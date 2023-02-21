Lấy chồng nửa tháng, tôi hết bị hắt cả xô nước vào người lại bị trượt ngã gãy chân, biết thủ phạm là ai nhưng lại không thể làm gì được

Tâm sự 21/02/2023 17:38

Cũng nhờ sự chân thành của anh, bố mẹ tôi đã đồng ý. Ngày chúng tôi kết hôn, mọi người chỉ trỏ, nói tôi ham tiền lấy chồng già.

Chồng tôi nhiều hơn vợ 30 tuổi. Nói đúng hơn, năm nay anh đã 57 tuổi, còn tôi thì chưa đến 30. Ngày anh gặp bố mẹ tôi, ông bà chết lặng. Bố tôi không biết xưng hô như thế nào. Còn mẹ thì nhất quyết gọi tôi vào phòng nói chuyện và ngay sau hôm đó, ông bà ra tối hậu thư bắt tôi phải chia tay.

Thật sự bây giờ nghĩ lại thì hối hận. Chứ khi ấy tôi thấy đàn ông có tuổi cũng quyến rũ và chững chạc lắm. Hơn nữa tôi yêu anh vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm, lại chung thủy. Vợ đầu của anh mất hơn chục năm rồi. Khi đó con cái anh đều đã trưởng thành, anh lại không thiếu thốn tiền bạc. Nếu như những người khác, anh sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn và có một cuộc sống mới. Nhưng chồng tôi lại không làm vậy.

Tôi là người đầu tiên mà anh gặp gỡ hẹn hò sau khi vợ qua đời. Cũng nhờ sự chân thành của anh, bố mẹ tôi đã đồng ý. Ngày chúng tôi kết hôn, mọi người chỉ trỏ, nói tôi ham tiền lấy chồng già. Bản thân tôi biết là con dâu và con trai anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi cảm thấy mình đến với anh là thật tâm nên không hổ thẹn với lòng.

Lấy chồng nửa tháng, tôi hết bị hắt cả xô nước vào người lại bị trượt ngã gãy chân, biết thủ phạm là ai nhưng lại không thể làm gì được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi chúng tôi đến với nhau, chồng tôi thậm chí đã có cháu nội. Kết hôn xong, chúng tôi vẫn sống ở căn biệt thự của chồng. Trước đó, chúng tôi có ý muốn cho gia đình con chồng ra ở riêng. Nhưng họ không đồng ý.

Mới lấy chồng được nửa tháng, tôi đã thấy có quá nhiều chuyện bất cập. Cháu nội của chồng tôi rất nghịch ngợm. Thằng bé được nuông chiều từ nhỏ nên quậy phá không chừa một ai. Nhiều bữa tôi về nhà, vừa đặt chân vào phòng khách đã bị bắn súng nước vào mặt. Có hôm còn bị hắt cả xô, khiến cả người ướt sũng.

Những lúc ấy, tôi muốn dạy thằng bé một bài học thì mẹ nó lại chạy ra và nói tôi khác máu tanh lòng. Hôm vừa rồi, tôi lại bị ngã gãy chân vì cháu nội chồng, chỉ vì thằng bé đổ nước xà phòng ra khắp sàn. Vợ bị gãy chân, chồng tôi cũng lo lắng. Nhưng anh lại bao biện cho cháu còn bảo trẻ con phải hiếu động thì mới phát triển trí não được.

Tôi thực sự cảm thấy khó chịu và ngột ngạt quá mọi người ạ. Hết bị con chồng soi mói, giờ tôi còn bị biến thành trò tiêu khiển của cháu chồng. Tôi muốn họ ra riêng nhưng không thành. Giờ có cách nào để họ tự nguyện rời khỏi nhà, hoặc thay đổi tính cách hiếu động của cháu chồng tôi không mọi người?

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