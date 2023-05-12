Trong một năm trở lại đây, khi Lan mang bầu và sinh con đầu lòng, Minh dần dần thay đổi khá rõ rệt. Anh về trễ và thường xuyên viện cớ ở lại công ty làm việc hay đi công tác xa vài hôm..

Thời buổi bây giờ, chuyện ngoại tình đã trở thành câu chuyện thường ngày mà không còn ai đã quá xa lạ. Người chồng dù có yêu thương bạn đến đâu cũng có khi lầm đường lạc bước bởi những chú mèo ngoan ngoài kia có thể cho họ cảm giác mới lạ. Tuy nhiên hãy nhớ rằng với chồng không gì bình yên bằng gia đình và chẳng ai trên đời này mà không phạm sai lầm. Đừng tin những câu như một người đã phản bội một lần rồi sẽ có lần hai. Điều đó chỉ đúng khi bạn không đủ bản lĩnh khiến ông chồng phải nhớ đời về bài học ăn vụng không biết chùi mép của mình. Minh và Lan kết hôn cũng đã 4 năm, họ từng có một tình yêu đẹp thời đôi mươi, tình yêu của họ đã từng phải vượt qua sự ngăn cản của chính gia đình Lan chỉ vì cha mẹ cô cho rằng Minh không phải người đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuy vậy Lan vẫn kiên quyết yêu và cưới người con trai mà ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ cô đã nhận định sẽ lấy anh làm chồng. Họ ở bên nhau 2 năm cùng với 4 năm kết hôn là 6 năm cùng trải qua những buồn vui với nhau. Trong một năm trở lại đây, khi Lan mang bầu và sinh con đầu lòng, Minh dần dần thay đổi khá rõ rệt. Anh về trễ và thường xuyên viện cớ ở lại công ty làm việc hay đi công tác xa vài hôm. Lan đã nhận ra những thay đổi của chồng nhưng vẫn lặng thinh quan sát không gây áp lực cho anh.



Ảnh minh họa: Internet Một hôm buổi tối, Minh trở về nhà sau một ngày làm việc bên ngoài với vẻ ngoài mệt mỏi liền bỏ điện thoại trên giường đi tắm. Không lâu sau điện thoại rung lên, trực giác phụ nữ thôi thúc Lan bật xem tin nhắn bắt gặp tin nhắn là một bức ảnh của Minh cùng với một cô gái lạ mặt cùng dòng chữ: "Gửi anh bức ảnh làm kỷ niệm cho đêm đầu tiên của chúng ta". Dù ngờ ngợ được rằng chồng mình đã ăn vụng bên ngoài nhưng không ngờ lại chẳng biết chùi mép đến thế. Lan sau khi bình tĩnh đã xác định được ý nghĩa của tin nhắn rằng dường như cả hai người chỉ mới bắt đầu, cô quyết định đáp trả lại tin nhắn của nàng tiểu tam rằng: "Cảm ơn cô đã phục vụ chồng tôi nhưng anh ấy vừa bảo rằng kỹ thuật cô khá kém khiến anh ấy không được thoải mái lắm. Cơ thể của cô thế nào mà để chồng tôi về liền mệt mỏi đi tắm ngay thế kia". Ảnh minh họa: Internet Sau đó, Lan đợi chồng mình ra khỏi cửa phòng tắm, vứt điện thoại trước mặt anh và nói chỉ một câu duy nhất: "Ăn vụng thì nhớ chùi mép sạch sẽ trước khi về nhà". Đã 6 năm rồi, cô quá hiểu tính cách người chồng đầu ấp tay gối với mình rằng anh không thích người khác cứ càm ràm suốt cả ngày. Lan từng ngồi xuống thẳng thắn nói với anh về quan điểm hôn nhân của mình rằng cô biết sẽ có thời điểm anh không thể giữ được mình nhưng chỉ cần anh vẫn quay về và khiến cô không nhìn thấy được những chứng cứ ngoại tình của anh thì cô vẫn sẽ luôn tin rằng anh chẳng làm gì lầm lỗi. Cô cũng nói rằng nếu một ngày nhìn thấy những gì không nên nhìn thấy, cô sẽ không còn dành chút niềm tin nào vào anh nữa.

Từ sau ngày hôm đó, Lan không nhắc lại một lần nào về chuyện đã qua nhưng thái độ của cô trở nên lạnh nhạt hơn xưa còn Minh thì luôn cảm thấy tội lỗi đầy mình, anh khó chịu hơn cả việc cô cứ làm ầm ĩ cả lên như bao cô gái khác. Lan vẫn bình thản như mọi ngày đi làm rồi chăm con, dành đa số thời gian cho con của mình. Minh cũng không còn vắng nhà nhiều như trước mà gần gũi con nhiều hơn, đôi khi dành cho Lan những món quà bất ngờ. Dần dà mọi chuyện qua đi, họ lại tiếp tục gắn kết cùng nhau vì con, vì cuộc sống của họ đã chọn nhau thì phải đi tiếp. Ảnh minh họa: Internet Ai có thể nói rằng cuộc đời bạn chưa từng phạm phải bất kỳ sai lầm nào, ai có thể chắc chắn rằng bản thân có thể vượt qua hết thảy cám dỗ của cuộc đời này và cũng chẳng ai có thể đảm bảo rằng bạn lúc nào cũng làm chủ được mình. Hôn nhân chính là cùng nhau đi hết nửa đoạn đường đời còn lại, là cùng nhau sửa sai, cùng nhau phát triển. Vậy nên nếu muốn giữ lấy trái tim của người đàn ông, đừng cứ mãi đay nghiến lỗi lầm của họ mà hãy thức tỉnh họ bằng hành động, bằng bản lĩnh của mình và đặc biệt không được làm họ mất mặt. Đàn ông là thế đấy, khi họ biết bạn vẫn giữ lòng tự trọng cho họ kể cả khi bạn đang bị phản bội, chỉ có người đàn ông không còn yêu bạn mới không quay đầu trở về còn nếu chỉ là phúc lầm lỡ họ sẽ cả đời thấy có lỗi với bạn và không bao giờ dám ăn vụng bên ngoài nữa.

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