinh hoạt cho mẹ còn mẹ lo chuyện chợ búa và mọi chi tiêu trong nhà.

Vì chưa muốn có con nên hai vợ chồng thống nhất sẽ dùng biện pháp tránh thai an toàn. Chồng không cho tôi uống thuốc hay cấy que tránh thai vì sợ ảnh hưởng chuyện sinh nở về sau. Anh chủ động dùng bao cao su để phòng tránh cho vợ. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được chồng san sẻ vấn đề tế nhị này.

Chuyện chăn gối vợ chồng khá suôn sẻ vì cả hai đều còn trẻ và sung sức. Để chủ động, mỗi tháng tôi thường mua bao cao su một lần khoảng mười hộp loại ba cái để sẵn ở phòng ngủ.

Vì giao ban đều đặn hàng ngày nên cứ đầu tháng là tôi mua thêm không cần kiểm tra. Nhưng vài tháng gần đây, tần suất yêu vẫn như thế nhưng bao cao su lại hết nhanh hơn bình thường.

Nghi ngờ chồng ngoại tình vì liên tục mất đồ tế nhị mỗi 'cuộc vui', gắn camera theo dõi, tôi tá hỏa khi thủ phạm ăn cắp xuất hiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rõ ràng chưa đến hai mươi ngày đã hết luôn mười hộp làm tôi nghĩ ngơi lung tung. Mấy lần đầu, tôi cứ nghĩ mình mua thiếu nhưng thực ra không phải như vậy. Phòng ngủ của hai vợ chồng chẳng có ai ra vào ngoài mẹ chồng thỉnh thoảng dọn dẹp, tôi không lấy thì chỉ có chồng tôi lấy thôi.

Thậm chí, tôi nghi ngờ anh quan hệ bên ngoài mới lấy bao cao su đi. Khi tôi thắc mắc, chồng đã nổi khùng bảo: “Em điên vừa thôi, anh đâu phải là thằng ngu mà lấy bao cao su ở nhà đi ngủ với gái. Chẳng lẽ có tiền chơi gái mà ko có tiền mua bao à”.

Nghe chồng nói, tôi mới phì cười thấy mình ngớ ngẩn, chẳng có thằng đàn ông nào ngu như thế cả. Nhưng tôi không khỏi băn khoăn vì sao bao cao su để trong hộc tủ áo quần cứ không cánh mà bay dần dần.

Tôi chẳng dám thắc mắc với mẹ chồng vì sợ bà nghĩ ngợi tôi nghi ngờ này nọ. Sau cùng, tôi quyết định mua một chiếc camera nhỏ gắn ở phòng, xoay hẳn ống kính về phía tủ đựng áo quần quan sát.

Tôi không phải đợi lâu, hai ngày sau thủ phạm ăn cắp đã xuất hiện. Sau khi mọi người đi làm, cậu em trai của chồng vào phòng ngủ của chúng tôi, ung dung mở hộc tủ lấy hộp bao cao su mang đi.

Theo dõi suốt một tuần, tôi thấy em trai lấy hai lần, kiểm tra lại mỗi lần lấy một đến hai hộp. Tôi vừa tò mò vừa buồn cười đưa hình ảnh trích xuất camera cho chồng xem, anh ngạc nhiên không ngờ.

Bởi đứa em trai vốn chăm chỉ hiền lành đang học lớp 11, chẳng có biểu hiện gì trai gái lăng nhăng lại đều đặn lấy cắp bao cao su để làm gì. Chồng tôi không nói với ba mẹ mà quyết tâm tìm ra nguyên do.

Lịch làm việc của vợ chồng tôi và ba mẹ chồng rất đều đặn, mọi người ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng, tầm 11 giờ trưa vợ chồng tôi về nấu cơm rồi đi làm lại lúc 13 giờ 30, cả nhà trở về tầm 17 giờ. Còn em trai chỉ học buổi chiều, buổi sáng thường học thêm vài buổi còn lại ở nhà học bài.

Chồng tôi đã chọn đúng ngày em ở nhà để về kiểm tra đột xuất. Về nhà, thấy xe máy điện ở sân là biết có bạn đến chơi nhưng phòng khách vắng hoe. Đột nhập phòng ngủ mới thấy cảnh tượng em trai và bạn gái đang làm chuyện “người lớn” trên giường.

Thì ra, cu cậu thường dẫn bạn gái về nhà hẹn hò khi mọi người đã đi làm. Và mỗi lần như thế, em trai đều đặn sang phòng anh chị lấy bao cao su. Sau chuyện đó, chồng tôi đã nhắc nhở em trai và nó hứa không lặp lại.

Nhưng tôi nghĩ, nó biết dùng biện pháp bảo vệ là còn may chứ làm sao cấm đoán được chuyện đó với tụi nó bây giờ. Không hẹn hò ở nhà thì chúng nó ra nhà nghỉ thôi, làm sao mà kiểm soát được. Vụ án “mất bao cao su” của vợ chồng tôi được phá trong tình huống dở khóc dở cười như thế.

Đêm tân hôn, đang đê mê sau màn ân ái nồng nàn, vô tình lật chiếc gối lên tôi rợn người khi nhìn thấy vật đặt bên dưới

Đêm tân hôn, đang đê mê sau màn ân ái nồng nàn, vô tình lật chiếc gối lên tôi rợn người khi nhìn thấy vật đặt bên dưới

Cứ nghĩ mình đã lấy được cô vợ hiền thục, ai ngờ đâu ngay đêm tân hôn cô ấy đã khiến tôi phải choáng váng thế này.

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