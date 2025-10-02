Cuối ngày hôm nay (2/10/2025), 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tiền bạc dồi dào, thoải mái mua sắm mà không cần nhìn giá

Tâm linh - Tử vi 02/10/2025 03:15

3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tiền bạc dồi dào, thoải mái mua sắm mà không cần nhìn giá.

Tuổi Dần

Nhờ được Quý Nhân trợ vận mà con đường công danh của người tuổi Dần sẽ có bước chuyển mình mới mẻ. Đó là do bản mệnh biết phát huy năng lực đúng lúc, đúng chỗ. Con giáp này biết bản thân nên làm thế nào để nâng cao nguồn tài chính hiện tại. Cơ hội ngay trước mắt và bạn chỉ cần nhanh chóng nắm bắt mà thôi. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này tìm được yêu thương. Dù đã kết hôn hay chưa thì bạn cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của người khác dành cho mình. Qua đó, bạn sẽ nhanh chóng tìm lại được những cảm xúc mà chính bản thân bỏ lỡ bấy lâu. 

Cuối ngày hôm nay (2/10/2025), 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tiền bạc dồi dào, thoải mái mua sắm mà không cần nhìn giá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ nắm bắt được mọi thời cơ kiếm tiền tốt, từ đó nâng cao được khoản thu nhập hiện có. Con giáp này còn được Thiên Tài trợ mệnh nên có thể thu về những khoản tiền rủng rỉnh từ công việc kinh doanh, từ đó không cần lo nghĩ nhiều đến vấn đề tiền bạc. 

Hơn nữa, vận trình tình cảm hài hòa, êm ấm. Người độc thân dễ dàng tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở và chủ động bày tỏ tình cảm với người mình thích bấy lâu. 

Cuối ngày hôm nay (2/10/2025), 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tiền bạc dồi dào, thoải mái mua sắm mà không cần nhìn giá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Đây chính là thời điểm thích hợp mà người tuổi này nên tiến hành những kế hoạch mới. Thu nhập đến từ nhiều công việc khác nhau bao gồm công việc chính lẫn nghề tay trái giúp con giáp này đảm bảo tốt chất lượng cuộc sống hiện tại. 

Vận trình tình cảm có dấu hiệu mới mẻ. Chỉ cần mạnh dạn hơn nữa thì người độc thân có thể nhận được sự đồng ý từ phía đối phương. Bên cạnh đó, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít hơn nhờ cả hai đều chủ động hâm nóng tình cảm. 

Cuối ngày hôm nay (2/10/2025), 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tiền bạc dồi dào, thoải mái mua sắm mà không cần nhìn giá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Kể từ ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Video 2 giờ 15 phút trước
Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Video 2 giờ 44 phút trước
Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Video 2 giờ 50 phút trước
Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Video 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Người tính không bằng trời tính, từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài sủng ái, gặt hái thành công, rủng rỉnh tiền tiêu

Người tính không bằng trời tính, từ đây đến giữa tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài sủng ái, gặt hái thành công, rủng rỉnh tiền tiêu

Điểm mặt 3 con giáp luân phiên nhận LỘC của Bồ Tát trong 2 tháng cuối năm 2025, làm sương sương mà có tiền tỷ, Đại Hỷ Lâm Môn, giàu sang vô đối

Điểm mặt 3 con giáp luân phiên nhận LỘC của Bồ Tát trong 2 tháng cuối năm 2025, làm sương sương mà có tiền tỷ, Đại Hỷ Lâm Môn, giàu sang vô đối

Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối tuần (3-5/10/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, may mắn thấm vào người, sự nghiệp thăng hạng, tiền tỷ về tay

Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối tuần (3-5/10/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, may mắn thấm vào người, sự nghiệp thăng hạng, tiền tỷ về tay