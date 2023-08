Lúc mới kết hôn xong, tôi luôn tự hào mình là người may mắn khi lấy được chồng đẹp trai, nhà khá giả. So với bạn bè cùng trang lứa, đúng là ai cũng nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ. Bố chồng tôi là chủ một doanh nghiệp làm ăn tốt, cơ ngơi biệt thự khang trang giữa trung tâm thành phố. Được làm dâu nhà chồng như vậy, trước đây có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến điều này sẽ thành sự thật.

Cuộc sống đang yên ổn, tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ ở riêng dù có tiền đi chăng nữa. Thế nhưng, tôi bỗng nhận được thông báo của bố chồng không đồng ý cho vợ chồng và con ở lại nhà nữa. Vậy là cả nhà tôi phải rời khỏi ngôi biệt thự sang trọng để ra ngoài ở riêng trong ấm ức, bố chồng tôi làm như thế chẳng khác nào đuổi con cháu ra ngoài. Bố chồng chỉ cho một chút tiền, vợ chồng tôi dồn toàn bộ tiền tiết kiệm và phải vay mượn thêm để mua được một căn nhà nhỏ.

Tôi có hỏi mẹ chồng lý do vì sao thì bà chỉ nói là bố chồng tôi quyết định như vậy, bà cũng không dám can thiệp. Chỉ thỉnh thoảng tới thăm cháu vì bố chồng tôi cũng cấm mẹ chồng tôi cho tiền vợ chồng tôi. Cũng may, cả công việc của vợ chồng tôi thuận lợi nên chỉ trong vòng 2 năm, vợ chồng tôi mới trả xong nợ, đến năm thứ 3 thì đổi được nhà mới. Cuộc sống giờ ổn định, chi tiêu thoải mái còn có tiền tích lũy.