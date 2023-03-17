Bị chồng 'tặng' một bạt tai cháy má, hụt hẫng chưa nguôi thì cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn ngay sau đó

Tâm sự 17/03/2023 15:40

Cưới nhau về được 2 năm thì tôi nhận thấy anh chẳng còn như trước nữa, không những không phụ tôi công việc nhà, cùng tôi chăm sóc con cái mà còn lơ là việc kiếm tiền, làm ăn sa sút, suốt ngày chỉ chú trọng ngoại hình của mình và thường xuyên ra ngoài tiệc nhậu.

Tôi và chồng biết đến nhau trong một buổi tiệc sinh nhật của người bạn chung, chồng tôi khi đó đẹp trai lại hào hoa nên có lẽ bất kỳ người con gái nào có cơ hội tiếp xúc cũng đều mang niềm cảm mến anh trong lòng, tôi nằm trong số ấy. Nhưng tính tôi dù có thích người ta đến mấy cũng không bao giờ nói ra, chỉ chờ họ mở lời trước. Đúng như mong đợi, anh cũng thích tôi và bắt đầu theo đuổi tôi từ dạo ấy. Ngoài những cuộc gặp mặt chung cùng bạn bè, hai đứa có các buổi hẹn riêng rồi dần yêu nhau và quyết định kết hôn, chung sống đến già.

Cưới nhau về được 2 năm thì tôi nhận thấy anh chẳng còn như trước nữa, không những không phụ tôi công việc nhà, cùng tôi chăm sóc con cái mà còn lơ là việc kiếm tiền, làm ăn sa sút, suốt ngày chỉ chú trọng ngoại hình của mình và thường xuyên ra ngoài tiệc nhậu. Tôi ban ngày bận rộn trên công ty đến chiều về lại phải tất bật cơm nước, giặt giũ cho anh và con. Có hôm tối khuya con thì khóc, chồng thì say bét nhè nôn đầy ra nhà tôi chỉ biết ngồi khóc tu tu. Khóc xong rồi lết thân đi dọn bãi chiến trường, lo giấc ngủ cho từng người. 

Bị chồng 'tặng' một bạt tai cháy má, hụt hẫng chưa nguôi thì cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn ngay sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn một cách chán chường và đầy bức bối, tôi stress như cơm bữa, quên mất bản thân cũng cần được chăm sóc, yêu thương. Nhiều lần tôi cố gắng nói với chồng, nhẹ nhàng khuyên nhủ đủ điều, mong anh có thể đỡ đần cho tôi đôi chút nhưng anh gắng gượng sống tốt được vài hôm lại đổ đốn, thậm chí còn tệ hơn trước. Hy vọng rồi thất vọng, nỗ lực bao nhiêu cũng thành công cốc nên một ngày không nhịn được nữa, tôi lớn tiếng gắt gỏng:

- Anh làm đàn ông chi mà không lo được cho gia đình, đồ hèn

Lúc này đã có hơi men trong người, chồng tôi trợn mắt quát:

- Cô nói gì nói lại tôi xem

Tôi cũng chẳng cần phải dịu dàng, nhường nhịn nữa:

- Tôi nói anh là đồ hèn

Vừa dứt câu, anh sấn tới tát tôi một cái thật mạnh, trước mắt tôi mọi thứ tối sầm lại, mặt tôi nóng bừng và đau rát khủng khiếp, nước mắt rơi không ngừng. Từ trước đến giờ dù tệ bạc đến mấy nhưng anh cũng chưa từng đụng tay đụng chân với tôi ấy vậy mà hôm nay anh đã tát tôi một cú trời giáng chẳng hề suy nghĩ.

Dường như nghĩ chưa làm tôi đủ đau nên ngay sau đó anh ta tiếp tục bổ nhào đến, may thay anh hàng xóm kế bên thấy vậy kịp vào can ngăn, bảo tôi hãy tạm lánh đâu đó. Sau đêm kinh hoàng tôi dứt khoát nộp đơn ly hôn, chẳng sợ không lo được cho con vì trước giờ cũng một tay tôi chu toàn mọi việc. Căn nhà thuộc quyền sở hữu của tôi còn về phần anh, anh làm gì ở đâu tôi không màn đến, tôi đau đớn và hối hận vì đã lấy phải một người như anh. Thế nhưng không ngờ sau sự việc, tôi có cơ hội hiểu được tấm lòng của anh hàng xóm. Anh rõ mọi chuyện, cảm thông và thương tôi chân thành.

Ban đầu ngoài giờ làm việc anh hay qua phụ giúp tôi nấu ăn, chơi đùa với con tôi, cùng tôi chia sẻ ngọt bùi sau đó thì ngỏ lời muốn cùng tôi về chung tổ ấm. Hiện tại tôi hạnh phúc bên anh và con, chẳng còn nhớ gì về người chồng tệ bạc trước đó nhưng cũng phải cảm ơn anh ta vì nhờ cú tát của anh ta năm đó mà tôi có được người chồng tốt như bây giờ.

Lấy chồng gần 20 năm, tôi lúc nào cũng sợ bị chị dâu ghét bởi thứ cô ta nắm trong tay khiến cả nhà 'khiếp sợ'

Lấy chồng gần 20 năm, tôi lúc nào cũng sợ bị chị dâu ghét bởi thứ cô ta nắm trong tay khiến cả nhà 'khiếp sợ'

Bất đắc dĩ hai vợ chồng tôi mới phải "dính" lấy anh cả chị dâu. Phải nói thẳng luôn là anh cả chị dâu "đơn phương độc mã", vừa hay vợ chồng tôi cũng vậy mà còn hiền lành nữa nên chị dâu thường hay tới nhà chơi để "chèo kéo".

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 29 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 33 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường