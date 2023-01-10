Trong cơn say chồng hôn vợ ngấu nghiến, cuống quýt quay người lại và màn lộ mặt kẻ thứ 3 không thể ngờ đến

Anh hẳn không về sớm được, bởi lúc chiều cô gọi anh đã báo đồng nghiệp cũng tổ chức sinh nhật cho anh, nhậu nhẹt chúc mừng chắc cỡ 9, 10 giờ mới có mặt ở nhà. Cô mỉm cười, thế cũng được, còn cả đêm dài cơ mà.

Tối nay là sinh nhật chồng, cô xin sếp nghỉ sớm, chạy qua hiệu làm tóc uốn xoăn giả bộ tóc vốn thẳng của mình. Lại phi qua siêu thị, mua bia và đồ nhắm. Rồi lao về nhà tắm rửa, diện bộ váy ngủ mới gợi cảm, chỉnh trang thơm lừng, bóng mịn và đợi chồng về. Tối nay cô sẽ tặng anh một đêm sinh nhật mê ly khó quên.

Cô chưa kịp lên tiếng hỏi han anh thì anh kéo tuột cô vào nhà, đóng sập cửa lại, ôm ghì lấy cô mà hôn ngấu nghiến. Ánh nến mờ ảo, giai điệu tình ca du dương cộng với hơi men trong người càng kích thích anh. Anh nồng nhiệt như thuở mới yêu, khiến tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực, cảm xúc lâng lâng lan tỏa ra từng tế bào trong cơ thể.

8 giờ rưỡi tối, cô vừa tắt điện đang thắp mấy cây nến, thì bỗng nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Mừng thầm chồng về sớm ghê, hẳn anh háo hức mong về với vợ đấy mà. Chắc anh quên chìa khóa, chứ sao lại phải gõ cửa thế kia. Cô đứng lên mở cửa cho anh. Cánh cửa bật mở, nhìn mặt chồng lại ngửi mùi rượu khá nồng, cô biết anh vừa uống không ít với bạn.

Anh thở gấp gáp, vừa ôm hôn cô vừa thì thào: "Em chuẩn bị sinh nhật cho anh hả? Anh vui lắm, nhưng chắc không ở lâu với em được, tối nay vợ anh cũng hẹn anh về mừng sinh nhật. Mình nhanh lên cho anh còn về nhé, hôm khác anh bù cho em. Đừng giận anh...". Nói đoạn anh toan tuột váy ngủ của cô xuống. Còn cô thì hóa đá với những lời chồng mình vừa thốt ra. Thế này là sao? Cô là vợ anh đây, anh còn vợ nào khác ư?

Ảnh minh họa: Internet

Trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh một người: cô hàng xóm đối diện căn chung cư của vợ chồng cô với mái tóc xoăn buông xõa và rất nhiều điểm đáng nghi. Thôi rồi, lúc chiều cô cũng đi uốn xoăn giả, hi vọng đổi mới một chút cho buổi tối nay thêm nồng nàn. Khi nãy tắm xong cô đã xõa tóc ra, lại trang điểm nhẹ nhàng. Có khi nào trong bóng tối chập chờn và men rượu làm mắt nhập nhèm, chồng cô đã về nhầm nhà, lại nhầm vợ mình thành người tình!

Cô ghé sát vào tai chồng, đè thấp giọng để anh ta khỏi nhận ra, thủ thỉ vài lời kiểm chứng: "Vợ anh đang nhìn chúng mình kìa!". Lập tức anh ta như mèo bị dẫm trúng đuôi, nhảy dựng lên buông cô ra, lao đến mở cửa rồi mất hút như 1 cơn gió.

Cô bình tĩnh mở cửa, nhìn chồng mình đang hối hả lấy chìa khóa tra vào ổ khóa cửa căn hộ đối diện nơi cô hàng xóm ở, vừa buồn cười vừa uất hận. Say rồi lẫn đến nỗi này cơ à! Song cũng nhờ có cuộc nhậu tối nay của chồng với đồng nghiệp mà cô biết hóa ra chồng mình đã tòm tem với cô ả hàng xóm xa chồng từ đời nào. Vợ hẹn về tổ chức sinh nhật, vẫn muốn tranh thủ ghé qua hú hí với người tình cái đã.

Chồng cô không mở được cửa, thì rõ, đó có phải nhà anh ta đâu. Anh ta đập cửa gọi "vợ" và cô hàng xóm xuất hiện. Đã tỉnh táo lại đôi chút, cộng thêm cô nàng tối nay buộc tóc gọn gàng lộ rõ mặt, anh ta suýt ngã ngồi khi nhận rõ người đứng trước mặt mình là ai. Cuống quýt quay người lại, thấy vợ chính chủ đang khoanh tay nhìn mình không sót hành động nào. Anh ta ôm đầu ngã quỵ. Trong 1 lúc bất cẩn đến nực cười, tội lỗi của anh ta đã bị phơi bày trước ánh sáng.

Thế là buổi tối nồng nàn trong mường tượng của cô đã biến thành đêm xưng tội và cầu xin tha thứ từ người chồng phản bội. Ừ thì bị cô ả vắng chồng cô đơn kia gạ gẫm, nhưng như thế cũng chả thể làm thuyên giảm tổn thương anh ta gây ra cho cô. Phản bội vẫn là phản bội, dẫu lí do là gì. Xét thấy chồng vẫn đối xử tốt với vợ con, và phạm lỗi lần đầu, cô quyết định tha thứ cho anh. Nhưng lấy gì đảm bảo rằng chuyện này sẽ không lặp lại, khi khả năng anh ta sẽ còn bị cô ả nào khác mời gọi hoàn toàn có thể xảy ra?