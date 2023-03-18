Đám cưới của bọn em diễn ra cũng rất bất ngờ. Hôm bố mẹ em biết chuyện, ông bà sốc và không chấp nhận chuyện này. Thấy em tâm sự vì con sinh ra mà không có bố, anh liền ngỏ lời muốn được đứng ra chịu trách nhiệm.

Em quen chồng trong một hoàn cảnh khá tình cờ. Hôm ấy biết mình có thai, em đến công ty người yêu cũ để báo tin. Cứ nghĩ anh ta sẽ hạnh phúc khi biết mình sắp được làm bố. Vậy mà trước rất nhiều người, anh ta thóa mạ, nói em chỉ là người qua đường. Đã vậy anh ta còn xúc phạm và bảo em ăn nằm với người khác, đứa bé trong bụng chưa chắc là con ruột anh ta. Em đau đớn rời khỏi công ty ấy. Đi đến cổng mới biết mình quên mang điện thoại. Đang loay hoay không biết về thế nào thì thấy một người đàn ông đội chiếc mũ xe ôm công nghệ, em lên xe anh rồi bảo anh chở mình đến cây cầu gần đó.

Đến nơi, em nghĩ quẩn định nhảy xuống. Thế là anh chạy lại can ngăn. Nói một lúc lâu, em bỏ ý nghĩ tự vẫn. Sau lần đó, anh xin số điện thoại của em để kết bạn. Suốt một tháng trời nhắn tin, em cứ đinh ninh anh là xe ôm công nghệ. Đám cưới của bọn em diễn ra cũng rất bất ngờ. Hôm bố mẹ em biết chuyện, ông bà sốc và không chấp nhận chuyện này. Thấy em tâm sự vì con sinh ra mà không có bố, anh liền ngỏ lời muốn được đứng ra chịu trách nhiệm. Thú thật em không chê công việc của anh, chỉ thấy tò mò với lòng tốt ấy. Sau khi gặng hỏi, em mới biết anh bị vô sinh. Không muốn bố mẹ phát hiện nên chồng em muốn có cơ hội để được tìm hiểu và đứa con trong bụng em sinh ra đàng hoàng.

Ảnh minh họa: Internet Nghĩ thấy anh tốt bụng, lại muốn con mình danh chính ngôn thuận, em nhắm mắt nhận lời. Ngày về ra mắt, em choáng váng với cơ ngơi mà anh có. Gia đình anh mở công ty riêng, chồng em cũng phụ giúp bố mẹ làm kinh doanh. Thì ra anh không phải tài xế, hôm đó chỉ là tình huống bất ngờ, lại thấy em đang suy sụp tinh thần nên anh mới đóng giả xe ôm. Về phần bố mẹ em, khi biết con gái được gả vào gia đình giàu có, ông bà hạnh phúc và nghĩ chồng em chính là tác giả của cháu mình. Hai tháng chuẩn bị cho đám cưới, em nhận ra nhiều điểm tốt ở chồng. Trước khi cưới 3 ngày, anh chính thức tỏ tình và được em nhận lời. Đêm tân hôn, chồng chuyển cho em 500 triệu. Anh bảo sắp tới ở nhà, em có tiền để chủ động. Những tưởng cuộc đời mình sẽ bước sang trang khác, nhưng em lại gặp một vấn đề nan giải đó là mẹ chồng. Trong khi mọi người tin tưởng đứa con trong bụng em thì mẹ chồng lại nghi ngờ. Bà còn bảo khi nào sinh cháu sẽ đưa đi xét nghiệm. Em rất sợ sự thật bị phanh phui. Các chị giúp em với, em phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc này đây ạ?

Bị chồng 'tặng' một bạt tai cháy má, hụt hẫng chưa nguôi thì cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn ngay sau đó Cưới nhau về được 2 năm thì tôi nhận thấy anh chẳng còn như trước nữa, không những không phụ tôi công việc nhà, cùng tôi chăm sóc con cái mà còn lơ là việc kiếm tiền, làm ăn sa sút, suốt ngày chỉ chú trọng ngoại hình của mình và thường xuyên ra ngoài tiệc nhậu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nguoi-cu-bo-roi-em-nham-mat-lay-anh-xe-om-de-dua-con-trong-bung-co-bo-khong-ngo-tan-hon-xong-thi-that-kinh-nhin-vao-tai-khoan-ngan-hang-564841.html