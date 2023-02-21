Chồng cũ dẫn con đến đám cưới tôi để ăn vạ, mẹ chồng tôi dõng dạc tuyên bố một câu khiến hội hôn vỡ òa

Tâm sự 21/02/2023 21:50

Từng trải qua một đời chồng, tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ tồi tệ hơn. Bởi gặp được người đàn ông tốt đã khó, gặp được gia đình có thể thông cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi lại càng khó hơn.

Tôi và chồng cũ đã có với nhau một đứa con. Làm mẹ, tôi rất đau lòng khi phải để con cho chồng cũ nuôi. Vì khi ấy công việc của tôi chưa ổn định, bố mẹ thì già cả không thể chăm cháu. Thời điểm đó tôi đã nghĩ đến con mà để con ở lại cho chồng cũ nuôi.

Nhưng anh ta lại nói xấu tôi, nói tôi không ra gì. Chẳng những vậy, sau khi biết tôi đã ổn định việc làm, anh ta còn tìm đến tận công ty của tôi để đòi tăng tiền trợ cấp nuôi con. Mặc dù kinh tế nhà chồng cũ của tôi không hề khó khăn, tôi cũng gửi tiền cho con đều đặn nhưng anh ta vẫn cư xử thiếu văn hóa vậy đấy mọi người ạ.

 

Chính vì thế nên khi đến với chồng hiện tại, tôi đắn đo nhiều lắm. Ngày biết tôi sắp lấy chồng, chồng cũ của tôi còn tìm đến tận nhà để phá đám. Anh ta nói nếu tôi lấy chồng trước anh ta, nhất định anh ta sẽ không để yên cho tôi.

Sợ ngày cưới mất vui, tôi đã nói khéo với chồng để làm vài mâm cơm nhỏ hơn là tổ chức linh đình. Nhưng mẹ chồng tôi gạt phăng. Bà nói nhất định sẽ đứng ra giải quyết giúp tôi nếu trong đám cưới có người phá hoại.

Quả thật vào ngày cưới của tôi, chồng cũ đã dẫn con đến. Anh ta kêu gào nói tôi là người mẹ vô trách nhiệm, không dám nuôi con và dẫn con đến dự hôn lễ. Trong khi trước đó, tôi muốn được gặp con thì anh ta nhất quyết không chịu.

Chồng cũ dẫn con đến đám cưới tôi để ăn vạ, mẹ chồng tôi dõng dạc tuyên bố một câu khiến hội hôn vỡ òa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giữa khung cảnh náo loạn, tôi cúi gằm mặt xấu hổ thì mẹ chồng lại làm một điều không tưởng. Bà đi thẳng xuống dưới, nắm tay con trai tôi đưa lên sân khấu rồi tuyên bố: "Trước mặt đông đủ các quan khách. Tôi muốn được nhận cháu nội. Đây là con của con dâu tôi, cũng là cháu nội của tôi. Từ hôm nay, cháu có thêm một người bố và có thêm một người bà nội".

 

Hội hôn vỗ tay rần rần, còn chồng cũ của tôi định xông lên sân khấu nhưng bị mọi người giữ lại. Chuyện ngày hôm đó, tôi nghĩ mẹ chồng chỉ nói đùa. Không ngờ hôm nay, mẹ chồng lại gọi tôi vào phòng nói chuyện. Bà khuyên tôi suy nghĩ kỹ về việc đòi quyền nuôi con.

Mẹ chồng tôi cũng là một người từng đổ vỡ hôn nhân, vì thế bà hiểu cảm giác xa con sẽ nhớ nhung thế nào. Tôi cảm động với tấm lòng của mẹ chồng. Nhưng lại sợ thời gian lâu dài sống với nhau, chúng tôi sẽ xảy ra va chạm vì con tôi không phải máu mủ của nhà chồng. Có điều tôi cũng khao khát được ở gần con lắm. Tôi phải lựa chọn thế nào đây mọi người ơi?

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Cũng nhờ sự chân thành của anh, bố mẹ tôi đã đồng ý. Ngày chúng tôi kết hôn, mọi người chỉ trỏ, nói tôi ham tiền lấy chồng già.

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