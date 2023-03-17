Chị dâu không biết nhận lỗi mà còn tức tối bỏ về ngoại và đùng đùng đòi ly hôn sau khi nghe chồng nói điều này

Vợ chồng anh sống cùng bố mẹ tôi, còn tôi xây nhà riêng ở ngay bên cạnh vì không muốn xa mẹ. Sau này lấy chồng, tôi cũng buộc chồng ở rể hoặc không cưới. Đó là suy nghĩ của riêng tôi

Mẹ tôi rất hiền lành và nhẫn nhịn. Có lẽ đó là hậu quả của lối sống xưa, khi mà mẹ bị bố tôi mắng nhiếc, đánh đập thường xuyên. Không những thế, bà nội tôi cũng chua ngoa, đanh đá nên chẳng thương tiếc con dâu. Hồi đó, tôi ghét bố và nhà nội kinh khủng. Sau này nội ngã bệnh, nằm liệt giường mấy năm trời cũng chỉ do mẹ tôi chăm sóc. Khi này, bố và nội mới hiểu và thương mẹ tôi. Nhưng thương thì sao, tuổi trẻ của mẹ cũng chẳng quay lại nữa, mẹ cũng chẳng thể cười rạng rỡ được sau biết bao đau khổ và tổn thương. Tôi vẫn hay nói với anh trai, sau này lấy vợ, nhất định phải bảo vợ hiếu thuận với mẹ. Bởi mẹ đã chịu đựng quá nhiều

Không ngờ, anh tôi lại lấy phải một người vợ dữ dằn, mắng chồng như hát hay. Vợ chồng anh sống cùng bố mẹ tôi, còn tôi xây nhà riêng ở ngay bên cạnh vì không muốn xa mẹ. Sau này lấy chồng, tôi cũng buộc chồng ở rể hoặc không cưới. Đó là suy nghĩ của riêng tôi. Ảnh minh họa: Internet Chị dâu thường xuyên bắt bẻ mẹ chồng. Mẹ tôi nấu ăn, chị ấy chê bai món này món nọ. Anh tôi nhắc nhở thì chị ấy giận dỗi, nói anh bênh mẹ bỏ vợ. Sợ con trai đứng giữa khó xử, mẹ tôi lại nhẫn nhịn, lại mày mò nấu mấy món con dâu thích ăn. Tôi bực mình, bảo mẹ không cần phải hầu hạ con dâu như thế thì mẹ lại nói chỉ mong sau này tôi được làm dâu một người thương con dâu như mẹ. Tôi buồn, buồn cho mẹ, càng buồn cho cách nghĩ và hành động của mẹ. Vì mẹ làm thế chẳng khác nào bắt cầu cho chị dâu xem thường mẹ.

Chị dâu sinh con, mẹ tôi chăm ở cữ chẳng khác gì con ruột. Nhưng chị ấy lại xét nét từng lỗi một. Hôm qua, chị dâu gửi con cho mẹ tôi trông rồi đi uống cà phê với bạn. Về nhà, thấy con trai bị muỗi đốt 2 vết, chị ấy tru tréo, mắng mỏ cả mẹ chồng. Chị ấy nói rằng bỏ tiền ra lo cho cả nhà chồng nhưng mẹ chồng trông cháu có hai tiếng đồng hồ cũng chẳng nên. Rồi tiện thể, chị ấy "hỗn" luôn: "Anh cũng vô dụng hệt nhà anh". Cả nhà tôi sững sờ, không ngờ chị dâu lại hỗn hào như thế. Anh tôi giận quá, tát vợ một cái rồi đuổi vợ đi. Giờ thì chị dâu về bên nhà ngoại, vẫn không quên kể xấu nhà chồng rồi ầm ĩ đòi li hôn. Mẹ tôi buồn vì xa cháu nên cứ ngồi thẫn thờ, lấy ảnh cháu ra ngắm mãi. Mọi người ơi, gia đình tôi nên quyết định như thế nào trong hoàn cảnh này đây?

Vô tình lật tấm ảnh cưới treo tường thì 1 chiếc thẻ nhớ rơi ra, tôi ngã quỵ xuống đất khi 'sự thật đáng sợ' được tiết lộ Tới khi tôi nhấc ảnh cưới ra thì một vật gì đó rơi xuống đất. Tôi hơi tò mò nên bước xuống. Hóa ra 1 chiếc hộp nhựa nhỏ xíu dạng dẹt, được gắn băng keo để cố định lại phía sau khung ảnh.

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