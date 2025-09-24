Bạn thân của vợ thường xuyên đến ngủ lại, liệu có vấn đề gì mờ ám?

Tâm sự 24/09/2025 16:45

Vợ tôi là một nhân viên văn phòng. Ngoại hình và tính cách cũng ổn. Với lại gia đình cũng thuộc dạng công nhân viên chức nên rất cơ bản. Tôi thấy hài lòng với một người vợ như thế này nên quen nhau 1 năm thì chúng tôi cưới.

Tôi ba mươi lăm tuổi mới lấy vợ. Thật ra không phải vì tôi xấu trai hay kém cỏi gì đâu mà là do công việc quá bận rộn, tôi không có nhiều thời gian để đi chơi hay tán tỉnh bạn gái. Tôi quen vợ tôi là qua mai mối. Ông mai chính là anh vợ của tôi bây giờ.

Vợ tôi là một nhân viên văn phòng. Ngoại hình và tính cách cũng ổn. Với lại gia đình cũng thuộc dạng công nhân viên chức nên rất cơ bản. Tôi thấy hài lòng với một người vợ như thế này nên quen nhau 1 năm thì chúng tôi cưới.

Thú thật ngoài vài mối tình từ còn học đại học thì tôi chưa có một mối tình chính thức nào. Em cũng kể với tôi em chỉ có duy nhất một mối tình từ thời đại học nhưng vì lý do đặc biệt nên hai người không thể đến với nhau. Quá khứ của chúng tôi cũng chẳng có gì phức tạp nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.

 

Bạn thân của vợ thường xuyên đến ngủ lại, liệu có vấn đề gì mờ ám? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi lấy nhau 1 năm nhưng chưa có con. Một phần vì vợ tôi muốn kế hoạch thêm vài năm nữa, khi mọi chuyện đã ổn định rồi mới sinh. Tôi thì khác. Tôi nhiều tuổi rồi nên cũng muốn sinh con. Nhưng tôi tôn trọng vợ nên cũng đồng ý. Dù gì vợ cũng còn trẻ, chờ đợi một vài năm nữa cũng không thành vấn đề gì lắm. Cuộc sống chăn gối vợ chồng cũng tạm được. Tôi cũng không có nhiều nhu cầu lắm. Tôi thấy vợ cũng vậy. Hai chúng tôi như vậy cũng coi như hòa hợp rồi.

Vợ tôi có một cô bạn thân tên Hòa. Vợ kể hai người thân nhau từ khi học phổ thông. Vợ lấy chồng được vài tháng thì Hòa cũng lấy chồng. Nhưng vợ chồng họ không hạnh phúc. Được 8 tháng thì ly hôn. Vợ thương bạn nên hay gọi bạn đến nhà chơi. Thỉnh thoảng còn mời bạn ở lại ăn cơm. Tôi thấy cô ấy cũng đáng thương, vừa mới ly dị chồng nên chắc sốc lắm, để vợ quan tâm cô ấy một chút cũng không sao.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến cách đây 2 tuần. Hòa ngày nào cũng đến nhà tôi ăn cơm. Tối đến còn xin phép ngủ lại nhà. Quá đáng hơn là còn đòi ngủ với vợ đẩy tôi ra phòng khách ngủ. Một hai hôm còn được, đằng này cả tuần như thế rồi. Tôi bắt đầu thấy khó chịu nói với vợ thì vợ gạt đi và còn nói rằng tôi ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân lại còn hay để ý vặt.

Tôi điên lắm! Chả nhẽ tôi đòi lại căn phòng ngủ của mình là sai hay sao? Đây là nhà của tôi mà. Tôi làm việc cả ngày đã mệt rồi. Đêm về chỉ muốn ngủ trên chiếc giường của chính mình cũng bị cho là ích kỉ sao? Mà điều khiến tôi tức điên đó là thái độ của vợ. Hình như tôi thấy vợ quan tâm, chăm sóc bạn thân còn hơn chồng mình nữa. Hai người bọn họ liệu có bí mật gì mà tôi chưa biết?

Em chồng ly dị về sống, chồng tôi bất ngờ nhường máy lạnh, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Em chồng ly dị về sống, chồng tôi bất ngờ nhường máy lạnh, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Tôi bấm bụng sống chung cảnh với em chồng mặc dù không vui vẻ mấy. Tôi lấy cớ về nhà mẹ đẻ nhiều hơn để đỡ chướng mắt. Em chồng không thấy tôi lại càng mừng. Coi như lợi cả hai đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

5 ngày liên tiếp (25/9-30/9/2025), 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phú quý đủ đường, sớm tậu xe mua nhà

5 ngày liên tiếp (25/9-30/9/2025), 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phú quý đủ đường, sớm tậu xe mua nhà

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 3 ngày tới (28/9/2025), 3 con giáp tiền vàng chất đống, tài khoản nhảy số, trúng mánh cực to, thoát nghèo trở thành triệu phú

Đúng 3 ngày tới (28/9/2025), 3 con giáp tiền vàng chất đống, tài khoản nhảy số, trúng mánh cực to, thoát nghèo trở thành triệu phú

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 0h00 ngày 25/9: 3 con giáp làm một thu mười, đại cát đại lợi, đếm tiền mỏi tay, giàu có chẳng ai bằng

Đúng 0h00 ngày 25/9: 3 con giáp làm một thu mười, đại cát đại lợi, đếm tiền mỏi tay, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau

Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kinh tế dư dả, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo, phất lên như diều gặp gió

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp kinh tế dư dả, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Thấy mặt con trai của chồng và 'tiểu tam', tôi quay lưng buông hết oán hận xưa

Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Sau ngày ly hôn gã chồng bội bạc, người đàn ông này đợi tôi trước cửa nhà

Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau

Chồng keo kiệt bỗng mua cả đống đồ chơi cho con gái, vợ sởn da gà khi phát hiện lý do đằng sau

Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Tâm sự của vợ có chồng giám đốc ngoại tình, trắng tay anh sợ vợ bỏ, lúc giàu có anh lo mất bồ

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi bật khóc

Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ, biết được lý do tôi bàng hoàng

Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ, biết được lý do tôi bàng hoàng