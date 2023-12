Trót dại đồng ý 'tình một đêm' với anh đồng nghiệp, tôi khốn đốn mỗi ngày khi nghe anh ta ra điều kiện quá đáng này

Tình cờ hai người ngồi cạnh nhau trên chuyến xe ô tô, rồi lại tình cờ ngồi cùng nhau trên máy bay nên cả hai mới có dịp trò chuyện và ngắm kĩ dung nhan của nhau. Nhìn ra nhìn vào thì cũng ưng cái bụng lắm, kiểu phải lòng mặt đến nơi, cả hai con cái tầm tầm tuổi nhau, lại chung một sếp…thế là tha hồ chuyện này chuyện nọ mãi không chán, việc cuối cùng trước khi rời máy bay là lấy số điện thoại rồi lại tiếp tục nhắn tin, gọi điện cho dù ở cùng môt khách sạn do công ty book.

Nói thật, Hồng không phải là ả đàn bà cứ hở chồng ra là ngoại tình. Nhưng bao nhiêu năm nay, cô chỉ biết đến chồng, đến con, chẳng bao giờ dám liếc nhìn hay đón nhận tình ý nào từ những người đàn ông khác dù có một vài người thi thoảng vẫn bật đèn xanh với cô. Thế nhưng, do thời tiết, do tâm sinh lý, hay do tác động của kì nghỉ mà Hồng bỗng dưng phải lòng anh đồng nghiệp có duyên này, thế là... Cả hai đã có “tình một đêm” bỏng cháy.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, Hồng bỗng thấy ân hận khi nghĩ đến chồng con, còn Huy thì coi đó là chuyện bình thường. Hồng yêu cầu Huy giữ kín câu chuyện này và sẽ không còn một lần nào “thế này” với nhau nữa, Huy phản đối và ngon ngọt nói với Hồng là sẽ giữ kín mối quan hệ này, nhưng cả hai cứ tiếp tục, vì Huy yêu Hồng mất rồi.

Trở lại công việc sau kì nghỉ, Huy tỏ thái độ tiếp tục muốn ngoại tình với Hồng nhưng cô cự tuyệt. Anh gọi điện cô chặn số, chặn facebook, thậm chí đụng mặt nhau liên tục trong công ty nhưng Hồng làm như không quen, điều này khiến Huy tự ái và có phần cay cú. Huy vài lần gọi Hồng ra nói chuyện nhưng cô không thèm trả lời, có vẻ quyết tâm chùi mép rất sạch sau khi ăn vụng!

Huy lấy số điện thoại khác nhắn tin cho Hồng “em cứ cư xử thế này thì đừng trách anh tệ với em. Em có muốn chuyện chúng mình đến tai chồng em không?”, thì Hồng mới chịu ra quán café nói chuyện.

Hồng xuống nước năn nỉ Huy quên chuyện “tình một đêm” đó đi hay coi nó là kỉ niệm cũng được, cả hai đều có gia đình con cái và đều phải giữ gìn. Huy bảo “Anh thấy việc anh ngủ em với 1 lần hay nhiều lần thì cũng như nhau. Vấn đề là chúng mình đã ngoại tình và anh yêu em, anh không muốn mọi chuyện chấm dứt nhanh thế, anh thích cảm giác được ôm ấp em…” đủ thứ ngôn ngữ lả lơi Huy buông ra để quyến rũ Hồng rồi lại rủ Hồng đi nhà nghỉ để ôn lại kỉ niệm.

Hồng khất lần lấy lý do đến ngày đèn đỏ rồi về tính kế làm sao để gã đồng nghiệp không còn ám ảnh, đeo bám mình nữa? Nghĩ mãi chẳng biết làm thế nào, trong khi điện thoại thì cứ thấy số lạ nhắn tin đến rủ đi nhà nghỉ chặn mãi không hết, Hồng cứ thở ngắn thở dài trong hồi hộp, lo sợ và cả ân hận “Biết thế thì đã …"