Hưởng tuần trăng mật trở về, vợ mời mẹ chồng đến chơi, chưa kịp vui mừng thì tôi đã phải hoảng hốt vì 'dã tâm' của cô ấy

Chưa kịp vui mừng vì sự hòa hiếu của vợ với mẹ chồng, tôi đã chết lặng khi nghe lén cuộc điện thoại của em ấy nói với mẹ đẻ ở ngoài ban công.

Tôi và em ấy yêu nhau được một năm thì đưa về ra mắt bố mẹ. Thế nhưng ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên mẹ tôi đã không ưng người yêu tôi. Mẹ bảo không ưa loại con gái ăn nói chanh chua, chẳng có tôn ti trật tự gì cả. Điều đáng ngại nhất là mẹ tôi không thích ở người yêu tôi đó là cô ấy đang làm việc trong quán bia. Tôi bảo với mẹ là em ấy chỉ là thu ngân chứ không hề tiếp khách gì cả, nhưng mẹ bảo cách ăn mặc mát mẻ của người yêu tôi trong ngày đến ra mắt khiến mẹ không tin về nhân cách của em ấy. Mặc cho mẹ phản đối, tôi vẫn lén lút qua lại với người yêu, khi có thai thì đưa kết quả về trình bố mẹ rồi cưới. Thế nhưng mẹ tôi vẫn không chấp nhận người yêu tôi.

Ảnh minh họa: Internet Trước sức ép của người yêu, tôi đã phải dùng đến khổ nhục kế để mẹ chấp nhận tác thành cho chúng tôi. Đó là tôi nhịn ăn 3 ngày liền giam mình trong phòng, sang ngày thứ 4 thấy sức khỏe tôi kiệt quệ, mẹ mới chịu đầu hàng. Thế là ngày cưới của chúng tôi được diễn ra rất nhanh chóng thuận lợi, sau đó hai đứa đi nghỉ tuần trăng mật một tháng. Sau chuyến đi, vừa về đến nhà việc đầu tiên vợ làm đó là gọi điện cho mẹ chồng đến chơi. Tôi rất vui khi nghe được vợ nói chuyện rất tình cảm với mẹ mình. Tôi đã nghĩ em mời mẹ đến để tặng quà do chúng tôi mua khá nhiều đồ.

Trước khi cưới mẹ tôi đã làm khổ vợ tôi nhiều lắm, thật tốt là vợ không tính toán hậm hực với mẹ chồng. Sau cùng vợ tôi vẫn là một người con dâu biết nghĩ cho đại cục. Chưa kịp vui mừng vì sự hòa hiếu của vợ với mẹ chồng, tôi đã chết lặng khi nghe lén cuộc điện thoại của em ấy nói với mẹ đẻ ở ngoài ban công. Đầu tiên vợ tôi bảo mua rất nhiều quà cho mẹ em ấy, khi nào tôi đi công tác vợ tôi sẽ mang về nhà đẻ. Sau đó vợ nói tiếp là rất hận mẹ chồng vì đã nhiều lần ngăn cản đám cưới và luôn nói xấu em ấy nên không bao giờ biếu xén cho bà một cái gì. Vợ bảo với mẹ đẻ lần này gọi mẹ chồng đến để làm ôsin và hành hạ những tháng ngày bà ấy đối xử tệ với em ấy. Biết vợ có "dã tâm" với mẹ mình đấy nhưng tôi không thể dạy bảo vợ. Giờ vợ tôi đang mang thai, chỉ cần tôi quát mắng là em ấy lại lăn ra kêu đau bụng với ngất xỉu. Vậy thì tôi dạy kiểu gì được? Huống chi nếu thật sự bào thai xảy ra vấn đề gì, tôi là người sống tình cảm, làm sao chịu đựng được nỗi đau mất mát ấy. Mọi người ơi hãy cho tôi lời khuyên để vừa có thể dạy dỗ được vợ, vừa không ảnh hưởng gì đến đứa con trong bụng em ấy.

Lấy chồng gần 20 năm, tôi lúc nào cũng sợ bị chị dâu ghét bởi thứ cô ta nắm trong tay khiến cả nhà 'khiếp sợ' Bất đắc dĩ hai vợ chồng tôi mới phải "dính" lấy anh cả chị dâu. Phải nói thẳng luôn là anh cả chị dâu "đơn phương độc mã", vừa hay vợ chồng tôi cũng vậy mà còn hiền lành nữa nên chị dâu thường hay tới nhà chơi để "chèo kéo".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-tuan-trang-mat-tro-ve-vo-moi-me-chong-den-choi-chua-kip-vui-mung-thi-toi-da-phai-hoang-hot-vi-da-tam-cua-co-ay-564659.html