Tình cờ gặp cả nhà chồng cũ ở siêu thị, bị anh ta mỉa mai vì không có tiền thanh toán, tôi đáp trả câu này khiến anh tai im bặt

Được 1 thời gian sau thì Thái cầu hôn Giang trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Đó là ngày vô cùng ý nghĩa vì Thái được lên chức. Không lâu sau họ kết hôn. Có thể nói cuộc sống không còn gì để mơ ước khi ngày ngày Giang được "sếp" đích thân chở đi làm.

Giang sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên nhưng vốn chăm chỉ, năng lực nên cô tìm được 1 công việc với mức thu nhập tốt ở Hà Nội. Cô quen Thái khi cùng tham gia ứng tuyển vào công ty. Rất may cả hai đều được làm việc 1 bộ phận, có nhiều cơ hội và thời gian gần gũi nhau hơn.

Sau khi cô sinh bé đầu tiên được 6 tháng, Thái khuyên vợ nên ở nhà cho con cứng cáp, kinh tế không khó khăn gì để cô phải đi làm sớm. Và đó cũng là mốc thời gian Giang biến mình trở thành kẻ ngu ngốc sống thân tầm gửi.

Họ ly hôn trong hòa bình. Nhưng có lẽ trong lòng họ vẫn có những cơn sóng ngầm bắt nguồn từ phía Giang nhiều hơn. Là phụ nữ có ai không đau khi chồng mình phản bội còn đá mình ra khỏi nhà như 1 kẻ thừa thãi.

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Khoảng 2 năm sau ly hôn thì Giang chung vốn với bạn mở công ty riêng. Công ty nhỏ thôi nhưng cũng đủ để cô thỏa mãn hết đam mê và dự định của mình dang dở từ ngày lấy chồng, sinh con.

Giang nghỉ việc và mua 1 căn chung cư ở ngoại thành nên Thái mất hẳn liên lạc, anh ta cũng chẳng đoái hoài đến con. Không ngờ, 1 ngày cuối tuần, khi cô đang đi siêu thị thì vô tình gặp gia đình chồng cũ. Chẳng hiểu sao họ lại tới khu này mua sắm.

Giang đã cố lướt qua cho đến lúc thanh toán tiền, cô phát hiện ra mình quên ví. Trong túi xách bấy giờ chỉ có đồng giấy tờ với điện thoại. Giang đang lúng túng thì gã chồng cũ đã đoán được tình hình nên giục vợ ra quầy Giang đứng.

Giang vô cùng tức giận nhưng cô biết lúc này bản thân cần kiềm chế hơn ai hết. Cô kéo hẳn giỏ đồ ra phía sau để không ảnh hưởng đến người khác. Đồng thời Giang nói với thu ngân cứ thanh toán cho Thái đi. Anh ta lướt qua Giang hả hê và có vẻ chờ đợi xem cô sẽ xử lý thế nào. Ai ngờ cô rút ra chiếc thẻ trong túi xách và sau 1 cuộc điện thoại, Giang được mang đồ về không cần trả tiền.

Giang ra phía ngoài thì bị Thái gọi giật lại 1 cách vô lý. Tiện đây cô cũng nói luôn: "Lúc nãy cháu đã chào 2 bác nên cháu nghĩ mình không có thiếu sót hay liên quan gì đến nhà bác nữa. Còn anh, vì bây giờ anh gọi chính xác tên tôi tôi mới quay lại. Nhân dịp đông đủ mọi người nhà anh tôi xin nhấn mạnh, tôi ăn mặc như nào, nghèo giàu ra sao cũng không đến lượt anh quan tâm. Tiền chu cấp cho con anh hàng tháng anh còn chẳng trách nhiệm nên đừng có nói chuyện tiền nong với tôi. Con tôi cũng không cần người bố như anh đâu. Anh nên đưa bố mẹ cùng vợ anh về đi kẻo nhân viên nào nhìn thấy anh đôi co hơn thua với vợ cũ thế này không hay đâu".

Vậy là người nhà anh ta khoát tay giục Thái đi vội. Thái tức tối ngơ ngác thì cô vợ mới ghé tai anh cho biết Giang chính là cư dân trong khu nhà này. Lúc nãy cô ta cũng nghe được cuộc điện thoại đó là từ 1 người đàn ông quyền lực ở trung tâm mua sắm đã thanh toán cho Giang.