Thử lòng vợ và bồ, người chồng nhận được bài học đắt giá ở giường bệnh

Tâm sự 02/10/2025 02:00

Thời gian quen nhau, tôi sẵn sàng mua điện thoại đời mới, chu cấp cho cô ta những thứ đắt đỏ. Đổi lại, cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn và chiều chuộng tôi.

Có lẽ tôi là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Thứ nhất, vì tôi đã ngoại tình mà chưa bị phát hiện. Thứ hai, tôi đã thoát khỏi mối quan hệ ấy mà không hề ân hận chút nào.

Thực ra là đàn ông, tôi biết những gì mình sẽ phải đánh đổi khi có một người phụ nữ khác ngoài vợ. Nhưng dưới những cám dỗ của cuộc sống, đôi lúc, tôi đã sa ngã và đánh mất lý trí. 

Tôi lừa dối vợ cách đây 4 tháng. Người tình của tôi trẻ đẹp, lại có học thức và ăn nói duyên dáng vô cùng. Chỉ nói chuyện vài lần, tôi đã có thiện cảm đặc biệt với cô ta. Cuối cùng, tôi bỏ qua mọi rào cản để tỏ tình.

Tôi kiếm ra tiền nên việc có thêm người mới cũng chẳng phải gánh nặng kinh tế. Thời gian quen nhau, tôi sẵn sàng mua điện thoại đời mới, chu cấp cho cô ta những thứ đắt đỏ. Đổi lại, cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn và chiều chuộng tôi.

2 tuần trước, tôi có nghe một tin sốc, cậu bạn đại học của tôi mắc bệnh ung thư, thời gian chẳng còn được bao nhiêu nữa. Nghe tin bạn bị ốm, chúng tôi họp mặt rồi đến thăm. Thế nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cậu ấy nằm đó mà chỉ có mẹ già chăm sóc, vợ con đều đã bỏ về nhà ngoại. 

Thử lòng vợ và bồ, người chồng nhận được bài học đắt giá ở giường bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi trở về, mấy cậu bạn tôi mới nói, thì ra trước đây, cậu ấy có tiền nên sinh tật ngoại tình. Bây giờ bệnh tật như vậy, vợ con cũng bỏ mà đi. Nghe xong, tôi bỗng cảm thấy chột dạ. Thế rồi chiều hôm ấy, tôi mới nhắn tin cho người tình rằng mình đã phá sản, tôi muốn đến nhà cô ta ở nhờ 1 thời gian. Được vài phút sau, tôi nhận một cái tin vẻn vẹn 4 chữ: "Mình chia tay đi".

Về nhà, tôi giả vờ ôm bụng co quắp, nói với vợ là mình có 2 điều muốn thú nhận. Đó là tôi đã phá sản, bản thân vừa phát hiện mắc bệnh nan y. Nghe xong, vợ tôi vẫn rất bình tĩnh. Cô ấy vội gọi ngay cho một bên môi giới bất động sản và nói sẽ rao bán căn nhà. Khi tôi hỏi sau này nếu tôi mất, 3 mẹ con ở đâu, cô ấy nói: "Em bán nhà lo chữa cho anh bằng mọi giá, chuyện sau này rồi sẽ tháo gỡ dần".

Lúc đó, tôi chỉ biết ôm chầm lấy vợ. Tôi thật hạnh phúc khi có một người vợ hết lòng với mình như vậy. Càng may mắn hơn là chuyện này đã khiến tôi tỉnh ngộ đúng lúc. Đôi khi chúng ta bị thu hút bởi những người phụ nữ bên ngoài, nhưng cuối cùng, gia đình mới là nơi tuyệt vời nhất mọi người ạ.

Nằm viện thử lòng vợ và bồ, người chồng "tỉnh ngộ" trước một sự thật cay đắng

Nằm viện thử lòng vợ và bồ, người chồng "tỉnh ngộ" trước một sự thật cay đắng

Tôi kiếm ra tiền nên việc có thêm người mới cũng chẳng phải gánh nặng kinh tế. Thời gian quen nhau, tôi sẵn sàng mua điện thoại đời mới, chu cấp cho cô ta những thứ đắt đỏ. Đổi lại, cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn và chiều chuộng tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Video 2 giờ 18 phút trước
Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Video 2 giờ 47 phút trước
Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Video 2 giờ 52 phút trước
Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước
Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Video 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Reo lên sung sướng vì thấy que thử thai, người chồng không ngờ về sự thật kinh hoàng phía sau

Reo lên sung sướng vì thấy que thử thai, người chồng không ngờ về sự thật kinh hoàng phía sau

Tiểu tam dùng chiêu tự tử ép chị dâu tôi vào đường cùng

Tiểu tam dùng chiêu tự tử ép chị dâu tôi vào đường cùng

Chỉ vì cô vợ "hụt" của chồng, mẹ chồng cầm kéo bắt tôi cắt phăng tóc

Chỉ vì cô vợ "hụt" của chồng, mẹ chồng cầm kéo bắt tôi cắt phăng tóc

"Trêu" bạn gái có bầu, tôi sững sờ khi cô ấy bật khóc và quỳ xuống

"Trêu" bạn gái có bầu, tôi sững sờ khi cô ấy bật khóc và quỳ xuống

Vợ và bạn thân ngày đêm "dính nhau như sam", tôi bàng hoàng với sự thật về mối quan hệ của họ

Vợ và bạn thân ngày đêm "dính nhau như sam", tôi bàng hoàng với sự thật về mối quan hệ của họ

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức