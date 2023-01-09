Tết về thăm nhà, chồng bỗng đưa yêu cầu 'sốc tận óc' với khối tài sản của gia đình mình

Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 10 năm nay, được hai con trai, anh làm xa nhà nên tình cảm còn rất mặn nồng. Một năm chồng về thăm một lần vào dịp Tết. Mỗi lần chồng về quê chỉ muốn ở bên vợ cả ngày, chẳng thiết đi đâu nữa.

Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 10 năm nay, được hai con trai, anh làm xa nhà nên tình cảm còn rất mặn nồng. Một năm chồng về thăm một lần vào dịp Tết. Mỗi lần chồng về quê chỉ muốn ở bên vợ cả ngày, chẳng thiết đi đâu nữa. Nhiều người hàng xóm nghĩ rằng chồng tôi đã có người đàn bà khác nên mới bám trụ công ty đó, chứ về quê lương còn cao hơn nhiều lại được gần vợ con. Mặc cho những người hàng xóm nói đủ điều nhưng tôi vẫn tin tưởng chồng tuyệt đối. Hàng tháng anh đưa hầu như toàn bộ tiền lương cho tôi giữ, anh còn mua đất xây nhà cho mẹ con tôi ở. Tất cả đồ đạc trong nhà đều do chồng chỉ đạo mua, chứng tỏ anh rất quan tâm đến gia đình. Mỗi ngày chồng gọi điện nói chuyện với vợ con cả tiếng đồng hồ. Lần nào anh cũng nói nhớ vợ con lắm nhưng vì miếng cơm nên phải xa nhà, đợi về già cùng nhau hưởng thụ.

Ngay từ khi mới cưới nhau, tôi đã nắm tay hòm chìa khóa trong gia đình. Tôi cũng có việc làm, hàng tháng 3 mẹ con chỉ chi tiêu vào số tiền lương tôi kiếm được, còn tiền của chồng chỉ để gửi ngân hàng. Nhiều lúc thiếu tiền mẹ con phải tiết kiệm chi tiêu, bớt mồm miệng chứ nhất định không động vào một đồng tiền nào của chồng gửi về. Lần về ăn Tết này, thái độ của chồng đối với mẹ con tôi rất tốt, không có điểm nào khả nghi. Thế nhưng vừa ăn Tết xong chồng đã yêu cầu vợ phải chuyển toàn bộ số tiền gửi ngân hàng sang cho anh ấy đứng tên.

Ảnh minh họa: Internet Nghe đến đây tôi sốc vô cùng, tuy đó là tiền lương của chồng nhưng trong đó cũng có phần của vợ. Tôi bảo 2 tỷ đồng tiết kiệm đó nếu chồng muốn đứng tên thì chỉ được đứng một nửa, còn lại là của vợ. Bởi hàng ngày vợ phải vất vả chăm sóc con, rồi tiền lương hàng tháng đều dành nuôi con hết. Giờ chồng muốn minh bạch tài chính thì phải chịu một nửa tiền nuôi con trong suốt 10 năm qua. Chồng tức giận quát ầm nhà nói là 4 triệu đồng tôi kiếm mỗi tháng đắp vào thân chưa đủ, không có tiền của anh ấy đưa về thì mấy mẹ con có nước ra đường ăn xin. Chồng không nghe những lời giải thích trình bày của tôi mà liên tục tạo sức ép bắt tôi phải sang tên sổ tiết kiệm cho anh ấy. Cứ nghĩ đến chuyện chồng không còn tin tưởng vợ nữa là nước mắt tôi lại trào ra. Tôi sợ anh có người phụ nữ khác, rồi sẽ mang toàn bộ số tiền chắt chiu của hai vợ chồng đi phục vụ nhân tình. Giờ đầu óc tôi rất căng thẳng, chồng giục tôi mỗi ngày. Tôi thật sự không biết làm cách nào để bảo vệ số tiền đó cho các con nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Tuyệt vọng khi đêm tân hôn chồng đại gia tuyên bố để lại toàn bộ tài sản cho người này Chính vì thế tôi đã làm trái thỏa thuận ban đầu với anh đó là phải giữ kín mọi chuyện không cho ai biết. Tôi lén lút báo tin cho vợ anh để chị ta đến tận khách sạn bắt quả tang chúng tôi đang ân ái nồng nàn.

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