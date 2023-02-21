Mẹ bạn trai sang nhà chửi rủa 'Chị dạy lại con gái hộ em với' nhưng màn đối đáp của nhà gái lại đảo ngược tình thế ngoạn mục

Tâm sự 21/02/2023 16:16

Trải qua đổ vỡ hôn nhân, Liên một mình nuôi con nhỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sang đầu năm tới cô sẽ lên xe hoa về nhà chồng, bước vào cuộc hôn nhân thứ hai.

Mẹ Học không nhượng bộ mà Học cũng chẳng nghe mẹ chia tay Liên. Mẹ Học thấy con trai "u mê" thì bực lắm, quyết định đến tận nơi nói chuyện với người lớn nhà Liên, muốn bố mẹ cô dạy bảo lại con gái.

"Chị xem thế nào chứ, dạy lại con gái hộ em với chị ạ. Đã 1 đời chồng có con riêng rồi thì ở yên đấy mà nuôi dạy con cho tốt, đi lấy chồng làm gì nữa? Bỏ con chạy theo đàn ông, không sợ thiên hạ người ta cười cho à? Nhà em cũng không chứa chấp được con dâu kiểu đấy đâu. Em muốn con dâu em phải toàn tâm toàn ý với nhà chồng con nó, đừng có dăm bữa lại chạy về với con riêng, bảy bữa lại liên lạc với chồng cũ. Đấy là chỗ quen biết em cứ nói thẳng, mong chị hiểu cho", mẹ Học thẳng thừng nói với mẹ Liên như vậy, chẳng kiêng nể gì.

Nhưng mẹ Liên chẳng hề tức giận, bà cười thân thiết với mẹ Học: "Ôi dào, chị tưởng em lo lắng vấn đề gì. Chuyện chồng cũ em không cần lo, thằng con rể cũ tệ bạc của chị có thèm ngó ngàng gì tới con nó đâu nên nhà chị cấm cửa hẳn luôn. Tới khi con bé được 18 tuổi, trưởng thành rồi, nó muốn nhận lại bố hay không thì tùy nó. Và tất nhiên cái Liên đi lấy chồng phải mang con theo cho mẹ gần con, sinh thêm con thì chị em chúng nó thân thiết và cháu chị cũng có bố mới...".

Nghe mẹ Liên nói đến đây mẹ Học muốn "bùng nổ" luôn. Nào ngờ mẹ Liên lại thủng thẳng tiếp lời: "Cái Liên về nhà chồng chị sẽ hồi môn cho nó 1 mảnh đất 2 tỷ. Thằng con rể cũ chị chẳng cho cái gì đâu vì chị vốn không ưng nó nhưng cái Liên bị tình yêu làm mờ mắt cứ đòi lấy. Song lần này chị rất quý con trai em nên chị chẳng tiếc chúng nó làm gì. Riêng cháu chị, chị sẽ cho nó sổ tiết kiệm 1 tỷ, có gì tự bản thân nó cũng sống tốt không cần phiền hà đến ai. Thực ra nhà chị chỉ thiếu tình cảm thôi chứ tiền bạc thì không phải vấn đề cần bận tâm cho lắm".

 

Mẹ bạn trai sang nhà chửi rủa 'Chị dạy lại con gái hộ em với' nhưng màn đối đáp của nhà gái lại đảo ngược tình thế ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ Học nghe mà đờ đẫn cả người. Mọi nỗi lo lắng của bà được mẹ Liên giải quyết ngon ơ trong "một nốt nhạc". Thực ra bà lo nhiều đến vấn đề kinh tế, sợ con trai mình vất vả khi phải nuôi con người khác chứ về con người Liên bà chẳng có gì phàn nàn.

Liên kể, nghe mẹ thuật lại cuộc trò chuyện ấy mà cô cứ tròn mắt kinh ngạc. Sau đó mẹ Học cũng học theo thái độ nhẹ nhàng, tình cảm của mẹ Liên đáp lời: "Ôi chị nói thế thì em yên tâm rồi. Em là em cứ lo xa thế chứ con người cái Liên em chẳng dám chê trách gì hết. Thế này ra Giêng chị em mình tổ chức cho chúng nó sớm về chung nhà thôi chị nhỉ". Rồi 2 bà thông gia tương lai vui vẻ tạm biệt nhau ra về sau khi đã thống nhất kế hoạch đám cưới của đôi trẻ.

Liên đến là phục cách ứng xử của mẹ mình, dù mẹ Học thái độ khó ưa nhưng bà vẫn mềm mỏng đối đáp lại. Bà bảo sau này Liên còn về đấy làm dâu, thôi cứ nhịn đi một chút chẳng phải gì ghê gớm. Hơn nữa Học đối xử tốt với Liên mới là quan trọng nhất, mẹ Học chỉ ảnh hưởng phần nào thôi. Liên tâm sự, nghe mẹ dạy bảo cô đã hiểu ra nhiều điều. Dù mẹ Học tham lam thì cũng là mẹ anh, cô sẽ không để bụng chuyện hôm nay, sau này vẫn hết sức chăm sóc, phụng dưỡng mẹ chồng để gia đình được yên ấm.

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