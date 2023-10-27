Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi video call cho chồng, bỗng nghe giọng nói kia thì tôi tái mặt suy sụp, chân đứng không vững nữa

Tâm sự 27/10/2023 13:50

Lúc tôi ngồi đợi đến lượt mình thì tình cờ thấy một cô gái trẻ tuổi đang mang thai đi ra ngồi cạnh tôi. Nhìn cái thai của cô ấy đang mang mà tôi có phần chạnh lòng. Biết bao giờ tôi mới có thể mang thai đây?

Tôi và Tuấn lấy nhau đã 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Tôi biết mẹ chồng đang trông ngóng lắm, thậm chí bà còn tỏ ra khó chịu với tôi. Nhiều lần thấy mẹ chồng kiếm chuyện cạnh khóe tôi gái độc không con, tôi cũng chẳng muốn tranh cãi nên im lặng bỏ đi.

Hai vợ chồng tôi đã đi thăm khám nhưng kết quả là bình thường, bác sĩ khuyên chúng tôi nên thoải mái để dễ có thai. Tôi đã đi khám nhiều nơi, đều nhận được lời khuyên như thế. Nếu trong nửa năm tới vẫn không có tin tức thì chúng tôi có thể thụ tinh nhân tạo.

 

Lần này, tôi nghe bạn bè giới thiệu một phòng khám tư của một cặp vợ chồng bác sĩ, người vợ khám hiếm muộn, còn người chồng thường khám cho phụ nữ mang thai. Lúc tôi ngồi đợi đến lượt mình thì tình cờ thấy một cô gái trẻ tuổi đang mang thai đi ra ngồi cạnh tôi. Nhìn cái thai của cô ấy đang mang mà tôi có phần chạnh lòng. Biết bao giờ tôi mới có thể mang thai đây?

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu gọi video call cho chồng, bỗng nghe giọng nói kia thì tôi tái mặt suy sụp, chân đứng không vững nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô gái kia lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại, hình như đang định gọi cho ai đó. Tôi ngỡ ngàng nhìn thấy chiếc vòng tay của cô ấy, trông rất quen mắt. Tôi nghĩ lại thì nhớ ra nó giống hệt chiếc vòng mà chồng tôi từng mua. Lần đó chồng tôi đi công tác về, tôi thấy trong túi của anh chiếc vòng này, tôi liền hỏi có phải anh tặng cho tôi không? Chồng tôi cười dỗ dành nói đó là quà mua giúp sếp, anh hứa sẽ mua cho tôi chiếc khác đẹp hơn.

 

Tôi nghĩ ngợi, chẳng lẽ cô gái này là vợ của sếp của chồng tôi sao? Đến khi cô ấy gọi video call, tôi mới chết sững. Cô ấy vui vẻ gọi người trong điện thoại kia là “chồng ơi” rồi khoe tấm hình siêu âm thai. Khi nghe thấy giọng nói đáp lại, tôi chết lặng. Đó là giọng nói của chồng tôi!

Tôi cười chua chát trong lòng, hóa ra tôi đã bị phản bội bao lâu nay mà không biết. Tôi không kiềm được cơn giận, giật ngay điện thoại của cô gái kia để nhìn rõ mặt chồng rồi gằn giọng nói một câu: “Anh tới đây đón cả vợ lớn với vợ bé nhé, à còn con của anh nữa nè!”.

 

Sau khi nói chuyện với cô gái kia tôi mới biết cô ấy cũng bị chồng tôi lừa. Anh nói với nhân tình là đã ly hôn với vợ. Sau khi tôi về nhà, dù chồng quỳ gối xin tôi tha thứ nhưng tôi biết chắc anh vẫn cần đứa bé kia hơn. Tôi đã quá sai lầm khi chọn anh làm chồng, giờ nhận cái kết đau đớn.

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