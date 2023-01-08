Tuyệt vọng khi đêm tân hôn chồng đại gia tuyên bố để lại toàn bộ tài sản cho người này

Vì thương tôi đã phải chịu thiệt thòi trong thời gian dài nên anh đã biến tôi trở thành cô công chúa xinh đẹp và hạnh phúc trong đám cưới rình rang. Người ta bảo anh cưới vợ lần 2 mà còn linh đình như thế, đủ cho thấy anh yêu người vợ mới thế nào. Tôi nghe được mà trong lòng lâng lâng sung sướng.

Là người tình trong bóng tối được hơn 1 năm thì tôi không còn đủ sức kiên nhẫn nữa. Mỗi khi nhìn anh ấy hạnh phúc bên vợ con mà tôi ghen tị và căm hận vô cùng. Chính vì thế tôi đã làm trái thỏa thuận ban đầu với anh đó là phải giữ kín mọi chuyện không cho ai biết. Tôi lén lút báo tin cho vợ anh để chị ta đến tận khách sạn bắt quả tang chúng tôi đang ân ái nồng nàn. Cái kết sau đó đúng như tôi mong đợi, chị ta nằng nặc đòi ly hôn. Anh và vợ ra tòa, tôi trở thành bạn gái chính thức của anh rồi sau đó trở thành vợ anh như ước nguyện.

Đêm tân hôn, dù chúng tôi đã xảy ra quan hệ nhiều lần trước đó nhưng đêm ấy vẫn là thời khắc thiêng liêng và ý nghĩa với tôi. Tôi và anh bên nhau không phải lén lút nữa. Tôi đã là vợ anh đường đường chính chính, từ bây giờ người phụ nữ đi bên cạnh anh dưới ánh sáng mặt trời sẽ là tôi, chị ta đã trở thành quá khứ cả rồi.

Sau màn ân ái nồng nàn, tôi và chồng ôm nhau thủ thỉ đủ thứ chuyện. Chúng tôi nói về hiện tại rồi nói về cả tương lai. Khi tôi hỏi anh có dự định mở rộng kinh doanh hay không thì anh thở dài:

- Anh chẳng còn đồng vốn nào, công ty cũng không phải là của anh nữa, có lẽ anh sẽ xin việc đi làm công ăn lương một thời gian rồi từ từ tính tiếp…

Tôi hốt hoảng hỏi anh tại sao lại như thế. Anh là người đàn ông giỏi giang, nắm trong tay cơ đồ khiến nhiều người ngưỡng mộ cơ mà. Anh có công ty riêng, nhà lầu, xe hơi và không ít bất động sản. Tôi ngưỡng mộ và chết mê chết mệt anh cũng bởi sự tài hoa đó.

- Vì anh ngoại tình có lỗi với vợ con nên anh đã chủ động để lại toàn bộ tài sản cho vợ. Công ty đã sang tên cho cô ấy, đất đai, tiền tiết kiệm trong ngân hàng anh cũng sang tên hết cho hai đứa con cả rồi. Cô ấy ở bên anh từ những ngày còn tay trắng, coi như đó là anh đền đáp cho cô ấy…

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Tôi hóa đá tại chỗ, dùng chút lý trí cuối cùng để duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Còn trong lòng thì đang nổi sóng cồn cào, chỉ muốn nhào vào chồng mà gào thét và cấu xé, chất vấn anh rằng tại sao lại ngu ngốc đến mức ấy. Cơ nghiệp cả đời người lại để hết cho vợ cũ còn bản thân ra đi tay trắng. Trước đó cũng không hề nói với tôi nửa lời!

Thảo nào anh lại dọn về căn nhà cũ kĩ của bố mẹ mà không phải là 1 trong những căn hộ sang chảnh nào đó của anh. Bố mẹ chồng tôi đã mất cả rồi, căn nhà trước nay vốn để không, căn nhà chẳng có giá trị gì.

- Anh biết em yêu anh nên sẽ không để ý đến tiền bạc vật chất. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi chúng ta được ở bên nhau phải không em? Anh sẽ cố gắng nỗ lực để gây dựng lại mọi thứ và đền đáp ân tình của em.

Ôi trời ơi chính những lời khi trước bây giờ lại hại tôi rồi. Khi đó anh giỏi giang thành đạt tất nhiên tôi yêu anh vô điều kiện. Bây giờ anh tay trắng mà bảo tôi yêu anh, anh nghĩ tôi ngu ư? Chồng tôi đã gần 40 tuổi, với hai bàn tay trắng anh có thể gây dựng được sự nghiệp hay sao? Nói thì hay nhưng thực tế lại rất phũ phàng.

- Đã là vợ chồng rồi nên anh cũng nói thật với em là chi phí đám cưới anh đều đi vay cả đấy, tổng cộng 500 triệu. Chính vì vậy mới không có tiền đi hưởng tuần trăng mật khiến em phải tủi thân. Nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng trả hết nợ trong thời gian ngắn nhất.

Sau khi biết thêm thông tin ấy thì tôi hoàn toàn sụp đổ, không còn chút hy vọng nào nữa. Cả đêm tôi không tài nào ngủ được, những ngày sau đó cũng mất ăn mất ngủ. Chồng tôi thì đang đi rải hồ sơ xin việc nhưng chỗ nào cũng từ chối. Vì anh quen làm giám đốc rồi, khó bề chịu sự lãnh đạo và quản lý của người khác.

Nhìn chồng bây giờ mà bao yêu thương say đắm tự dưng bay biến hết sạch. Hôm qua tôi đã soạn sẵn đơn ly hôn song còn e ngại chưa đưa cho chồng vì chúng tôi chỉ mới kết hôn chưa đầy tháng. Nhưng cứ đà này thì lá đơn ấy sẽ sớm được dùng đến mà thôi.