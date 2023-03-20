Tôi nghỉ việc lên thành phố để gần chồng, nhưng lời thú nhận của anh ấy khiến tôi hối hận tột cùng, tay chân đứng không vững nữa

Nhiều lần tôi đã bàn với chồng là sẽ nghỉ việc ở quê để lên thành phố đoàn tụ gia đình. Thế nhưng lần nào chồng cũng phản đối rất gay gắt, anh nói là đang muốn về quê sống cho thoải mái trong lành chẳng được.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 9 năm, có hai con rồi. Tình cảnh vợ chồng hiện tại xa cách nhưng vẫn rất mặn nồng. Anh làm ở thành phố còn tôi làm ở quê, mỗi tháng chồng về thăm gia đình một lần. Nhưng nhiều tháng nay chồng có biểu hiện rất lạ, anh rất ít gọi điện, không muốn về quê, lần nào cũng lấy lý do bận công việc. Bạn bè đồng nghiệp của tôi cho là chồng tôi có nhân tình nên chán vợ con ở quê. Mọi người khuyên tôi lên thăm chồng đột xuất hay là xin nghỉ việc để gần chồng.

Cứ nghĩ đến việc chồng có nhân tình, tôi không thể nào làm việc được nữa. Vì vậy tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ việc để lên thành phố với chồng. Mẹ con tôi lên thành phố không báo trước cho chồng biết, quần áo đồ đạc đã gửi xe họ mang đến vào ngày hôm sau. Khi thấy mẹ con tôi đến thăm đột xuất, chồng rất ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Sau khi ăn tối xong xuôi, cho các con ngủ, tôi nói với chồng là đã nghỉ việc ở quê, ngày mai sẽ mang hồ sơ đi nộp vài công ty tuyển dụng kế toán, xem có kiếm được việc gì không? Bất ngờ chồng nổi khùng lên, nói là chuyện lớn thế tại sao vợ không bàn với chồng mà tự tiện quyết định. Tôi nói là đã bàn với chồng nhiều lần nhưng có bao giờ đồng ý đâu nên lần này tự quyết cho được việc. Tôi quá mệt mỏi với việc vợ chồng phải sống xa cách rồi, lỡ chồng ngoại tình thì gia đình tan nát mất.

Chồng gằn giọng nói: "Những tháng giáp Tết công việc nhiều nên cố gắng tăng ca để kiếm nhiều tiền hơn. Lúc nào trong đầu anh cũng chỉ nghĩ cách kiếm được 2 tỷ đồng rồi nghỉ việc để về quê lập nghiệp. Thế mà em lại nghi ngờ chồng ngoại tình".

Chồng bảo công việc kế toán ở quê của tôi khó khăn lắm mới kiếm được, lại còn tháng lương thứ 13 tới tay rồi mà không giữ được, đúng là ngu xuẩn hết mức. Chồng tức giận đưa cho tôi xem cuốn sổ tiết kiệm 1,3 tỷ đồng rồi nói là ước nguyện về quê sống sắp thành hiện thực rồi, thế mà lại bị tôi phá hủy.

Vừa dứt lời, chồng nắm chặt tay đấm vào tường trút giận, khiến tôi sợ vô cùng. Có lẽ anh ấy khát khao được về quê sống lắm nên mới có hành động tức giận như vậy.

Tôi hối hận thật sự rồi, chân kế toán mà tôi vừa nghỉ đã có người thay thế. Tôi muốn ở lại thành phố làm việc chứ không muốn về quê làm công nhân. Thế nhưng chồng bắt tôi phải về quê tìm việc mới. Còn anh ấy sẽ về khi nào kiếm đủ số tiền theo dự tính. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để thuyết phục chồng đừng đuổi vợ về quê nữa đây?