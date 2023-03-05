Trải qua 1 cuộc hôn nhân tan vỡ, vì đứa con trai 2 tuổi, tôi đã thề nguyện 'cự tuyệt' điều quan trọng này

Tâm sự 05/03/2023 18:56

Cuộc hôn nhân chóng vánh nhưng tàn dư của nó lại vô cùng xót xa, đau khổ. Niềm an ủi duy nhất của tôi là đứa con trai 2 tuổi. Nếu không có con, có lẽ tôi đã chẳng gượng dậy được.

Tôi yêu nhanh, cưới vội. Chỉ 6 tháng sau khi quen biết, chúng tôi đã tính chuyện kết hôn. Những cuống quýt, say mê của mối tình nồng nhiệt, khiến tôi chẳng lường hết được những khó khăn của hôn nhân. Bất chấp lời khuyên của nhiều người, tôi vẫn cứ vội vàng kết hôn. Cứ nghĩ được sống cùng người mình yêu dưới 1 mái nhà thì đã hạnh phúc rồi.

 

6 tháng quá ngắn ngủi, tôi không hiểu hết về chồng mình nên khi về sống chung với nhau tôi bị vỡ mộng. Người con trai vẻ ngoài đẹp đẽ, luôn ga lăng, lãng mạn thật ra có quá nhiều tật xấu. Anh ta lười biếng, trẻ con, lại ghen tuông vô lí. Khi chúng tôi có con, anh cũng chẳng thay đổi được gì. Nuôi con vất vả, anh ta chẳng phụ tôi được đồng nào nuôi con, còn liên tục hạch sách, nặng nhẹ đủ điều... Cuộc sống của tôi vô cùng ngột ngạt, vợ chồng cãi nhau suốt ngày. Quá chán chường, tôi viết đơn ly hôn.

Trải qua 1 cuộc hôn nhân tan vỡ, vì đứa con trai 2 tuổi, tôi đã thề nguyện 'cự tuyệt' điều quan trọng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

25 tuổi, người ta ngỡ ngàng khi biết tôi đã từng ly hôn. Nhìn mình trong gương, tôi thấy mình vẫn còn trẻ lắm, đẹp lắm. Đàn bà lấy chồng, đi nhầm một bước thì dang dở cả cuộc đời. Tôi sống an phận, chăm chỉ kiếm tiền nuôi con và cố quên đi những nỗi đau buồn trong quá khứ. Cuộc sống mẹ con tôi tuy khó khăn nhưng nhờ tôi có công việc ổn định nên cũng đủ lo cho con. Còn chồng cũ, ngay đến chuyện thăm con cũng không hề có chứ đừng nói đến chuyện cấp dưỡng. Nhưng con của tôi thì tôi sẽ tự nuôi lấy. Tôi chẳng cần gì ở người chồng bạc bẽo đó nữa.

 

Tôi còn trẻ, vẫn có những khao khát rất đỗi bình thường. Nhiều khi nhìn gia đình người ta sum vầy tôi cũng chạnh lòng. Những lúc mệt mỏi, chán chường, tôi cũng muốn có người tâm sự, vỗ về. Cũng muốn con mình có một người cha vững chãi để dạy dỗ, bảo ban. Có rất nhiều người đàn ông biết tôi ly hôn quan tâm, tán tỉnh. Thật lòng, tôi cũng có rung động trước 1 người. Anh ấy thật thà, hiền lành và rất nghiêm túc trong tình cảm. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, tôi nói lời chia tay.

Những người đàn bà từng đổ vỡ, đâu phải muốn yêu là yêu, muốn cưới là có thể vứt bỏ quá khứ mà cưới được. Tôi thương con vô cùng. Ngay cha ruột của con còn không thương, không cho con cảm nhận được tình phụ tử thì người đàn ông kia có thể làm được không? Tôi sợ nếu kết hôn, con tôi sẽ bị tổn thương. Sau này những mối quan hệ cha dượng, những anh em cùng mẹ khác cha sẽ khiến con đau lòng. Thôi thì vì con, tôi sẽ gác lại tình cảm riêng tư của mình. Chỉ cần con vui, con hạnh phúc là đủ rồi.

Đến nhà chồng tương lai, 'hóa đá' khi thấy đứa bé chạy ra gọi bố, tôi tức tối ra về nhưng biết sự thật thì đòi cưới ngay lập tức

Đến nhà chồng tương lai, 'hóa đá' khi thấy đứa bé chạy ra gọi bố, tôi tức tối ra về nhưng biết sự thật thì đòi cưới ngay lập tức

Lúc đó em nghĩ mình đã bị lừa dối. Còn người yêu em thì không được gặp mặt trực tiếp nên đã nhắn tin trần tình với em.

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