Vợ mang bầu phát hiện ra chồng ngoại tình, càng phát hoảng hơn khi anh ta dám làm hành động này trước mặt nhân tình

Tâm sự 19/03/2023 07:25

Phát hiện chồng ngoại tình là bi kịch mà không người phụ nữ muốn gia đình mình rơi vào cả. Còn gì đau đớn, tủi thân hơn nỗi đau ấy?

Đối với nhiều cặp vợ chồng, khi tình yêu đã không còn, lựa chọn ly hôn được xem là một sự giải thoát cho nhau. Tuy nhiên, ràng buộc lớn nhất của những người vợ/người mẹ là đứa con, nhất là khi đứa bé còn chưa chào đời như câu chuyện của người vợ trẻ dưới đây thì quyết định ly hôn là một điều rất đỗi khó khăn.

Người vợ trẻ tâm sự: "Em mới lấy chồng, mang bầu dự kiến sinh là 30/3. Tối hôm qua, em phát hiện chồng em cặp kè với gái lạ mà giờ em lại đang ở nhà em. Em không biết phải làm sao nữa, thực sự em đang rất stress. Nghĩ nhiều em chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình luôn.

Hắn đã vì con bé đấy mà đuổi em ra khỏi nhà. Đêm hôm qua anh ta đã vứt hết quần áo của em và đồ đạc cá nhân của em xuống đất. Mẹ chồng thì bênh con. Do có bầu trước khi cưới nên em mới cưới. Giờ em không biết phải làm như thế nào nữa, em thật sự rất mệt mỏi.

Chỉ còn vài ngày nữa là sinh mà không ngờ em lại lâm vào hoàn cảnh như thế này. Các mẹ ơi, cho em biết em phải làm gì bây giờ?

 

Vợ mang bầu phát hiện ra chồng ngoại tình, càng phát hoảng hơn khi anh ta dám làm hành động này trước mặt nhân tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi vừa đăng tải, rất nhiều người trong đó chủ yếu là các chị em bức xúc thay cho người vợ. Chồng ngoại tình đã đáng trách, nhưng lại ngoại tình ngay khi mới cưới và vợ đang mang thai thì thật căm phẫn thay.

Bởi có những người vợ cả một đời sống hạnh phúc bên chồng, hết lòng tin tưởng vào tình cảm mà người chồng đã dành cho mình, ngỡ tưởng rằng mình là người phụ nữ may mắn vì có được người chồng chung thủy, tử tế. Họ hy sinh cả thanh xuân để ở bên người đó, mang thai, sinh con cho anh ta. Thế nhưng đến ngày sắp vượt cạn, họ mới bàng hoàng biết được sự thật là chồng mình đã ngoại tình khi đứa con còn chưa kịp chào đời... Bẽ bàng, xót xa thay!

Dưới phần bình luận, rất nhiều ý kiến của chị em đã lên tiếng kịch liệt để chỉ trích người chồng bội bạc này và khuyên chị vợ nên giải quyết dứt điểm, bỏ đi để tự nuôi dạy con. Bên cạnh đó, nhiều chị em khuyên người vợ trẻ hãy thật bình tâm để lo cho đứa con chào đời bình an, khoẻ mạnh, chuyện chồng ngoại tình phải bình tĩnh giải quyết, không thể một sớm một chiều. Nếu anh ta còn yêu thương vợ, còn ăn năn hối hận thì cho 1 cơ hội quay đầu cũng không phải quá muộn và ngược lại.

Song có những ý kiến khá thẳng thắn nhưng nhận lại sự ủng hộ của dư dân mạng: "Xét cho cùng em cũng có phần sai. Có bầu trước khi cưới chính là sự dại dột nhất của con gái. Dù được thông cảm hay không thì em cũng tự co hẹp sự lựa chọn của mình, mà điều gì có dễ dàng đàn ông càng không muốn trân trọng.

Thứ 2 là qua cách hỏi ý kiến của em cũng đủ biết em là người nhu nhược. Chồng nó đối xử thế kia thì còn gì để nói nữa, mẹ chồng lại bênh con trai. Nếu em không muốn cuộc đời sau này đen tối, con em sinh ra được phát triển trong mội trường tốt em hãy đề nghị thẳng với bố mẹ đẻ, để xem ly thân lúc này gia đình có cưu mang không. Đã dại 1 lần thì đừng dại nhiều lần nữa. Đừng nghĩ vì đứa con mà để người ta dày vò mình".

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