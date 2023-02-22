Sau đêm tân hôn cháy bỏng, sáng dậy chỉ thấy mảnh giấy đặt trên bàn, đọc đến đâu tôi choáng váng đến đó

Tâm sự 22/02/2023 04:50

Sau đó là đêm động phòng của hai chúng tôi. Cả hai có một đêm rất nồng nàn và đáng nhớ.Sáng ra tôi tỉnh dậy thấy một mình trơ trọi trên giường, không thấy chồng đâu, chỉ thấy mảnh giấy đặt trên bàn. Đọc đến đâu tôi choáng váng đến đó. 

Tôi năm nay 29 tuổi, thu nhập mỗi tháng trên 30 triệu. Một tháng trước, có một người bạn của mẹ tôi đến chơi nhà. Vừa nhìn thấy tôi, bác ấy ưng luôn và muốn giới thiệu con trai cho tôi. Vì sợ tôi đổi ý nên ngay ngày hôm sau, bác ấy đã đưa con trai đến gặp mặt tôi.

Ngoại hình anh trông rất đàn ông và phong độ, nghe nói lương mỗi tháng cũng trên 50 triệu đồng. Bác ấy còn khoe là ngôi biệt thự đang sống là do tiền lương của con trai xây cho. Một người đàn ông hoàn hảo đến thế, sao tôi có thể từ chối được và đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được diễn ra. 

Đêm tân hôn tôi chưa vội lên giường mà kéo chồng ngồi lại đếm tiền cưới, sau khi kiểm đếm được hơn 800 triệu đồng, tôi định cất đi. Nhưng chồng nói là để anh ấy giữ, hôm sau cả hai vợ chồng sẽ ra ngân hàng gửi tiết kiệm. Nghe anh nói cũng phải nên tôi không phản đối.

Sau đó là đêm động phòng của hai chúng tôi. Cả hai có một đêm rất nồng nàn và đáng nhớ.Sáng ra tôi tỉnh dậy thấy một mình trơ trọi trên giường, không thấy chồng đâu, chỉ thấy mảnh giấy đặt trên bàn. Đọc đến đâu tôi choáng váng đến đó. 

Sau đêm tân hôn cháy bỏng, sáng dậy chỉ thấy mảnh giấy đặt trên bàn, đọc đến đâu tôi choáng váng đến đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh nói rằng anh có người yêu rồi, chẳng qua cô ấy không sinh được con, gia cảnh lại nghèo nên mẹ anh không cho lấy. Anh với bố mẹ cũng vì chuyện này mà cãi nhau nhiều lần. 

Anh cưới tôi để vỗ về mẹ, ngược lại, bà sẽ không gây áp lực cho người yêu anh nữa. Giờ anh cũng xong phận sự với bà là cưới người con dâu bà ưng ý rồi nên "lật bài ngửa" với tôi vì không muốn sau này tôi đau khổ khi lỡ yêu thương anh quá nhiều.

Tôi sực nhớ đến số tiền mừng cưới, thế nhưng trong tủ sạch trơn chẳng còn đồng tiền nào nữa, anh đã ôm hết số tiền cưới đi rồi. Tôi tức giận lao ra bắt đền bố mẹ chồng về chuyện bị chồng lừa.

Mẹ chồng xin lỗi vì đã lừa dối tôi, mẹ vừa khóc vừa nói rất đau khổ vì con cái không nghe lời mẹ. Chồng tôi cứ u mê cô gái kia, mặc cho bố mẹ can ngăn quyết liệt. Đến khi anh thỏa hiệp lấy vợ, ông bà tưởng chồng tôi đã suy nghĩ lại nào ngờ làm xong nhiệm vụ, anh ấy vẫn dứt áo ra đi, để lại đau khổ cho tôi gánh chịu tất cả.

Tôi khóc và trách mẹ chồng không nói sớm, để rồi giờ đây mang tiếng một đời chồng. Tôi bắt đền họ phải trả một nửa số tiền cưới mà chồng đã ôm hết bỏ theo nhân tình. Mẹ chồng nói là tiền thì bà không thiếu, nếu tôi chịu ở lại và cố gắng tìm cách sinh cho bà đứa cháu thì sau này bà cho tôi nửa gia tài. Bà vừa khóc vừa cầu xin tôi ở lại. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

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Từng trải qua một đời chồng, tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ tồi tệ hơn. Bởi gặp được người đàn ông tốt đã khó, gặp được gia đình có thể thông cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi lại càng khó hơn.

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