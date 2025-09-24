Em chồng ly dị về sống, chồng tôi bất ngờ nhường máy lạnh, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Tâm sự 24/09/2025 15:35

Tôi bấm bụng sống chung cảnh với em chồng mặc dù không vui vẻ mấy. Tôi lấy cớ về nhà mẹ đẻ nhiều hơn để đỡ chướng mắt. Em chồng không thấy tôi lại càng mừng. Coi như lợi cả hai đường.

Gia đình chồng tôi có một cô em gái lấy chồng được 2 năm thì ly hôn. Nó xách con về nhà mẹ đẻ sống và ăn bám luôn. Nó không đóng góp gì đã đành, đi làm cũng thả con cho mẹ chồng tôi, không làm bất cứ việc gì trong nhà. Mẹ chồng tôi không những chẳng nói mà còn dung túng, chiều chuộng nó hết mực. Có lẽ ai cũng hiểu vì sao nó bị chồng bỏ rồi.

Tôi là phận nàng dâu nên cũng chẳng dám góp ý. Biết là có lúc cũng khó chịu lắm nhưng tôi biết mẹ chồng rất thương con gái nên có nói thì cũng bị cho là ích kỷ ghen ghét mà thôi. Tôi im lặng làm hết trách nhiệm của mình. Có hôm về nhà tôi thấy quần áo của tôi và con bị nhét vào một xó. Hóa ra vì thiếu móc lên nó lấy hết móc đang móc quần áo của mẹ con tôi rồi vứt đó để móc quần áo của nó. Tôi tức quá nói chuyện với chồng thì anh bảo nó là vô tư không để ý gì. Tôi làm chị mà không biết thông cảm lại còn hay soi mói. Tôi điên lắm nhưng đành nhịn vì dù sao thì tôi cũng chẳng nói lại được với cả nhà chồng.

Em chồng ly dị về sống, chồng tôi bất ngờ nhường máy lạnh, mặc tôi bầu bì chịu nóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Tôi bấm bụng sống chung cảnh với em chồng mặc dù không vui vẻ mấy. Tôi lấy cớ về nhà mẹ đẻ nhiều hơn để đỡ chướng mắt. Em chồng không thấy tôi lại càng mừng. Coi như lợi cả hai đường.

Chuyện có lẽ cũng chỉ có vậy cho khi cuối tuần, tôi xin phép về mẹ đẻ một ngày. Chiều tôi trở về nhà chồng. Buổi tối tôi nóng quá bật điều hòa thì tìm mãi không thấy điều khiển đâu. Ngó lên trần nhà cũng không thấy cái điều hòa đâu nữa. Tôi ta hóa kêu chồng thì anh rất bình tĩnh mà nói rằng, em chồng và cháu nóng quá nên anh đã kêu người gỡ điều hòa sang phòng nó cho mát rồi.

Tôi phát rồ lên. Đến nước này thì tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi la lên  không kiêng nể gì hết: “Anh coi tôi là gì chứ? Tôi là vợ anh đấy. Tôi đang mang thai đứa con của anh đấy. Anh cũng cũng biết người có bầu nóng nực thế nào mà. Tại sao còn mang điều hòa cho em gái để mẹ bầu phải nóng nực thế này? Tôi không biết tôi có phải vợ anh không nữa? Hay anh coi em không bằng đứa em gái kia của anh?”

Chồng nhìn tôi mắt trân trân ngạc nhiên. Mẹ chồng và em chồng nghe thấy vợ chồng tôi lớn tiếng cũng chạy ùa vào phòng tôi. Tôi cũng chẳng sợ gì nữa. Tôi cũng là con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Tôi không thể để người ta ức hiếp mình mãi, nhất là chồng lại không xem mình ra gì nữa. Tôi phải đứng lên đòi quyền lợi cho mình rồi sau này có ra sao thì ra.

Tôi chết lặng với bí mật của vợ sau mỗi lần cô ấy lấy gối che mặt

Tôi chết lặng với bí mật của vợ sau mỗi lần cô ấy lấy gối che mặt

Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, chị lại lấy gối che kín mặt. Thấy vợ như vậy, anh Khánh gặng hỏi, sau vài lần mới nhận được câu trả lời: "Cô ấy nói mỗi lần gần gũi, cô ấy lại nghĩ đến những chuyện mà mình đã làm trong quá khứ".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Rau ngải cứu, "vị thuốc" quý của mọi nhà và những lưu ý quan trọng khi ăn

Rau ngải cứu, "vị thuốc" quý của mọi nhà và những lưu ý quan trọng khi ăn

Dinh dưỡng 20 phút trước
Tử vi ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: Ngọ tiền bạc vàng mười, Thân của cải đầy nhà, Mùi giàu càng thêm giàu

Tử vi ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: Ngọ tiền bạc vàng mười, Thân của cải đầy nhà, Mùi giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng ướt sũng, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng ướt sũng, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Tâm sự 35 phút trước
Đúng 0h Rằm tháng 8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang phú quý, viên mãn vẹn toàn, cầu lộc được lộc, thiên hạ hờn ghen đỏ mắt

Đúng 0h Rằm tháng 8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang phú quý, viên mãn vẹn toàn, cầu lộc được lộc, thiên hạ hờn ghen đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', tài lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', tài lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sau hai giờ kiên nhẫn chờ đợi, nhóm ngư dân đã bắt được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 80kg

Sau hai giờ kiên nhẫn chờ đợi, nhóm ngư dân đã bắt được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 80kg

Video 1 giờ 5 phút trước
Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay

Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đi ăn tân gia, vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Đi ăn tân gia, vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Về quê vợ sau đám cưới, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu một thứ làm tôi rợn người

Về quê vợ sau đám cưới, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu một thứ làm tôi rợn người

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạn thân của vợ thường xuyên đến ngủ lại, liệu có vấn đề gì mờ ám?

Bạn thân của vợ thường xuyên đến ngủ lại, liệu có vấn đề gì mờ ám?

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng ướt sũng, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng ướt sũng, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay

Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay

Đi ăn tân gia, vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Đi ăn tân gia, vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Về quê vợ sau đám cưới, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu một thứ làm tôi rợn người

Về quê vợ sau đám cưới, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu một thứ làm tôi rợn người

Tình cờ thấy cô giúp việc lén lút trong phòng mình, tôi lắp camera thì choáng váng khi thấy việc cô ta làm

Tình cờ thấy cô giúp việc lén lút trong phòng mình, tôi lắp camera thì choáng váng khi thấy việc cô ta làm