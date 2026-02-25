Thấy ngón chân lạ dưới gầm giường, người chồng nổi cơn ghen để rồi phải quỳ sụp hối hận

Tâm sự 25/02/2026 20:35

Sau hôm đó, tôi rất lăn tăn. Nhưng chuyện quá khứ đều đã qua, tôi không muốn mình cũng bị cuốn vào nên đã chủ động hẹn gặp mặt. Cuộc gặp kéo dài hơn 3 tiếng. Tôi nghe hết câu chuyện của mẹ chồng mới biết bây giờ bà cũng cô đơn một mình, không chồng không con.

Gia đình chồng tôi khá hoàn cảnh. Chồng tôi lớn lên mà không có bàn tay chăm sóc của mẹ. Ngày ấy do quá nghèo, mẹ chồng tôi đã bỏ đi theo người đàn ông khác, để lại bố anh, một mình gà trống nuôi con.

Đi được 3 năm thì mẹ chồng tôi quay về và xin được hàn gắn. Nhẹ dạ cả tin, bố gật đầu. Để rồi chỉ hai tuần sau, mẹ lại ra đi và cuỗm sạch toàn bộ tiền tiết kiệm. Kể từ đó, chồng tôi bắt đầu căm hận mẹ, anh thề dù có thế nào cũng không bao giờ gặp lại bà.

 

Ngày cưới của chúng tôi đáng lẽ sẽ rất trọn vẹn. Khi chồng tôi đang đi mời rượu ở các mâm, tôi phát hiện có một người phụ nữ nép sau bức tường. Do tò mò, tôi tiến đến hỏi bà là khách của ai. Thế rồi bà nói ngắn gọn với tôi vài câu, tự xưng là mẹ chồng rồi dúi vào tay tôi một tờ giấy ghi số điện thoại.

Thấy ngón chân lạ dưới gầm giường, người chồng nổi cơn ghen để rồi phải quỳ sụp hối hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm đó, tôi rất lăn tăn. Nhưng chuyện quá khứ đều đã qua, tôi không muốn mình cũng bị cuốn vào nên đã chủ động hẹn gặp mặt. Cuộc gặp kéo dài hơn 3 tiếng. Tôi nghe hết câu chuyện của mẹ chồng mới biết bây giờ bà cũng cô đơn một mình, không chồng không con. Bản thân lại xấu hổ với chồng con cũ nên không dám ra mặt. Thấy mẹ chồng cũng hoàn cảnh, kể từ đó, tôi vẫn giấu chồng giữ liên lạc.

Cách đây hơn một tuần, bố chồng tôi đột quỵ và không qua khỏi. Tang gia bố rối nên tôi không báo được cho mẹ chồng. Hôm qua tranh thủ chồng đi làm, tôi gọi điện nói với mẹ chồng. Một lúc sau thì bà đến, còn khóc nức nở khi thắp hương cho bố chồng tôi. Hai mẹ con đang nói chuyện trong phòng thì đột nhiên chồng tôi về, chẳng có cách nào khác, mẹ đành chui xuống gầm giường.

Không ngờ chồng tôi tinh mắt phát hiện ra. Anh lật tung giường lên vì nghĩ tôi ngoại tình. Để rồi khi chạm mặt mẹ, anh quỳ xuống bật khóc nức nở: "Tại sao bà lại quay về? Bà có lỗi với bố con tôi, bà không xứng". Mẹ chồng tôi cũng đầm đìa nước mắt, cầu xin con tha thứ.

Câu chuyện ngày hôm qua vẫn chưa được giải quyết. Cả đêm, chồng tôi cứ đi ra lại đi vào. Tôi hiểu anh đang không biết phải làm thế nào. Bây giờ tôi là người đứng giữa, phải làm sao mới có thể hàn gắn hai mẹ con họ đây?

Bị chồng chê "tanh tưởi" mùi cá, vợ trút cả chậu cá lên người rồi chốt hạ một câu khiến gã chồng "xám mặt"

Bị chồng chê "tanh tưởi" mùi cá, vợ trút cả chậu cá lên người rồi chốt hạ một câu khiến gã chồng "xám mặt"

Hôm qua tôi bị hỏng xe, lúc ấy trời lại tối, tôi mới nhờ chồng đến đón mình. Đến nơi, chồng tôi khó chịu ra mặt. Anh bảo: "Đã nói thanh lý cái quán này đi. Về nhà lúc nào cũng tanh tưởi mùi cá, nó ám cả vào người tôi đây này".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong

Đời sống 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Cảnh báo NÓNG đến người mua vàng ngày Thần Tài kẻo mất tiền mất lộc

Cảnh báo NÓNG đến người mua vàng ngày Thần Tài kẻo mất tiền mất lộc

Đời sống 55 phút trước
Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Tâm sự 59 phút trước
3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa hiếm có, sớm muộn gì cũng giàu sang phú quý

3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa hiếm có, sớm muộn gì cũng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tưởng bước chân vào hào môn là xong, đêm tân hôn tôi bẽ bàng nhận ra bộ mặt thật của chồng đại gia

Tưởng bước chân vào hào môn là xong, đêm tân hôn tôi bẽ bàng nhận ra bộ mặt thật của chồng đại gia

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 26/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 26/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn, dòng tin nhắn 5 chữ lúc nửa đêm của chồng khiến vợ gào khóc trong đau đớn

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn, dòng tin nhắn 5 chữ lúc nửa đêm của chồng khiến vợ gào khóc trong đau đớn

Thú nhận yêu em chỉ vì vụ cá cược 3 triệu đồng, tôi ngỡ ngàng khi bạn gái không giận mà còn mỉm cười đầy bí ẩn

Thú nhận yêu em chỉ vì vụ cá cược 3 triệu đồng, tôi ngỡ ngàng khi bạn gái không giận mà còn mỉm cười đầy bí ẩn

Hơi tí là đòi "trả vợ về nơi sản xuất", con rể nhận ngay đòn chí mạng từ bố vợ khiến anh ta trắng tay trong một nốt nhạc

Hơi tí là đòi "trả vợ về nơi sản xuất", con rể nhận ngay đòn chí mạng từ bố vợ khiến anh ta trắng tay trong một nốt nhạc

Chồng đi "họp đêm" cùng thư ký, vợ lẳng lặng gọi điện cho một người khiến anh ta rụng rời chân tay

Chồng đi "họp đêm" cùng thư ký, vợ lẳng lặng gọi điện cho một người khiến anh ta rụng rời chân tay

Chấp nhận "đổ vỏ" suốt 14 năm, người đàn ông nhận về cái kết ngọt ngào chứng minh tình yêu có thật

Chấp nhận "đổ vỏ" suốt 14 năm, người đàn ông nhận về cái kết ngọt ngào chứng minh tình yêu có thật