Bắt quả tang chồng đi kề cạnh gái lạ vào khách sạn, vợ thản nhiên chìa ra xấp ảnh chụp một nhân vật quen mà lạ khiến ả ôm chặt mặt chạy vội

Tâm sự 05/03/2023 13:30

Em đã không thể tin khi có người nói với em rằng thấy anh đi khách sạn với một người phụ nữ khác. Ngay trong lúc đó, em còn bao biện cho anh, em nói rằng có thể họ nhìn nhầm, chồng em không phải là hạng người đó.

Khi em phát hiện ra chuyện chồng ngoại tình, anh đã cầu xin em tha thứ. Anh tỏ ra hối hận và muốn chuộc lại tội lỗi của mình. Anh bảo rằng trong một phút không giữ nổi mình đã làm điều có lỗi với em. Thâm tâm anh, em và 2 con vẫn là điều quan trọng nhất. Nhưng anh à, có những thứ mất đi có thể lấy lại được nhưng niềm tin thì không bao giờ. Em không thể giả vờ mình đã quên đi nỗi đau bị phản bội.

 

Vợ chồng chúng ta từng có những ngày hạnh phúc. Những ngày mới cưới nhau, tuy cuộc sống còn nhiều bất ổn nhưng vợ chồng mình lúc nào cũng thương yêu nhau. Chúng ta chia sẻ với nhau từng thứ nhỏ nhặt, chăm sóc nhau khi bệnh tật. Rồi 2 đứa con lần lượt ra đời. Chúng ta bận bịu, mệt mỏi nhưng hạnh phúc vô cùng. Và em chỉ cần có thế thôi! Không cần nhà rộng, không cần xe sang, chỉ cần vợ chồng con cái yêu thương, đầm ấm.

Bắt quả tang chồng đi kề cạnh gái lạ vào khách sạn, vợ thản nhiên chìa ra xấp ảnh chụp một nhân vật quen mà lạ khiến ả ôm chặt mặt chạy vội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em đã không thể tin khi có người nói với em rằng thấy anh đi khách sạn với một người phụ nữ khác. Ngay trong lúc đó, em còn bao biện cho anh, em nói rằng có thể họ nhìn nhầm, chồng em không phải là hạng người đó. Nhưng đau lòng thay, em đã lén đi theo sau khi thấy anh nghe 1 cuộc điện thoại rồi vội vã đi khỏi nhà. Anh chở theo một người đàn bà khác, vòng vèo rất xa rồi rẽ vào một nhà nghỉ.

Anh biết không, mấy tiếng anh ở trong đó, có một người đàn bà cắn chặt môi mình mà đứng bên kia đường. Người em tê liệt và bàng hoàng đến mức chẳng biết phải làm gì. Em có lúc đã muốn lao vào đó nhưng lại sợ cái giây phút tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình quấn lấy người đàn bà khác. Em cứ đứng như vậy, hàng tiếng đồng hồ rồi lặng lẽ đi về.

Anh về nửa đêm, anh lên tiếng càu nhàu rằng công việc thì để đến công ty chứ đêm hôm còn bắt anh đi giải quyết. Em ngồi chết lặng trên giường, anh vẫn lại quàng tay ôm em. Ngay chính cái giây phút đó em bẽ bàng nhận ra con người thật của chồng. Hóa ra, sự hạnh phúc, thủy chung hay tình yêu đều là do em tự huyễn hoặc mình. Vòng tay của anh bây giờ không khiến em cảm thấy ấm áp mà thật sự kinh tởm.

 

Em đã từng cố ép mình tha thứ cho chồng ngoại tình, cố gạt qua mọi chuyện để gìn giữ gia đình này. Nhưng em không làm được. Càng gần người chồng phản bội càng thấy mình lạnh lẽo, cô độc. Em không thể sống cả đời trong cảm giác dối trá này được. Ly hôn là cách tốt nhất với chúng ta. Trên đời này, có những sai lầm có thể sửa chữa, làm lại nhưng với chuyện phản bội thì không bao giờ.

Nhìn sự thờ ơ không quan tâm của chồng, quá chán nản tôi liều lĩnh nghĩ đến chuyện động trời này

Nhìn sự thờ ơ không quan tâm của chồng, quá chán nản tôi liều lĩnh nghĩ đến chuyện động trời này

Chị chẳng bao giờ quên, ngày chồng chị ngoại tình, anh ta nói với chị, im lặng thì con còn về được, chứ lên tiếng thì chị cả đời đừng hòng nhìn được mặt con. Chị cứ nhớ vậy mà chẳng khi nào dám phản kháng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 11 giờ 28 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 11 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 42 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 11 giờ 50 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 11 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường