Sáng tặng cô nhân tình hoa gì thì về nhà lại thấy vợ đặt hoa ấy trên bàn, suốt 2 tuần như thế trôi qua tôi căng thẳng đến cực độ

Tâm sự 02/12/2022 05:50

Sáng anh tặng bồ hoa tulip, chiều về nhà lập tức thấy một lọ tulip với màu sắc và số lượng bông hoa giống hệt bày trên sofa phòng khách.

Anh T. kể, câu chuyện của anh chưa đến mức ngoại tình nhưng cũng nguy hiểm không kém. Đó là thói ham hố của lạ, bị cái mới mẻ nhất thời lôi cuốn. Chứ chả hẳn yêu thương sâu nặng gì. Người tình trong mộng của anh rất thích hoa, anh liền đặt cửa hàng hoa có tiếng, mỗi ngày gửi tặng cô ta bó đẹp mê hồn với đủ loại hoa khác nhau thay đổi. Khỏi nói cô ả vui thế nào, "bật đèn xanh" ngay với chàng ga lăng. 

Hôm đấy, chiều tan làm về nhà anh bất ngờ thấy trên bàn ăn của gia đình có một bó hoa hồng đỏ, giống hệt bó hoa lúc sáng anh gửi tặng cô bồ. Thật tình anh không biết hôm nay shop hoa sẽ gửi loại nào cho cô nàng kia, vì anh không tự tay đi tặng. Nhưng chỉ cần nhận được hoa, cô ả luôn chụp lại ảnh rồi đăng facebook. Thành ra anh vẫn luôn nắm được tình hình.

Anh vờ như không hỏi vợ: “Sao hôm nay lại mua hoa cắm thế em?”. Vợ anh mỉm cười: “Thấy đẹp nên mua anh ạ. Em đã lâu chả hoa hoét gì rồi”. Thấy thái độ bình thản của vợ, anh thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ ngợi gì thêm.

Sáng tặng cô nhân tình hoa gì thì về nhà lại thấy vợ đặt hoa ấy trên bàn, suốt 2 tuần như thế trôi qua tôi căng thẳng đến cực độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh T. hoang mang nói, ngờ đâu hôm sau chuyện tiếp tục lặp lại. Sáng anh tặng bồ hoa tulip, chiều về nhà lập tức thấy một lọ tulip với màu sắc và số lượng bông hoa giống hệt bày trên sofa phòng khách.

Hôm sau nữa, bồ của anh nhận được hoa cẩm tú cầu, thì y như rằng nhà anh cũng xuất hiện 1 lọ tương tự. Cứ thế qua 1 tuần, trong nhà anh đã tràn ngập sắc hoa, giống cô bồ của anh bên kia.

Anh H. kể, phía bên cô bồ anh đã đặt hoa cho cả tháng, với tình hình này chắc chắn sắp tới nhà anh sẽ trở thành một vườn hoa. Vợ anh còn hớn hở khoe với anh đã học được cách giữ hoa tươi lâu, rồi bảo anh dẫn đi mua thêm 1 lố lọ hoa mới. Anh nghe mà toát hết cả mồ hôi hột.

Đến lúc này anh có muốn vô tư, hồn nhiên nữa cũng khó. Ở đâu ra sự trùng hợp đáng kinh ngạc thế này? 1, 2 lần thì còn tặc lưỡi cho qua, nhưng tới nay đã 7 ngày, vợ anh có là thánh sống cũng đâu thể mua hoa giống hệt không sai lần nào như thế. Anh chắc chắn đến 99,99% rằng vợ anh đã biết điều gì đó.

Anh H. thổ lộ, nhìn nụ cười dịu dàng chưa lúc nào tắt trên khuôn mặt vợ, anh thấy bủn rủn hết cả người. Anh phải làm gì đây? Mỗi ngày tan làm, anh không dám hó hé gì với cô bồ, mà lao về nhà ngay. Và vội vã ngó quanh nhà xem hôm nay vợ anh có mua hoa về cắm không. Để rồi khi nhìn thấy lọ hoa mới xuất hiện, dĩ nhiên nó là chị em sinh đôi với bó hoa anh tặng cho bồ rồi, anh lo sợ tới thót cả tim.

Tình trạng bị dày vò tinh thần kiểu đấy kéo dài được 2 tuần thì anh H. không chịu đựng nổi nữa. Anh quyết định chấm dứt màn "hái hoa bắt bướm", rồi quay về xin vợ tha thứ. Chỉ có anh biết, lúc ấy mình khốn quẫn cỡ nào. Giá như vợ anh cứ làm tanh bành lên, có phải anh dễ chịu hơn không. Nhưng anh không làm thế không được, vì hiển nhiên vợ anh đã tường tận mọi chuyện. Anh còn muốn giữ gia đình, thì hối cải ngay kẻo muộn.

Sáng tặng cô nhân tình hoa gì thì về nhà lại thấy vợ đặt hoa ấy trên bàn, suốt 2 tuần như thế trôi qua tôi căng thẳng đến cực độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh H. thở phào kể, may mắn vợ đã cho anh 1 cơ hội quay về. Sau này, anh có mon men hỏi thăm tại sao vợ nắm rõ vụ tặng hoa của anh với bồ thế. Vợ anh nhoẻn cười: “Bạn em là chủ của shop hoa đó. Nó biết anh, có điều anh không biết nó mà thôi”. Anh H. không biết nói hay làm gì hơn, chỉ đờ đẫn như người mất hồn sau câu trả lời nhẹ tênh của vợ.

Anh H. giãi bày, sau vụ đó anh thật sự không dám tái phạm chuyện ngoại tình. Bởi anh thấy sợ hãi với việc vợ biết tỏng hết nhưng lại vờ như không, thậm chí vẫn cười ngọt ngào với anh. Ngoài ra, anh biết rõ một điều, nếu anh phản bội lần thứ 2, chắc chắn vợ sẽ không cho anh đường quay về như thế nữa.

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Huệ lợi dụng quá khứ, ngày nào cũng gọi điện trèo kéo Tín. Không những thế, thi thoảng ả còn gửi cho Ngà những bức ảnh tình tứ bên Tín cùng những tin nhắn cà khịa: "Tín vốn thuộc về tôi. Chị chỉ là kẻ thế chỗ".

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