Chồng đi 'họp đêm' cùng thư ký, vợ lẳng lặng gọi điện cho một người khiến anh ta rụng rời chân tay

Tâm sự 25/02/2026 21:15

Lâu nay tôi vẫn đinh ninh thư ký của chồng mình là đàn ông. Hôm vừa rồi đến công ty, tôi phát hiện anh mới đổi thư ký được 2 tháng. Đã vậy, trông họ còn rất ăn ý với nhau. Ngay từ lúc ấy, tôi đã có linh cảm chẳng lành.

Nhìn vào cuộc sống của tôi, ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ hạnh phúc. Chồng kiếm ra tiền, con cái lại có nếp có tẻ. Thế nhưng sâu bên trong, chúng tôi lại có một vấn đề khó nói.

Chồng tôi là giám đốc một công ty có tiếng tăm trong ngành. Vừa có danh tiếng lại vừa có thu nhập, vì thế nên không ít cô gái vây quanh anh. Từ trước đến giờ, tôi vẫn biết chồng mình có qua lại với những cô gái khác. Chỉ là các mối quan hệ đó đều thuộc dạng bóc bánh trả tiền.

Lâu nay tôi vẫn đinh ninh thư ký của chồng mình là đàn ông. Hôm vừa rồi đến công ty, tôi phát hiện anh mới đổi thư ký được 2 tháng. Đã vậy, trông họ còn rất ăn ý với nhau. Ngay từ lúc ấy, tôi đã có linh cảm chẳng lành.

Chồng đi 'họp đêm' cùng thư ký, vợ lẳng lặng gọi điện cho một người khiến anh ta rụng rời chân tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ thì chồng tôi nói có cuộc họp gấp. Dù ở nhà nội trợ nhưng tôi vẫn thừa hiểu, rằng chẳng có cuộc họp nào lại bắt đầu lúc 10 giờ đêm. Chưa kể lúc đó, thái độ của chồng tôi cũng khác hẳn mọi ngày. Vì thế, tôi vẫn vờ như không nghi ngờ, trong thâm tâm thì đã chuẩn bị sẵn cho mình một kế hoạch.

Đợi chồng vừa mới đi, tôi liền bám theo rồi chụp lại từng bức ảnh. Hai người họ đi vào khách sạn, ngay cả ảnh ra khỏi phòng cũng được tôi lưu lại. Sáng hôm sau, tôi in mỗi bức ảnh thành 200 tờ rồi thuê người rải trước cửa công ty.

Bình thường công ty của chồng tôi rất có uy tín, bây giờ vì chuyện ngoại tình trai gái nên mà bị đánh giá, thể nào họ sẽ không để yên. Quả thật ngay hôm đó, chồng tôi bị công ty đuổi việc. Thư ký của anh chắc chắn cũng thế. Còn tôi thì vờ như không hay biết chuyện gì, hàng ngày vẫn động viên chồng. Hôm qua chồng tôi bảo đã tìm được việc ở chỗ mới. Lần này tôi nghĩ trong đầu, chắc chắn lão không dám ngoại tình nữa. Nếu chuyện này còn tiếp tục, tôi sẽ tìm mọi cách để anh phải trả giá.

Bị chồng lưu tên là "con đỉa" trong điện thoại, vợ lặng lẽ thực hiện kế hoạch khiến anh ta mất trắng

Bị chồng lưu tên là "con đỉa" trong điện thoại, vợ lặng lẽ thực hiện kế hoạch khiến anh ta mất trắng

Đến lúc này thì tôi đã hiểu. Mấy năm nay tôi ở nhà, cơm nước lo toan mọi việc. Nhưng trong mắt chồng, tất cả những điều đó chỉ là việc lặt vặt không tên mà thôi. Có điều ông trời thương tôi, mới đi làm nhưng tôi lại có duyên buôn bán.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong

Đời sống 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Cảnh báo NÓNG đến người mua vàng ngày Thần Tài kẻo mất tiền mất lộc

Cảnh báo NÓNG đến người mua vàng ngày Thần Tài kẻo mất tiền mất lộc

Đời sống 55 phút trước
Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Tâm sự 59 phút trước
3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa hiếm có, sớm muộn gì cũng giàu sang phú quý

3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa hiếm có, sớm muộn gì cũng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tưởng bước chân vào hào môn là xong, đêm tân hôn tôi bẽ bàng nhận ra bộ mặt thật của chồng đại gia

Tưởng bước chân vào hào môn là xong, đêm tân hôn tôi bẽ bàng nhận ra bộ mặt thật của chồng đại gia

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 26/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 26/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn, dòng tin nhắn 5 chữ lúc nửa đêm của chồng khiến vợ gào khóc trong đau đớn

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn, dòng tin nhắn 5 chữ lúc nửa đêm của chồng khiến vợ gào khóc trong đau đớn

Thú nhận yêu em chỉ vì vụ cá cược 3 triệu đồng, tôi ngỡ ngàng khi bạn gái không giận mà còn mỉm cười đầy bí ẩn

Thú nhận yêu em chỉ vì vụ cá cược 3 triệu đồng, tôi ngỡ ngàng khi bạn gái không giận mà còn mỉm cười đầy bí ẩn

Hơi tí là đòi "trả vợ về nơi sản xuất", con rể nhận ngay đòn chí mạng từ bố vợ khiến anh ta trắng tay trong một nốt nhạc

Hơi tí là đòi "trả vợ về nơi sản xuất", con rể nhận ngay đòn chí mạng từ bố vợ khiến anh ta trắng tay trong một nốt nhạc

Chấp nhận "đổ vỏ" suốt 14 năm, người đàn ông nhận về cái kết ngọt ngào chứng minh tình yêu có thật

Chấp nhận "đổ vỏ" suốt 14 năm, người đàn ông nhận về cái kết ngọt ngào chứng minh tình yêu có thật

Đang đau đớn trên bàn đẻ, tin nhắn từ "người lạ" gửi đến khiến vợ chết lặng vì cay đắng

Đang đau đớn trên bàn đẻ, tin nhắn từ "người lạ" gửi đến khiến vợ chết lặng vì cay đắng