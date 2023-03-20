Tôi nghỉ việc lên thành phố để gần chồng, nhưng lời thú nhận của anh ấy khiến tôi hối hận tột cùng, tay chân đứng không vững nữa

Tâm sự 20/03/2023 07:20

Vừa dứt lời, chồng nắm chặt tay đấm vào tường trút giận, khiến tôi sợ vô cùng. Có lẽ anh ấy khát khao được về quê sống lắm nên mới có hành động tức giận như vậy.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 9 năm, có hai con rồi. Tình cảnh vợ chồng hiện tại xa cách nhưng vẫn rất mặn nồng. Anh làm ở thành phố còn tôi làm ở quê, mỗi tháng chồng về thăm gia đình một lần. Nhưng nhiều tháng nay chồng có biểu hiện rất lạ, anh rất ít gọi điện, không muốn về quê, lần nào cũng lấy lý do bận công việc. Bạn bè đồng nghiệp của tôi cho là chồng tôi có nhân tình nên chán vợ con ở quê. Mọi người khuyên tôi lên thăm chồng đột xuất hay là xin nghỉ việc để gần chồng.

Nhiều lần tôi đã bàn với chồng là sẽ nghỉ việc ở quê để lên thành phố đoàn tụ gia đình. Thế nhưng lần nào chồng cũng phản đối rất gay gắt, anh nói là đang muốn về quê sống cho thoải mái trong lành chẳng được.

Cứ nghĩ đến việc chồng có nhân tình, tôi không thể nào làm việc được nữa. Vì vậy tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ việc để lên thành phố với chồng. Mẹ con tôi lên thành phố không báo trước cho chồng biết, quần áo đồ đạc đã gửi xe họ mang đến vào ngày hôm sau. Khi thấy mẹ con tôi đến thăm đột xuất, chồng rất ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Tôi nghỉ việc lên thành phố để gần chồng, nhưng lời thú nhận của anh ấy khiến tôi hối hận tột cùng, tay chân đứng không vững nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau khi ăn tối xong xuôi, cho các con ngủ, tôi nói với chồng là đã nghỉ việc ở quê, ngày mai sẽ mang hồ sơ đi nộp vài công ty tuyển dụng kế toán, xem có kiếm được việc gì không? Bất ngờ chồng nổi khùng lên, nói là chuyện lớn thế tại sao vợ không bàn với chồng mà tự tiện quyết định. Tôi nói là đã bàn với chồng nhiều lần nhưng có bao giờ đồng ý đâu nên lần này tự quyết cho được việc. Tôi quá mệt mỏi với việc vợ chồng phải sống xa cách rồi, lỡ chồng ngoại tình thì gia đình tan nát mất.

Chồng gằn giọng nói: "Những tháng giáp Tết công việc nhiều nên cố gắng tăng ca để kiếm nhiều tiền hơn. Lúc nào trong đầu anh cũng chỉ nghĩ cách kiếm được 2 tỷ đồng rồi nghỉ việc để về quê lập nghiệp. Thế mà em lại nghi ngờ chồng ngoại tình".

Chồng bảo công việc kế toán ở quê của tôi khó khăn lắm mới kiếm được, lại còn tháng lương thứ 13 tới tay rồi mà không giữ được, đúng là ngu xuẩn hết mức. Chồng tức giận đưa cho tôi xem cuốn sổ tiết kiệm 1,3 tỷ đồng rồi nói là ước nguyện về quê sống sắp thành hiện thực rồi, thế mà lại bị tôi phá hủy.

Vừa dứt lời, chồng nắm chặt tay đấm vào tường trút giận, khiến tôi sợ vô cùng. Có lẽ anh ấy khát khao được về quê sống lắm nên mới có hành động tức giận như vậy.

Tôi hối hận thật sự rồi, chân kế toán mà tôi vừa nghỉ đã có người thay thế. Tôi muốn ở lại thành phố làm việc chứ không muốn về quê làm công nhân. Thế nhưng chồng bắt tôi phải về quê tìm việc mới. Còn anh ấy sẽ về khi nào kiếm đủ số tiền theo dự tính. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để thuyết phục chồng đừng đuổi vợ về quê nữa đây?

Vợ mang bầu phát hiện ra chồng ngoại tình, càng phát hoảng hơn khi anh ta dám làm hành động này trước mặt nhân tình

Vợ mang bầu phát hiện ra chồng ngoại tình, càng phát hoảng hơn khi anh ta dám làm hành động này trước mặt nhân tình

Phát hiện chồng ngoại tình là bi kịch mà không người phụ nữ muốn gia đình mình rơi vào cả. Còn gì đau đớn, tủi thân hơn nỗi đau ấy?

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 23 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 49 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường