Quyết định ngủ riêng vì vợ hôi mùi sữa, tôi bỗng dưng nơm nớp lo sợ mất vợ trong một lần vô tình thấy vợ thay đồ

Kết hôn xong mọi thứ thay đổi, đặc biệt là vợ tôi. Ngày trước vợ eo thon, thơm tho, đẹp đẽ khiến tôi say đắm là vậy. Thế nhưng sinh đẻ xong người em lại phát phì, hôi rình mùi sữa, khiến tôi không muốn lại gần chứ chẳng nói đến hứng thú. Từ lúc vợ sinh, tôi lấy lý do vợ ở cữ mà ngủ riêng để mẹ con em tự chăm nhau mỗi đêm.

Gặp và yêu vợ có lẽ là cái duyên của tôi. Vợ chồng tôi chỉ quen và yêu nhau 7 tháng thì cưới. Hai đứa cưới vội vì cô ấy có bầu. Kết hôn ở tuổi 30 với tôi vẫn còn khá sớm. Tôi thích tự do, ưa sạch sẽ và thích cái đẹp.

Khoảng thời gian vợ sinh, tôi cũng ít tâm sự, hỏi han em. Có chăng chỉ vào chơi với con một lúc rồi đi ra. Tôi sợ cái mùi hôi rình của sữa, sợ chiếc áo lúc nào cũng dính mồ hôi, sữa của vợ. Không gần vợ, tôi lại có những thú vui bên ngoài. Những cô gái tôi quen đều là cô gái đẹp, thơm và biết chiều tôi chứ mặt không lúc nào cũng cau có, nhăn nhó như vợ.

Cứ thế khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng xa cách. Nhiều khi tôi không dám đưa bạn về nhà chơi sợ họ gặp vợ, lại chê cười tôi có bà vợ béo gấp rưỡi chồng, xấu xí, thô kệch… Có lẽ cô ấy cũng hiểu và không trách móc hay đòi hỏi gì từ tôi cả. Bởi vợ có ý kiến tôi sẽ dọa ly hôn, vợ biết xung quanh tôi có rất nhiều phụ nữ vây quanh.

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Chẳng bao giờ để tâm đến vợ, vậy mà hôm kia dậy đi làm, tôi vô tình thấy vợ thay đồ. Người em ướt sũng mồ hôi vì tập gym. Em vừa tập vừa lẩm bẩm: "Phải giảm cân, không được xấu!". Sự quyết tâm của cô ấy khiến tôi sững sờ. Đúng là vợ tôi có giảm cân thật, cô ấy thon gọn và để ý ăn mặc hơn.

Sự kiên trì tập luyện của em khiến tôi thấy lo lắng, tôi sợ em đẹp, em về dáng như thời con gái sẽ nhiều người để ý tán tỉnh em, tôi sẽ mất vợ. Dạo này cô ấy cũng không quan tâm đến cảm xúc của tôi nhiều nữa, vợ biết chăm chút cho bản thân mình hơn, đẹp hơn và cũng có gã để mắt, quan tâm vợ. Hơn 6 tháng coi vợ như người thừa trong nhà mà bây giờ tôi lại thấy lo vợ đẹp, tôi sẽ mất vợ. Sự vô tâm, coi thường vợ của tôi khiến tình yêu của cô ấy nhạt dần đi. Cô ấy làm vậy để khiến tôi phải hối hận vì đã chê vợ ư?

Tôi đã cố mở lời với vợ, muốn tình cảm vợ chồng đi lên nhưng cô ấy dường như không quan tâm. Hôm qua vợ hỏi tôi còn ý định ly hôn không, tôi im lặng sợ hãi trước sự lạnh lùng, dứt khoát của cô ấy. Tôi không biết mình phải làm gì để giữ vợ. Cô ấy càng lạnh nhạt với tôi, tôi càng nhận ra mình vẫn rất yêu và cần vợ.

Phải chăng sự vô tâm của tôi đã đẩy vợ ra xa tôi, đằng sau sự hi sinh của phụ nữ vì sinh đẻ lại nhận được sự thờ ơ, chê bai của chồng khiến cô ấy thất vọng. Lời xin lỗi của tôi nói ra lúc này còn kịp hay không? Hay vợ chỉ thử lòng tôi thôi?