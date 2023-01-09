Ly hôn chồng vì không hợp, dại dột cho trai Tây 'tình một đêm' miễn phí, tôi lãnh hậu quả khôn lường vì điều tai hại này

Tâm sự 09/01/2023 08:43

Sau ly hôn, chị chỉ muốn sống bình yên bên con gái. Thế nhưng, chị còn trẻ, chị có những khát khao, chị sợ cảm giác cô đơn khi đêm về, khi tiếng con gái thở nhè nhẹ và chìm vào giấc ngủ.

Chị kéo dài cuộc hôn nhân với người chồng Việt cũng chỉ vì cô con gái nhỏ. Chị không muốn con gái bé xíu đã không có bố ở bên cạnh. Thế nên, dù tình yêu với chồng cạn kiệt, chị vẫn duy trì cuộc hôn nhân của mình.

Thế nhưng, càng sống cùng với người chồng mà chị không có cảm xúc, chị cảm thấy mọi thứ trống rỗng. Trong một lần hai vợ chồng mâu thuẫn, không thể chịu đựng nổi cơn bạo hành của chồng, chị đã bế con gái chạy trốn khỏi căn nhà mà lâu nay không phải là tổ ấm nữa. Chị đã quyết tâm ly hôn người chồng ích kỷ, vô trách nhiệm, không cùng quan điểm sống với mình.

Sau ly hôn, chị chỉ muốn sống bình yên bên con gái. Thế nhưng, chị còn trẻ, chị có những khát khao, chị sợ cảm giác cô đơn khi đêm về, khi tiếng con gái thở nhè nhẹ và chìm vào giấc ngủ. Chị cũng muốn có một người yêu thương, một người mà chị có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, một người mà chị có thể khóc nức nở khi gặp những ấm ức trong cuộc sống.

Không có ít người đàn ông muốn đến với chị nhưng trong thâm tâm, chị thực sự sợ đàn ông Việt. Với chị, họ không ích kỷ thì gia trưởng, không keo kiệt thì vũ phu… Chị mất niềm tin và sợ cảm giác đau khổ mà họ mang đến cho chị.

Ly hôn chồng vì không hợp, dại dột cho trai Tây 'tình một đêm' miễn phí, tôi lãnh hậu quả khôn lường vì điều tai hại này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị quyết định làm quen với trai Tây. Chị hy vọng, ở một đất nước văn minh, trai Tây sẽ cư xử văn minh, sẽ trân trọng phụ nữ và sẽ biết cách chiều chuộng, yêu thương chị. Người đàn ông Mỹ mà chị mới quen quyết định thuê nhà cùng khu chung cư với chị để tiện cho việc hẹn hò.

Vậy là hàng ngày, thay vì hẹn hò ở những địa điểm lãng mạn thì anh lên căn hộ của chị ăn tối và vui vẻ cùng chị. Mấy tháng đầu, chị cảm thấy hạnh phúc với những cảm xúc mới mẻ, với cách mà anh chiều chuộng chị và khiến chị đê mê.

Thế nhưng, một lần, người cùng chung cư rỉ tai với chị đã bắt gặp bạn trai Tây của chị không ít lần tay trong tay với một cô gái trẻ trung, sexy anh đưa về nhà. Chị ớ người và nhận ra rằng, bấy lâu mình đang “bao” trai Tây,  phục vụ miễn phí người tình nước ngoài không chỉ ăn uống mà còn trong cả chuyện sex. Chị cảm thấy mình thực sự ngu ngốc vì bị lợi dụng mà không biết.

Chị lại một lần nữa chuyển nhà vì không muốn hàng ngày nhìn thấy cảnh chướng mắt của bạn trai Tây với người tình mới ngay tại khu chung cư mình đang ở. 

Tuyệt vọng khi đêm tân hôn chồng đại gia tuyên bố để lại toàn bộ tài sản cho người này

Tuyệt vọng khi đêm tân hôn chồng đại gia tuyên bố để lại toàn bộ tài sản cho người này

Chính vì thế tôi đã làm trái thỏa thuận ban đầu với anh đó là phải giữ kín mọi chuyện không cho ai biết. Tôi lén lút báo tin cho vợ anh để chị ta đến tận khách sạn bắt quả tang chúng tôi đang ân ái nồng nàn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 48 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 18 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 33 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng