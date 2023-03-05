Bắt quả tang chồng đi kề cạnh gái lạ vào khách sạn, vợ thản nhiên chìa ra xấp ảnh chụp một nhân vật quen mà lạ khiến ả ôm chặt mặt chạy vội

Em đã không thể tin khi có người nói với em rằng thấy anh đi khách sạn với một người phụ nữ khác. Ngay trong lúc đó, em còn bao biện cho anh, em nói rằng có thể họ nhìn nhầm, chồng em không phải là hạng người đó.

Khi em phát hiện ra chuyện chồng ngoại tình, anh đã cầu xin em tha thứ. Anh tỏ ra hối hận và muốn chuộc lại tội lỗi của mình. Anh bảo rằng trong một phút không giữ nổi mình đã làm điều có lỗi với em. Thâm tâm anh, em và 2 con vẫn là điều quan trọng nhất. Nhưng anh à, có những thứ mất đi có thể lấy lại được nhưng niềm tin thì không bao giờ. Em không thể giả vờ mình đã quên đi nỗi đau bị phản bội.

Vợ chồng chúng ta từng có những ngày hạnh phúc. Những ngày mới cưới nhau, tuy cuộc sống còn nhiều bất ổn nhưng vợ chồng mình lúc nào cũng thương yêu nhau. Chúng ta chia sẻ với nhau từng thứ nhỏ nhặt, chăm sóc nhau khi bệnh tật. Rồi 2 đứa con lần lượt ra đời. Chúng ta bận bịu, mệt mỏi nhưng hạnh phúc vô cùng. Và em chỉ cần có thế thôi! Không cần nhà rộng, không cần xe sang, chỉ cần vợ chồng con cái yêu thương, đầm ấm. Ảnh minh họa: Internet Em đã không thể tin khi có người nói với em rằng thấy anh đi khách sạn với một người phụ nữ khác. Ngay trong lúc đó, em còn bao biện cho anh, em nói rằng có thể họ nhìn nhầm, chồng em không phải là hạng người đó. Nhưng đau lòng thay, em đã lén đi theo sau khi thấy anh nghe 1 cuộc điện thoại rồi vội vã đi khỏi nhà. Anh chở theo một người đàn bà khác, vòng vèo rất xa rồi rẽ vào một nhà nghỉ.

Anh biết không, mấy tiếng anh ở trong đó, có một người đàn bà cắn chặt môi mình mà đứng bên kia đường. Người em tê liệt và bàng hoàng đến mức chẳng biết phải làm gì. Em có lúc đã muốn lao vào đó nhưng lại sợ cái giây phút tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình quấn lấy người đàn bà khác. Em cứ đứng như vậy, hàng tiếng đồng hồ rồi lặng lẽ đi về. Anh về nửa đêm, anh lên tiếng càu nhàu rằng công việc thì để đến công ty chứ đêm hôm còn bắt anh đi giải quyết. Em ngồi chết lặng trên giường, anh vẫn lại quàng tay ôm em. Ngay chính cái giây phút đó em bẽ bàng nhận ra con người thật của chồng. Hóa ra, sự hạnh phúc, thủy chung hay tình yêu đều là do em tự huyễn hoặc mình. Vòng tay của anh bây giờ không khiến em cảm thấy ấm áp mà thật sự kinh tởm. Em đã từng cố ép mình tha thứ cho chồng ngoại tình, cố gạt qua mọi chuyện để gìn giữ gia đình này. Nhưng em không làm được. Càng gần người chồng phản bội càng thấy mình lạnh lẽo, cô độc. Em không thể sống cả đời trong cảm giác dối trá này được. Ly hôn là cách tốt nhất với chúng ta. Trên đời này, có những sai lầm có thể sửa chữa, làm lại nhưng với chuyện phản bội thì không bao giờ.

Nhìn sự thờ ơ không quan tâm của chồng, quá chán nản tôi liều lĩnh nghĩ đến chuyện động trời này Chị chẳng bao giờ quên, ngày chồng chị ngoại tình, anh ta nói với chị, im lặng thì con còn về được, chứ lên tiếng thì chị cả đời đừng hòng nhìn được mặt con. Chị cứ nhớ vậy mà chẳng khi nào dám phản kháng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-qua-tang-chong-i-ke-canh-gai-la-vao-khach-san-vo-than-nhien-chia-ra-xap-anh-chup-mot-nhan-vat-quen-ma-la-khien-a-om-chat-mat-chay-voi-561800.html