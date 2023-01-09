Ly hôn đã 5 năm, vô tình gặp chồng cũ đang chơi cùng con gái, tôi bất giác nhận ra một điều

Tâm sự 09/01/2023 14:52

Mấy hôm trước, tôi đi làm về thì bất ngờ khi thấy chồng cũ ở nhà mình. Anh đang trò chuyện với con gái. Đối mặt với nhau sau 5 năm, tôi không khỏi có chút ngượng ngùng.

Hồi đó, cả hai đều trẻ, nóng vội nên khi mâu thuẫn xảy ra, ai cũng đề cao cái tôi của mình quá mức. Lúc ra tòa, tôi mới thấy hối hận. Thấy mắt Minh thâm quầng, tôi hiểu, anh cũng hối hận và mất ngủ như tôi.

Bẵng đi 5 năm, tôi và Minh không gặp nhau nữa. Nghe đâu sau khi ly hôn, Minh đăng ký đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Năm nào cũng vậy, cứ cuối năm, mẹ chồng cũ lại đem 10 triệu đến cho tôi để mua sắm đồ đạc cho con gái. Dù không còn là mẹ con nhưng bà đối xử với tôi rất tốt, thường hay an ủi và mong chúng tôi sẽ tái hợp với nhau.

Mấy hôm trước, tôi đi làm về thì bất ngờ khi thấy chồng cũ ở nhà mình. Anh đang trò chuyện với con gái. Đối mặt với nhau sau 5 năm, tôi không khỏi có chút ngượng ngùng.

Tối đó, Minh ở lại ăn cơm với mẹ con tôi. Không khí gia đình lại đầm ấm như chưa hề có cuộc chia li nào. Vì xa bố lâu nên con gái tôi đòi bố phải ở lại ngủ với con bé. Chiều lòng con, anh vỗ về, ôm con ngủ say rồi ra phòng khách trò chuyện với tôi.

Ly hôn đã 5 năm, vô tình gặp chồng cũ đang chơi cùng con gái, tôi bất giác nhận ra một điều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đang ngồi lặng trên ghế so pha thì Minh ôm lấy tôi. Tôi lúng túng định đẩy anh ra thì Minh hỏi: "Mình quay về với nhau, làm lại từ đầu được không em?". Tôi sững người trước câu hỏi của Minh. Đêm đó, chuyện gì đến cũng đến. Tôi lại có cảm giác như đang yêu lại từ đầu với Minh, người đàn ông cũ của mình.

Mấy ngày nay, Minh thường xuyên đến nhà rồi ăn cơm, ở lại với tôi và con gái. Anh còn chủ động đưa tôi xem tài khoản tiết kiệm và sổ đỏ của mình. Anh nói khi nào chúng tôi kết hôn thì anh sẽ đưa hết cho tôi để tôi quản lý. Anh sẽ rút kinh nghiệm từ sự đổ vỡ của lần trước để giữ gìn hạnh phúc lần này.

Minh còn nói nếu tôi đồng ý, anh sẽ nói bố mẹ hỏi cưới, đưa dâu rước họ đàng hoàng như lần đầu tiên. Tôi biết, bố mẹ chồng cũ chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Nhưng theo ý tôi, tôi vẫn muốn chúng tôi quay lại với nhau trong âm thầm, sống thử một thời gian xem thế nào rồi mới đăng ký kết hôn. Dĩ nhiên là sẽ không tổ chức đám cưới rình rang theo ý Minh. Theo mọi người, cách làm nào là ổn thỏa nhất?

Sau đêm tân hôn nồng nàn, tò mò mở chiếc hộp lạ ra xem, tôi la hét thất thanh sợ hãi bỏ chạy khi thấy thứ này

Sau đêm tân hôn nồng nàn, tò mò mở chiếc hộp lạ ra xem, tôi la hét thất thanh sợ hãi bỏ chạy khi thấy thứ này

Tò mò mở ra xem, tôi rụng rời đến mức ném ngay chiếc hộp đó xuống đất và chỉ muốn bỏ chạy. Thứ đặt trong đó quá khủng khiếp khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa phải hét lên một tiếng thất thanh.

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